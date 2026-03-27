Genussvolle Radreise entlang der Adria: Von Triest bis Pula durch drei Länder

Aktivurlaub zwischen Kultur, Küste und mediterranem Flair Die Adria zählt zu den schönsten Radregionen Europas – und genau hier setzt eine eindrucksvolle Radreise von Triest bis Pula an. Auf rund 220 bis 275 Kilometern erleben Reisende in acht Tagen eine abwechslungsreiche Strecke durch Italien, Slowenien und Kroatien. Bereits der Startpunkt Triest begeistert mit seiner bewegten Geschichte als ehemalige Habsburger Hafenstadt. Von dort aus führt die Route entlang der Küste über die slowenische Riviera bis auf die kroatische Halbinsel Istrien. Die Kombination aus kulturellen Highlights, mediterraner Natur und entspanntem Radfahren macht diese Fahrradreise besonders attraktiv.

Drei Länder, eine Reise – abwechslungsreiche Etappen Die Radtour ist in gut planbare Tagesetappen zwischen etwa 20 und 65 Kilometern unterteilt und richtet sich an Genussradler. Die Strecke verläuft leicht hügelig und bietet eine ausgewogene Mischung aus Küstenwegen und Passagen durch das Hinterland. Zu den Höhepunkten zählen bekannte Orte wie Piran, Umag, Poreč, Rovinj und schließlich Pula. Unterwegs entdecken Radreisende unter anderem die traditionellen Salzgärten von Sečovlje sowie die Euphrasius-Basilika in Poreč, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Den Abschluss bildet Pula mit seinem eindrucksvollen römischen Amphitheater, einem der bedeutendsten historischen Bauwerke der Region.

Komfort und Organisation im Fokus Die Radreise überzeugt nicht nur durch ihre landschaftliche Vielfalt, sondern auch durch ein durchdachtes Konzept. Übernachtet wird in ausgewählten Hotels der 3- und 4-Sterne-Kategorie. Ein täglicher Gepäcktransfer sorgt dafür, dass sich die Teilnehmer ganz auf das Radfahren und die Umgebung konzentrieren können. Ergänzt wird das Angebot durch eine detaillierte Routenführung, umfangreiche Reiseunterlagen sowie eine Navigations-App und Service-Hotline.

Flexible Gestaltung und individuelle Erlebnisse Neben den geführten Etappen bietet die Fahrradreise auch Raum für individuelle Gestaltung. So können Teilnehmende beispielsweise einen Ruhetag am Meer einlegen oder optionale Ausflüge unternehmen – etwa zu den Brijuni-Inseln oder zum Limski-Kanal. Die Region Istrien zeigt sich dabei besonders vielfältig: von kleinen Fischerdörfern über sanfte Weinlandschaften bis hin zu historischen Küstenstädten.

Termine und weitere Informationen Die Radreise ist von Ende März bis Ende Oktober 2026 buchbar, mit regelmäßigen Anreiseterminen jeweils mittwochs und samstags. Weitere Informationen zur Reise sowie Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte unter:

https://www.fahrradreisen-wanderreisen.de/74550

https://www.fahrradreisen-wanderreisen.de/radreisen-kroatien

Telefonische Beratung: +49 (0) 3695622074 Fazit: Diese Radreise entlang der Adria verbindet Bewegung, Erholung und kulturelle Entdeckungen auf ideale Weise und spricht insbesondere aktive Genießer an, die Wert auf Komfort und abwechslungsreiche Landschaften legen.

Reisebüro Platzdasch wir bieten Ihnen mit dem Internetportal www.fahrradreisen-wanderreisen.de eine riesige Auswahl von speziellen Fahrradreisen rund um die Welt an. Unermüdlich sitzen wir für Sie im Sattel und erkunden neue Radtouren und besonders schöne Radfahrregionen, um Ihnen hier die nach unserer Erfahrung interessantesten und spannendsten Bike-Touren präsentieren und vermitteln zu können. 17 Jahre Erfahrung im Radreisen-Segment geben Ihnen das beruhigende Gefühle die Planung Ihrer nächsten Fahrradtour in die Hände von Profis zu geben. Auch für Ihre individuellen (Gruppen-) Reisen beraten wir Sie gern.

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