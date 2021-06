Geschenke mit Gravur selbst gestalten

Onlineshop wird zur Kreativwerkstatt

Das junge Start Up aus Bad Harzburg bietet Kunden in seinem Onlineshop die Möglichkeit aus einem vielfältigen Produktsortiment auszuwählen. Hier finden sich Produkte aus allen Bereichen des Lebens und für jedermann. So kann aus den Kategorien Zippo, Schilder, Messlatten, Accessoires für Küche und Grill, Erinnerungsboxen, Gläser bekannter Marken, Schmuck, Geschenke für Männer und Frauen und Wanderpass Schutzhüllen ausgewählt werden.

Der speziell entwickelte Konfigurator bietet Kunden jeden Alters die Möglichkeit eine Wunschgravur online selbst gestalten zu können. Hier kann ein Foto hochgeladen werden, welches direkt auf dem Produkt angezeigt wird. Es können dann Schrift in gewünschter Schriftart und Gravurmotive aus einer von BESSLA bereitgestellten Datenbank hinzugefügt werden. Alle Elemente können ganz nach Kundenwunsch in der Größe angepasst und positioniert werden.

Die Seite ist ein echter Geheimtipp, denn sie arbeitet zügig und ist leicht zu bedienen. So berichten zufriedene Kunden. Das Team von BESSLA Gravurwerk ist bestrebt mit jeder Gravur das bestmögliche Resultat zu erzielen.

Es empfiehlt sich allerdings die Produkte am Laptop, PC oder Tablet zu designen, denn die Ansicht ist sonst sehr klein und die Bedienung gestaltet durch die klein angezeigten Textfelder schwierig.

Für alle die kein perfektes Foto haben oder im Shopping-Moment etwas ratlos sind, was graviert werden soll, hat sich BESSLA Gravurwerk auch etwas einfallen lassen.

Ein anderer Weg zum perfekten Geschenk

Neben der Funktion des Selbstgestalten der Wunschgravur gibt es alle Produkte auch mit bereits vorhandenen Motiven. Pro Produkt stehen hier ca. drei bis sechs Varianten zu Verfügung. So gibt es ein Türschild zum Beispiel mit Pusteblumen Motiv, ganz schlicht mit einem waagerechten Strich der zwei Worte trennt und mit der Aufschrift “Herzlich willkommen bei Familie”. Es müssen bei diesen Produkten dann nur noch die entsprechenden Daten, wie zum Beispiel der Familienname, in eine dafür angelegte Zeile direkt unter den Motiven, eingeben werden. Ein Konfigiurator zum selbst gestalten der Geschenke öffnet sich hier nicht. Diese Variante ist also eine noch einfachere & schnelleere Möglichkeit ein personalisiertes Schild oder Geschenk mit Gravur online zu bestellen. Das Bessla Team steht gerne auch allen Fragen und Anregungen über Telefon und Mail zur Verfügung.

Was, wenn keines der Produkte zusagt?

Auch selbst mitgebrachte oder zu BESSLA Gravurwerk geschickte werden Artikel werden bearbeitet. Auch ist es bei BESSLA Gravurwerk weiter Produkte anzufragen. Jeder Kundenwunsch wird hier ernstgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt.

Personalisierte Geschenke mit Gravur

Laserschneiden & Lasergravieren

