Geprüfte Züchter finden mit Tierheimat – Vertrauen in die Tiervermittlung

Tierheimat verbindet Tierfreunde mit geprüften Züchtern und Tierschutzvereinen

Stuttgart im August 2025 – Im Jahr 2024 hat die EU neue Richtlinien für den Tierschutz eingeführt, die strengere Kontrollen für Züchter vorschreiben, um Tierwohl zu gewährleisten. Tierheimat bietet eine moderne Plattform, die Tierfreunde mit geprüften Züchtern und Tierschutzvereinen verbindet. Interessierte finden dort Hunde, Katzen und Kleintiere von seriösen Anbietern, die nach dem Tierschutzgesetz (§11) arbeiten – alles auf einer übersichtlichen Plattform. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Die Suche nach einem vertrauenswürdigen Züchter ist oft schwierig. Tierheimat löst dieses Problem, indem es nur Züchter zulässt, die strenge Qualitätsstandards erfüllen. Über 300 Züchter und Tierschutzvereine sind bereits auf der Plattform registriert, was die Seriosität unterstreicht. Eine Nutzerin, Lisa aus Hamburg, berichtet: „Dank Tierheimat habe ich einen gesunden Labrador von einem geprüften Züchter gefunden. Die Transparenz hat mich überzeugt!“

Im Vergleich zu dubiosen Online-Angeboten, bei denen Preise oft bei 2.000 Euro liegen und die Herkunft unklar ist, bietet Tierheimat eine kostengünstige und sichere Alternative. Die Plattform rahmt die Entscheidung positiv: Ein Tier von einem geprüften Züchter zu adoptieren, bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und Tierleid zu verhindern. Interessierte geben ihre Daten ein, und der Züchter oder das Tierheim nimmt direkt Kontakt auf, was Zeit und Mühe spart.

Personen, die ein Tier suchen, können auf www.tierheimat.de Steckbriefe durchstöbern und geprüfte Anbieter kontaktieren. Die Plattform macht die Suche nicht nur einfach, sondern auch verantwortungsvoll. So finden Tierfreunde einen Begleiter, der ihr Leben bereichert, während sie seriöse Züchter unterstützen.

Tierheimat ist Deutschlands liebevolle Tier- und Ratgeberplattform, die 2020 im Schwarzwald gegründet wurde. Mit der Mission, Tieren aus dem Tierschutz ein neues Zuhause zu schenken, verbindet Tierheimat Tierfreunde mit geprüften Züchtern und Tierschutzvereinen. Neben der Vermittlung bietet die Plattform umfassende Ratgeber, von Adoption bis Zusammenleben, und lädt Interessierte ein, Teil der Community auch auf Instagram und Facebook zu werden.

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.