Gerflor Senso Lock 20 Designboden mit neuen Designs 2020

Gerflor hat der Designboden Kollektion Senso 20 neue Dekore spendiert

Gerflor Senso Lock 20 heißt die beliebte Einstiegskollektion des weltweit auf diesem Gebiet führenden Herstellers Gerflor. Mit der Nutzungsklasse 22 ist dieser Designboden für den meisten Einsatzgebiete in den privaten 4 Wänden optimal gerüstet.

Aber nicht nur der niedrige Preis begeistert. Besonders die einzigartigen hochwertigen Oberflächendekore der Gerflor Senso Kollektionen sind überzeugend. Gerflor hat die Senso 20 Lock jetzt überarbeitet und ihr neue tolle Dekore spendiert. 4 Steindekore und 8 Holzdekoren sind es, die wohl die beliebtesten Designs aller Gerflor Designböden repräsentieren.

Technisch hat sich an er bewährten Gerflor Senso Lock 20 auch etwas getan. Das einfach zu handhabende Locksystem wurde verbessert. 10m² Bodenbelag lassen sich mit diesem patentierten Klicksystem in einer Stunde verlegen. Gerflor Senso Lock 20 erfüllt nun die Emissionsklasse A+.

Wer bereits einen Gerflor Designboden verlegt hat, weiß die Vorteile eines Markenproduktes zu schätzen. 10 Jahre Garantie im privaten Bereich gibt der Hersteller Grflor auf dieses Designboden-Produkt. Damit ist Gerflor Senso Lock 20 auch im Jahr 2020 wieder erste Wahl für einen neuen Bodenbelag im Eigenheim und für eine schnelle Renovierung. Und wer noch mehr Designs und Produktleistung braucht, findet sicher in der Gerflor Senso Lock 30 seinen Lieblings-Designboden.

Jetzt Rigid Designboden von vielen Herstellern in großer Auswahl versandkostenfrei günstig online bestellen auf allfloors.de – Bodenbelag Fachhandel bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel auch Rigid-Designböden auf SPC Träger neuster Generation.

Bildquelle: @Gerflor