German Speakers Association e.V.: Der deutsche Rednerverband mit neuer Präsidentin und neuem Vorstand

(München) In der German Speakers Association, Berufsverband und Weiterbildungsschmiede deutschsprachiger Businessredner und Referentinnen, dreht sich alle zwei Jahre turnusmäßig das Personenkarussell. Auf der internationalen GSA Convention in Potsdam übergab die scheidende Präsidentin Bettina Stark symbolisch den Schlüssel an ihre Nachfolgerin Silvia Ziolkowski, die bereits seit 2017 als Vorstandsmitglied die Geschicke der GSA mitlenkt.

Silvia Ziolkowski, die als Zukunftsentwicklerin, Unternehmensberaterin, Rednerin und Autorin am Markt ist, würdigt die Präsidentschaft ihrer Vorgängerin: „Bettina Stark hat den Verband durch eine sehr schwierige Phase gesteuert. Menschen auf der Bühne hatten existenziell mit den Maßnahmen und Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Bettina war an allen Fronten aktiv, um den Verband zusammenzuhalten. Es ist eine große Leistung, dass die Mitgliederzahl in der Krise nicht geschrumpft, sondern stabil geblieben ist.“

Silvia Ziolkowski hat ihre zweijährige Präsidentschaft mit dem Motto „Zusammen. Zukunft. Zaubern.“ überschrieben. Dem „Zusammen“ räumt sie einen besonderen Stellenwert ein. „Die letzte Convention hat erneut gezeigt, wie wichtig die Zugehörigkeit zur GSA für uns EinzelkämpferInnen ist. Wir Member profitieren als Einzelne sowie als Branche gleichermaßen vom gemeinsamen Spirit sowie dem Geben und Bekommen innerhalb unserer Community. Unsere Vision „The Home of Speaking“ will ich mit vollem Leben erfüllen, um dieses Heimatgefühl weiter zu stärken. Zur „Zukunft“: Wir müssen als Branche gemeinsam unsere Zukunft neu erfinden. Die Transformation in Wirtschaft und Weiterbildung ist existenziell. Welche Themen nehmen wir auf unsere Agenda und wo können wir gestalterischen Einfluss ausüben? Der Tellerrand darf nicht unser Horizont sein – als Präsidentin möchte ich den interdisziplinären Austausch fördern. Und der „Zauber“ steht schließlich für die Magie, sinnstiftenden Botschaften und Erkenntnissen durch unterhaltsame Vortragsweise nachhaltige Wirkung zu verleihen und das Publikum und uns selbst immer wieder zu überraschen.“

Ralf Schmitt und Martin Laschkolnig bleiben dem GSA Präsidium erhalten; neu hinzu stößt Silvia Agha-Schantl. Die beiden anderen deutschsprachigen Chapter werden von Wirtschaftskabarettist Otmar Kastner (Präsident Österreich) und Marcus Selzer, Experte und Redner zu Leadership und Sales (Präsident Schweiz), angeführt. Ergänzt wird der Vorstand durch Thilo Baum, Anna Engers, Rainer Petek, Heiko van Eckert, Lorenz Wenger, Vaya Wieser-Weber und Stephanie Selmer.

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit mehr als 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen. https://germanspeakers.org/

