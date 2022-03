German Stevie Award für Beyond Identity

Die Passwordless Identity Platform von Beyond Identity überzeugt die Fachjury

Die Passwordless Identity Platform von Beyond Identity wurde in diesem Jahr mit dem renommierten German Stevie Award in der Kategorie „Bestes neues Produkt oder Dienstleistung – Business Technology Solution – Aufstrebende Technologie“ ausgezeichnet. Beyond Identity ist führend mit einer hochmodernen MFA-Lösung, die die Identität eines Benutzers kryptografisch an seine Geräte bindet.

Die Passwordless Identity Platform von Beyond Identity ist eine Authentifizierungslösung, die die Sicherheit drastisch erhöht und gleichzeitig ein reibungsloses Anmeldeerlebnis für die Benutzer bietet. Die Cloud-native Plattform ermöglicht es Nutzern, sich nahtlos und sicher von jedem ihrer vertrauenswürdigen Geräte bei Anwendungen und Desktops anzumelden, ohne unsichere Passwörter, Einmalcodes oder ein zweites Gerät. Die Jury lobte die Authentifizierungsplattform für „besseren Schutz der Daten gegen Cyberangriffe, erhöhten Komfort für die Nutzer sowie Kosteneinsparungen, indem keine Passwortrücksetzungen mehr notwendig sind“.

Ergänzend zur Plattform ersetzt der Beyond Identity Authenticator Passwörter durch die bewährte Public/Private-Key-Technologie und X.509-Zertifikate, wodurch Passwörter vollständig aus dem Authentifizierungs- und Kontowiederherstellungsprozess entfernt werden, anstatt sie einfach nur zu verbergen. Der Authenticator bietet eine granulare Sicherheitslage zum exakten Zeitpunkt des Logins, so dass Unternehmen das Vertrauen von Benutzern und Geräten in Echtzeit herstellen und automatisierte, auf Risikorichtlinien basierende Zugangsentscheidungen treffen können. Wichtig ist, dass die privaten Schlüssel geschützt in den sicheren Enklaven gespeichert werden, sodass keine Schlüssel-/Zertifikatsverwaltung oder spezielle Hardware auf modernen Geräten erforderlich ist.

Beyond Identity ist einfach zu implementieren und zu verwalten und hoch skalierbar. Es erfordert keine Änderungen an der Identitätsinfrastruktur eines Unternehmens und lässt sich in weniger als einer Stunde in führende SSO-Lösungen integrieren.

In ihrer achten Ausgabe nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2015 haben die German Stevie Awards erneut herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Sie sind eines der acht Stevie Awards Programme, die zu den international anerkanntesten Wirtschaftspreisprogrammen zählen.

Maggie Gallagher, Präsidentin der Stevie Awards, gratuliert allen Gewinnern der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Trophäen zu ihren Erfolgen: „Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der German Stevie® Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen dürfen.“

Beyond Identity bietet die sichere Authentifizierungsplattform, überwindet die Barrieren zwischen Cybersicherheit, Identitäts- und Gerätemanagement und verändert grundlegend die Methode, wie sich Nutzer anmelden – ohne Passwörter und mit einem reibungslosen, mehrstufigen Anmeldeverfahren. Über die Passwortfreiheit hinaus bietet das Unternehmen den Zero-Trust-Zugang für die Absicherung hybrider Arbeitsumgebungen, in denen eine strenge Kontrolle darüber, welche Benutzer und welche Geräte auf kritische Cloud-Ressourcen zugreifen, unerlässlich ist. Die fortschrittliche Plattform sammelt bei jeder Anmeldung Dutzende von Risikosignalen von Benutzern und Geräten, wodurch Kunden eine kontinuierliche, risikobasierte Zugangskontrolle durchsetzen können. Die innovative Architektur ersetzt Passwörter durch die bewährte asymmetrische Kryptographie, die TLS zugrunde liegt und täglich Transaktionen im Wert von Billionen von Dollar schützt. Kunden wenden sich an Beyond Identity, um Cyberattacken zu stoppen, ihre wichtigsten Daten zu schützen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Firmenkontakt

Beyond Identity

Helmut Weissenbach

Landsbergerstr. 155

80687 München

+49 89 54 55 82 01

helmut@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de

Pressekontakt

Helmut Weissenbach Public Relations GmbH

Helmut Weissenbach

Landsbergerstr. 155

80687 München

+49 89 54 55 82 01

helmut@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de

Bildquelle: Stevie Award