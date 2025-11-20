Buxtehude, 19. November 2025 – Die Geo Agentur Performanceliebe gibt heute ihre strategische Expansion in neue Geschäftsfelder bekannt. Mit einem klaren Fokus auf datengetriebene Standortintelligenz und digitaler Markenpräsenz baut die GEO Agentur Performanceliebe ihr Dienstleistungsangebot deutlich aus. Im Zentrum der Erweiterung steht die Optimierung der Sichtbarkeit in Large Language Models (LLMs) – ein Bereich, der für Unternehmen im digitalen Zeitalter zunehmend geschäftsentscheidend wird.

Die Geo Agentur Performanceliebe reagiert damit auf den wachsenden Bedarf von Unternehmen, in KI-gestützten Antwortsystemen wie ChatGPT, Such-LLMs oder Branchen-Assistenten relevant und korrekt vertreten zu sein. Durch innovative Methoden der Geo-Datenanalyse und kuratierten Informationsarchitekturen schafft die GEO Agentur PerformanceLiebe neue Standards für „LLM Readiness“ und datenbasierte Markenwahrnehmung. Geschäftsführer Patrick Tomforde betont, dass Unternehmen nur dann langfristig erfolgreich bleiben, wenn sie ihre Daten konsequent für KI-Ökosysteme optimieren. Auch Geschäftsführer Rainer Naranjo sieht in der LLM-Sichtbarkeit einen zentralen Wettbewerbsvorteil für die kommenden Jahre.

Neben der LLM-Sichtbarkeit investiert die Geo Agentur Performanceliebe in weitere Wachstumsfelder wie standortbasierte Marktanalysen, KI-gestütztes Performance-Mapping und automatisierte Monitoring-Tools für Marken- und Wettbewerbsdaten. Die Ausweitung des Leistungsportfolios stärkt die Position der GEO Agentur als führender Partner für Unternehmen, die ihre digitale und geografische Präsenz konsequent optimieren möchten. Laut Patrick Tomforde ist dies ein „logischer strategischer Schritt, um Kunden auf dem Weg in eine KI-zentrierte Zukunft zu begleiten“. Rainer Naranjo ergänzt, dass die Agentur damit „neue Maßstäbe in datenbasierter Markenführung“ setzt.

Mit der Expansion unterstreicht die Geo Agentur Performanceliebe ihren Anspruch, innovative Lösungen an der Schnittstelle von Geo-Intelligenz, Datenstrategie und KI-gestützter Kommunikationsperformance zu entwickeln. Unternehmen erhalten damit einen zukunftssicheren Partner, der die Chancen moderner Datenlandschaften konsequent für sichtbare Markterfolge nutzt.

Über die Geo Agentur Performanceliebe

Die Geo Agentur Performanceliebe ist spezialisiert auf GEO und Linkbuilding. Die Agentur unterstützt Marken dabei, ihre Präsenz in digitalen und KI-gestützten Umgebungen messbar zu stärken.

Kontakt

Geo Agentur Performanceliebe

Patrick Tomforde & Rainer Naranjo

04161 / 722 39 20

E-Mail: info@performanceliebe.de

Marie-Elisabeth-Lüders-Strasse 10

21614 Buxtehude

https://www.performanceliebe.de/

Die Geo Agentur Performanceliebe ist spezialisiert auf GEO und Linkbuilding. Die Agentur unterstützt Marken dabei, ihre Präsenz in digitalen und KI-gestützten Umgebungen messbar zu stärken.

Kontakt

Geo Agentur Performanceliebe

Patrick Tomforde

Marie-Elisabeth-Lüders-Strasse 10

21614 Buxtehude

04161 / 722 39 20



https://www.performanceliebe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.