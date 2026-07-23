Geplante Revisionsarbeiten in der RupertusTherme

BAD REICHENHALL. Alle Bereiche der RupertusTherme bleiben aufgrund der anstehenden Revisionsarbeiten vom 27.07. bis einschließlich 02.08.2026 ganztägig geschlossen.

Ab Montag, 27.07.2026 bis Sonntag, 02.08.2026, finden in der RupertusTherme die jährlich geplanten Revisionsarbeiten statt.

Die Wiedereröffnung der RupertusTherme ist – vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses aller technischen Maßnahmen – für Montag, den 03.08.2026, vorgesehen.

Das Familienbad ist voraussichtlich ab Donnerstag, den 06.08.2026, wieder regulär geöffnet.

Die regelmäßigen Revisionsarbeiten sind ein wichtiger Bestandteil des Qualitäts- und Sicherheitskonzepts der RupertusTherme. Sie gewährleisten den zuverlässigen Betrieb der technischen Anlagen und tragen dazu bei, den Gästen auch künftig ein sicheres und erholsames Spa-Erlebnis auf höchstem Niveau zu bieten.

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Die Staatsbad GmbH steht für Qualität und Sicherheit, welche sich in all unseren Leistungen widerspiegeln. Herr Dirk Sasse ist Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH und trägt die wirtschaftliche, strategische sowie personelle Gesamtverantwortung.

Kontakt

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Dirk Sasse

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