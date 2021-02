German Web Awards: Deutschlands 50 beste Web- und Online Agenturen

Einzigartige Talente haben einzigartige Fähigkeiten, die Beachtung verdienen

Die German Web Awards prämieren Agenturen, die eine Marke nicht nur einzigartig machen, sondern darin auch besser als die Mitstreiter sind.

Die German Web Awards bilden das ganze Spektrum ab und geben den Werbeagenturen mit Nominierung und Gewinn ein weiteres, wertvolles Alleinstellungsmerkmal.

Damit möchten die Veranstalter einen möglichst breiten Fokus auf die Landschaft der verschiedenen Werbeagenturen Deutschlands legen.

Unter all den Werbeagenturen die richtige zu finden, ist eine echte Herausforderung. Kunden, die sich professionell beraten lassen möchten, entscheiden sich häufig für einen der größten Namen der Branche. Aber auch kleine Unternehmen leisten Großes und das können Sie mit einer Teilnahme bei den German Web Awards ganz offiziell unter Beweis stellen. Wenn sie zu den 50 besten gehören, erhalten sie sogar einen von 50 exklusiven Awards.

Ablauf der Teilnahme

Jeder Teilnehmer muss sich im ersten Schritt qualifizieren. Zu diesem Zweck verschaffen sich die Jurymitglieder anhand eines Fragebogens einen ersten Eindruck vom Unternehmen. In der Endrunde geht es darum, sich in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit zu beweisen. Die Jury vergibt für jede der drei Kategorien eine Bewertung, wobei die Kriterien psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert werden. Denn die spielen bei der Bewertung eine besondere Rolle.

Gesamtbewertung

Das Gesamtergebnis ist die Summe aus dem Mittelwert der einzelnen Kriterien. Wer 7,95 Punkte erreicht, hat es geschafft und wird mit einem German Web Award ausgezeichnet. Angesichts der Tatsache, dass der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt, ist auch die Nominierung schon eine große Ehre. Denn dadurch gehört auch die Werbeagentur designzwerge zur Spitzengruppe der Teilnehmer.

Die designzwerge unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Corporate Identity. Schließlich ist das Design ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Unternehmenskommunikation.

Eine auf die verschiedenen Kanäle abgestimmte Text- und Bildsprache sorgt für Wiedererkennbarkeit und hebt von der Konkurrenz ab.

Auf jedem Kanal zu Hause

Da Unternehmen heutzutage auf jedem Kommunikationskanal zu Hause sein sollten, ist es auch wichtig, eine Strategie für die verschiedenen Plattformen zu entwickeln. Diese Aufgabe übernehmen die designzwerge sowohl in den klassischen Print- als auch den sozialen Medien – mit professioneller Gestaltung und gutem Design.

Eine Marke – viele Gesichter

Eine Marke hat heutzutage verschiedene Gesichter und hat immer wieder etwas Neues zu erzählen. Damit sie aber auch wirklich Eindruck in den Köpfen der Zielgruppe hinterlässt, braucht es auch eine klare Kommunikation. Denn Mitarbeiter und Agenturen sollten dasselbe Ziel verfolgen, auch wenn sie an unterschiedlichen Projekten arbeiten.

Deine Werbeagentur: Was wir besonders gut können? Dich supporten! In deinem Business bist DU der Profi. WIR nehmen dir Marketing und Design ab:

Angefangen bei deinem Logo bis hin zu deiner Webseite kümmern wir uns um das Konzept, die Gestaltung und die Umsetzung. Bei Bedarf pflegen wir auch deine Webseite und übernehmen die Produktion deiner Visitenkarten, Flyer etc. Du siehst: Mit uns rundest du deinen Außenauftritt gekonnt ab. Was wir für dich tun können: Deine Webseite aufbauen und pflegen, Deine Webseite klimaneutral hosten, Dein Logo und deinen Slogan entwickeln, Deine Corporate Identity konzeptionieren, Dein Corporate Design erstellen, Deine Printmedien gestalten, fast alles gestalten was dein Herz begehrt.

Kontakt

Werbeagentur designzwerge

Sandra Franck

Tannenwiesen 4

87700 Memmingen

08331 6401200

08331 6405979

info@designzwerge.de

https://dz-design.de/