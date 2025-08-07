Geocoder API zur Vervollständigung & Geokodierung von Adressen

QuickSearch API für schnelle, fehlerfreie Adresssuche

Wien, München. Adressdaten in Formularen oder Systemen einzugeben, ist oft fehleranfällig und zeitaufwändig – vor allem, wenn Nutzer:innen sich bei Schreibweise oder Reihenfolge unsicher sind. Die QuickSearch Geocoder API bietet hier eine leistungsfähige Lösung: Sie vervollständigt Adressen während der Eingabe und liefert automatisch die passenden Geokoordinaten.

Das ist besonders relevant für Unternehmen, die auf korrekte Adressdaten angewiesen sind – etwa im Versicherungswesen, bei Banken, in Handels- und Franchiseunternehmen, bei Behörden, in der Immobilienbranche, im Gesundheitswesen oder bei Logistik- und Einsatzorganisationen. Die API kann als eigenständiger Webservice oder On-Premise integriert werden – zum Beispiel in CRM-Systeme, Kundenportale oder interne Anwendungen.

KERNFUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

// Autocomplete bei der Adresssuche: Nutzer:innen erhalten bereits nach wenigen Buchstaben passende Vorschläge – unabhängig davon, ob mit Postleitzahl, Ort oder Straße begonnen wird.

// Direkte Geokodierung: Jede vorgeschlagene Adresse ist direkt mit präzisen WGS-84-Koordinaten verknüpft.

// Schnelle Antwortzeiten: Die API liefert Ergebnisse in Millisekunden – auch bei großen Datenmengen.

// Fehlervermeidung und einheitliche Daten: Die automatische Vervollständigung reduziert Eingabefehler und sorgt für konsistente Adressdaten in der gesamten Organisation.

DATENSCHUTZKONFORM und FLEXIBEL INTEGRIERBAR

Die Verarbeitung erfolgt wahlweise in WIGeoGIS-eigenen Rechenzentren in Europa oder lokal im Unternehmen. So bleibt die volle Kontrolle über sensible Daten gewährleistet. Die API ist REST-basiert und liefert JSON-Responses – eine Integration in bestehende Systeme ist unkompliziert.

BREITES EINSATZSPEKTRUM

// Webformulare mit automatischer Adressvervollständigung

// Standortsuche in Kunden- oder Immobilienportalen

// Einsatzplanung und Kartenanwendungen mit punktgenauer Verortung

// Datenqualitätsmanagement in CRM- und ERP-Systemen

Die QuickSearch API basiert auf aktuellen Referenzdaten aus über 70 Ländern und wird regelmäßig aktualisiert – inklusive hausgenauer Adressdaten, wo verfügbar.

Mehr zur QuickSearch API finden Sie hier: https://www.wigeogis.com/de/joinaddress_geocoder/api_autocomplete

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst Geomarketing-Beratung, individuelle Marktanalysen sowie weltweite Geodaten und Marktdaten.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

Mehr zu den Leistungen von WIGeoGIS finden unter: www.wigeogis.com

