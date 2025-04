Armband-Doppelpack von boonbirds®

Der Muttertag steht vor der Tür, und viele suchen nach einem liebevollen, besonderen Geschenk, das von Herzen kommt. Mit den Best Friends Forever-Armband-Doppelpacks von boonbirds® verschenkt man nicht nur ein stilvolles Accessoire, sondern auch eine Botschaft, die Mama und Tochter verbindet. Diese Armbänder sind die perfekte Wahl für ein Geschenk zum Muttertag bis 20 Euro, das gleichzeitig modern und persönlich ist.

Best Friends Forever: Schmuck, der Freundschaft und Liebe feiert

Die Best Friends Forever-Armbänder von boonbirds® sind ein Symbol für Verbundenheit – perfekt für Mütter, Töchter, Schwestern oder beste Freundinnen. Jedes Armband-Doppelpack enthält zwei zueinander passende Armbänder, die zeigen: „Wir gehören zusammen.“ Ob für Mutter und Tochter oder als Zeichen einer tiefen Freundschaft, diese Schmuckstücke tragen die Botschaft „Best Friends Forever“ stilvoll am Handgelenk.

Das minimalistische Design der Armbänder macht sie zu vielseitigen Accessoires, die sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen getragen werden können. Hergestellt aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl und teilweise mit einer Vergoldung versehen, sind die Armbänder robust, langlebig und zeitlos elegant.

Geschenkidee zum Muttertag: Armband-Doppelpack für unter 20 Euro

Ein Geschenk zum Muttertag bis 20 Euro muss nicht langweilig sein! Die Best Friends Forever-Armbänder von boonbirds® überzeugen mit ihren filigranen Details und modernen Designs und treffen so den Geschmack jeder stilbewussten Mama. Dank des Doppelpacks kann man ein Armband selbst tragen und das zweite verschenken – ein wunderschönes Zeichen der Zusammengehörigkeit für Mutter und Tochter.

Die Armbänder sind in drei verschiedenen Varianten erhältlich, die filigranen Herzmotive gibt es vergoldet, rosevergoldet oder mit einem Edelstahl-Herzchen. Diese Armbänder sind ein emotionales Geschenk, das Erinnerungen und Beziehungen feiert.

Persönlich und stilvoll

Gerade zum Muttertag ist es wichtig, ein Geschenk zu finden, das von Herzen kommt und gleichzeitig bezahlbar bleibt. Die BFF-Armbänder von boonbirds® sind genau das: Ein Geschenk zum Muttertag bis 20 Euro, das jeder Mama zeigt, wie wichtig sie einem ist. Das Doppelpack ermöglicht es, eure besondere Verbindung zu unterstreichen – egal, ob ihr „Best Friends Forever“ seid oder einfach eine unvergleichliche Mutter-Tochter-Beziehung teilt.

Entdecke das perfekte Geschenk zum Muttertag

Die BFF-Armbänder von boonbirds® sind mehr als nur Schmuck – sie sind ein Zeichen der Verbundenheit, das jeden Tag getragen werden kann. Unter www.boonbirds.com findet man noch viele weitere Geschenkideen zum Muttertag bis 20 Euro, die den Muttertag unvergesslich machen.

boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team „Lucy“ – boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

https://www.instagram.com/boonbirds/

Firmenkontakt

H.C.A. Collection Handels-GmbH

Ahmad Ghalamkarizadeh

Voßkuhlenweg 2

22941 Bargteheide

04532/2886180



http://www.boonbirds.com

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www-pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.