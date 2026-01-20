Gerald Hafner: Vom Kommen des Wassermannzeitalters und dem Wirken der Elemente

Eine interdisziplinäre Abhandlung über Bewusstsein, Astrologie und geistige Evolution

Die Österreichische Literaturgesellschaft veröffentlicht mit Vom Kommen des Wassermannzeitalters und dem Wirken der Elemente ein außergewöhnliches Werk des Autors Gerald Hafner, das sich an der Schnittstelle von Astrologie, Philosophie, Spiritualität und Bewusstseinsforschung bewegt. Die umfangreiche Abhandlung versteht sich als Grundlagenwerk für ein erweitertes Verständnis der vier Elemente und deren Bedeutung für Mensch, Gesellschaft und kosmische Entwicklung.

Im Zentrum des Buches steht die These, dass die klassischen vier Elemente – Erde, Wasser, Feuer und Luft – nicht nur symbolische Konzepte sind, sondern als innere Ordnungsprinzipien des Bewusstseins wirken. Hafner entwickelt daraus eine eigenständige astrologische Systematik, in der insbesondere die Aspekte zwischen Planeten eine neue, zentrale Rolle einnehmen. Diese Perspektive führt zu einer Neuinterpretation von Persönlichkeit, Ego, Psyche und Seele sowie deren Entwicklung über verschiedene Bewusstseinsdimensionen hinweg.

Ein weiterer Schwerpunkt des Werkes liegt auf dem Übergang in das sogenannte Wassermannzeitalter. Hafner beschreibt diesen Epochenwechsel als tiefgreifenden Bewusstseinswandel, der sowohl individuelle als auch kollektive Prozesse betrifft. Wissenschaft, Religion, Kunst und Gesellschaft werden dabei in einen größeren kosmischen Zusammenhang gestellt. Zahlreiche historische Persönlichkeiten – von Künstlern über Philosophen bis hin zu spirituellen Lehrern – dienen als Beispiele zur Veranschaulichung der vorgestellten Thesen.

Mit seiner systematischen, teils mathematisch anmutenden Struktur richtet sich das Buch gleichermaßen an astrologisch Interessierte, spirituell Suchende sowie Leserinnen und Leser, die an alternativen Welt- und Erkenntnismodellen interessiert sind. Vom Kommen des Wassermannzeitalters und dem Wirken der Elemente versteht sich nicht als leicht konsumierbare Lektüre, sondern als Einladung zur vertieften Auseinandersetzung mit den Grundlagen menschlichen Bewusstseins.

Bibliografische Angaben:

Gerald Hafner: Vom Kommen des Wassermannzeitalters und dem Wirken der Elemente

ISBN: 978-3-03886-09079

(Imprint der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH)

Erscheinungsjahr: 2025

Österreichische Literaturgesellschaft

Self-Publishing mit Verlags Know-how: Die Österreichische Literaturgesellschaft hilft Autorinnen und Autoren, ihr Buch zu veröffentlichen. Von der Textkorrektur über Buchgestaltung, Coverlayout, Druck, Vertrieb und Marketing erhalten Autorinnen und Autoren alles aus einer Hand; persönliche Betreuung über die gesamte Laufzeit und eine große Medienreichweite zeichnen das Unternehmen aus, das seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich auch neue Schriftstellerinnen und Schriftsteller etabliert. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

