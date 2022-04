Gesa Vertes: Eine individuelle Raumgestaltung

Gesa Vertes erklärt ihre Philosophie als Innenarchitektin.

Als Innenarchitektin weiß Gesa Vertes, worauf es bei der räumlichen Gestaltung ankommt. Entscheidend ist für sie, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Schon als Kind hat Gesa Vertes gerne und häufig ihr eigenes Zimmer umgestaltet und neu dekoriert. Durch ihr Studium an der Kunstakademie in München, wurde ihr Interesse an kreativer Gestaltung und die Freude an Kunst weiter geschult. So konnte Gesa Vertes mit den Jahren ihren Blick für Schönheit und Gestaltung weiterentwickeln. Nach ihrem Studium der Innenarchitektur von 1978 bis 1982 arbeitete sie vier Jahre lang als selbstständige Innenarchitektin in München. Parallel dazu gründete und führte sie dort eine Art Deco Galerie, die heute unter dem Namen Art Deco Harmstorf läuft. Von 1996 bis 2003 leitete Gesa Vertes die lichtplanerische Abteilung der Max Franke GmbH in Hamburg. Seit 2003 ist sie als selbstständige Innenarchitektin in der Hansestadt tätig.

Worauf kommt es bei der Raumgestaltung am meisten an?

Für Gesa Vertes stehen bei ihrer Arbeit die Menschen im Vordergrund. Die Innenarchitektin weiß, dass nicht der Zeitgeist oder die aktuelle Mode für die Planung entscheidend sein sollte, sondern die Bewohner und natürlich die Ansprüche an die Nutzung des Raumes. Denn letztendlich muss man sich rundum wohlfühlen, egal ob es sich bei dem Ort um den Arbeitsplatz oder das eigene Zuhause handelt. Die baulichen Voraussetzungen des Gebäudes müssen laut Gesa Vertes selbstverständlich ebenso berücksichtigt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Wie geht Gesa Vertes bei ihrer Arbeit vor?

Die Innenarchitektin erklärt, dass sie ihre Kunden zunächst kennenlernen möchte. Dazu gehört, dass sich Gesa Vertes im Gespräch sehr intensiv mit den Wünschen, Ideen und Vorstellungen der zukünftigen Bewohner auseinandersetzt. Anschließend kann es in die konkrete Planung und Erstellung eines Gestaltungskonzepts gehen, das sich individuell den Bedürfnissen des Kunden anpasst.

Welche Leistungen bietet Gesa Vertes an?

Wie Gesa Vertes aufzeigt, ist ihr Aufgabengebiet enorm vielseitig und erstreckt sich über die Innengestaltung von Einfamilienhäusern, Stadtvillen, Wohnungen, Lofts, Büros- oder Ladenräumen. Gesa Vertes bedient die gesamte Bandbreite für Privat- und Firmenkunden und bietet in allen Bereichen Unterstützung bei der Altbausanierung, dem Innenausbau, Umbau, Renovierungen oder der Lichtplanung an. Ihre Leistungen beinhalten die Konzepterstellung, Kostenkalkulation, Entwurf- und Detailplanung, Auswahl der Gewerke, Bauaufsicht und final die Inneneinrichtung. Der Kunde profitiert darüber hinaus von Gesa Vertes“ weitläufigem Netzwerk mit Dienstleistern und Handwerksbetrieben.

Welche Bedeutung hat die Lichtgestaltung bei der Innenausstattung?

Wenn es um die Einrichtung eines Raumes geht, sollte der Wahl der richtigen Beleuchtung laut Gesa Vertes besonders große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn Licht erzeugt Stimmung – und die sollte zur Funktion des entsprechenden Raumes passen. Ein dämmrig-gemütliches Schummerlicht könnte seinen Zweck in einem Büroraum verfehlen. Ebenso ungeeignet wäre ein steriler Decken-Fluter, der ein gemütliches Altbauwohnzimmer beleuchtet. Letztendlich kommt es auch hier natürlich auf den Geschmack der Kunden an. Doch Gesa Vertes hilft dabei, die Anforderungen eines Raumes zu erkennen und die Leuchtelemente so zu platzieren, dass jeder Raum zu jeder Tageszeit optimal erhellt wird und jede Sehaufgabe durch das künstliche Licht bestmöglichst unterstützt wird. Bei der Lichtgestaltung legt Gesa Vertes außerdem Wert darauf, dass die Energieplanung nicht zu kurz kommt und das Beleuchtungskonzept wirtschaftlich bleibt.

