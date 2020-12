Geräte des Jahres – ZENECs Infotainer Z-E3766 und Z-N966

Von der Zeitschrift Car & HiFi ausgezeichnet: Der Z-E3766 ist “Wohnmobil-Headunit 2021”, der Z-N966 wird zum “Premium-Moniceiver 2021” gewählt.

Die renommierte Fachzeitschrift Car & HiFi verleiht in diesem Jahr zum ersten Mal den Award “Gerät des Jahres”. Zu den prämierten Car-Entertainment-Geräten, die die erfahrene Jury begeistern konnten, gehören gleich zwei Systeme von ZENEC: der 2-DIN Moniceiver Z-N966 sowie der Z-E3766, ein Reisemobil-Infotainer für Fiat Ducato.

Der neue Award soll, so Car & HiFi Chefredaktion, “herausragende Geräte” auszeichnen und Kunden signalisieren, “dass sie ein besonders funktionales, wertiges oder gut klingendes Car-Entertainment-Produkt erwerben.”

Gleich drei Auszeichnungen kann der ZENEC Z-E3766 in diesem Jahr für sich verbuchen: Neben dem international renommierten EISA Award und der Auszeichnung als “Best Product” wird die Reisemobil Navi für Fiat Ducato auch als Gerät des Jahres in der Kategorie “Wohnmobil-Headunit 2021” prämiert.

“Der Z-E3766 ist in Kombination mit der Navi-Software Z-EMAP66-MH7 derzeit das wohl am besten auf die Bedürfnisse von Campern zugeschnittene Infotainment-System für den Fiat Ducato”, lautet die Begründung der Fachjury. “Eine lohnende Investition für anspruchsvolle Wohnmobilisten!”

Mit dem Z-N966 wird ein zweites ZENEC-System von Car & HiFi zum Gerät des Jahres gekürt. Nach der Auszeichnung als “Best Product” im Sommer 2020 holt sich das 2-DIN Multimediasystem auch die Trophäe in der Kategorie “Premium-Moniceiver 2021”.

“Tolles Großdisplay, riesiger Funktionsumfang und hervorragende Performance in allen Bereichen: Der ZENEC Z-N966 ist ein absoluter Premium-Infotainer, der keinerlei Vergleich zu scheuen braucht”, begründen die renommierten Fachjournalisten ihre Wahl.

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 120 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

Kontakt

Zenec by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041-56-269 64 47

Denny.Krauledat@acr.eu

http://www.zenec.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.