Gerichtliche Bestellung zweier neuer Aufsichtsratsmitglieder erfolgt

Berlin (IRW-Press/24.07.2025) – Berlin, 24. Juli 2025 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) freut sich bekannt zu geben, dass das Amtsgericht mit Beschluss vom 08. Juli 2025 zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt hat. Der Antrag auf gerichtliche Bestellung vom 24. März 2025 wurde durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats eingereicht, wobei die auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. März 2025 geäußerten Vorschläge und Empfehlungen der Aktionäre berücksichtigt wurden.

Mit

Ulrich Ziemes und

Wolfgang Beecken verstärken zwei hochqualifizierte Persönlichkeiten den Aufsichtsrat, die beide über fundierte Expertise in ihren jeweiligen Fachgebieten verfügen und die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft mitgestalten werden.

Ulrich Ziemes bringt umfassende Kapitalmarkt- und Bewertungserfahrung mit. Als studierter Volkswirt (Universität Münster) mit einem Master of Laws (LL.M.) war er in leitenden Funktionen bei MLP AG und Credit Suisse tätig sowie im Umfeld börsennotierter Unternehmen aktiv. Sein engagiertes Wirken im Bereich Aktionärsrechte macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Gremiums.

Wolfgang Beecken blickt auf eine langjährige Laufbahn in den Bereichen Kommunikation, internationale Geschäftsentwicklung und Logistik zurück. Nach Stationen in Deutschland und Südostasien (u. a. Singapur, Hongkong) gründete er mit first mile eine spezialisierte Beratungsfirma für urbane Logistiklösungen. Seine breite Erfahrung im internationalen Umfeld und seine Vernetzung in der Asia-Pacific-Region sind für die weitere globale Ausrichtung der Gruppe von besonderem Wert.

Der Vorstand begrüßt die beiden neuen Mitglieder ausdrücklich und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit im Aufsichtsrat.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1PG508

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Fast Finance 24 Holding AG

Sören Jensen

Uhlandstraße 165

10719 Berlin

+49 30 7262 1234-4



http://www.fastfinance24.com

Pressekontakt

Fast Finance 24 Holding AG

Sören Jensen

Uhlandstraße 165

10719 Berlin

+49 30 7262 1234-4



http://www.fastfinance24.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.