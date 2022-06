Geschwindigkeit oder Speicherplatz? DM Solutions Kunden haben die freie Wahl!

Hanauer Webhoster bietet Root Server ab sofort wahlweise mit NVMe- und HDD-Festplatten

Webprojekte können äußerst vielseitig gestaltet sein. Vom Onlineshop über die Unternehmenswebseite bis hin zu Cloud-Speichern oder Lernplattformen – mit dem passenden Webhosting ist heutzutage alles möglich. Je nachdem, um was für eine Art von Projekt es sich dabei handelt, gibt es beim Webhosting ganz unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Speicherplatz und Geschwindigkeit. Denn während bei einigen Webprojekten Geschwindigkeit das A und O ist, kommt es bei anderen wiederum ganz auf die Größe des Speicherplatzes an. Oftmals mangelt es Webhosting-Kunden hier an Auswahlmöglichkeiten, wodurch die Suche nach dem passenden Webhosting-Paket oder Server sichtlich erschwert werden kann. Der im hessischen Hanau ansässige Webhoster DM Solutions ist sich dieser Problematik voll und ganz bewusst und will Abhilfe schaffen. Kunden des Webhosters können ab sofort bei den Root Server Angeboten https://www.dmsolutions.de/root-server.html frei zwischen Servern mit NVMe- oder HDD-Festplatten wählen und somit selbst entscheiden, was wichtiger ist – mehr Geschwindigkeit oder mehr Speicherplatz.

„Unsere Root Server bieten unseren Kunden massig Leistung zum kleinen Preis. Denn unser Einstiegs Root Server Start V.6.0 ist ab sofort zu einem monatlichen Preis von 69Eur erhältlich. Damit ist er trotz neuer und leistungsstärkerer Hardware 20Eur günstiger als seine Vorgängerversion. Hier gibt es also mehr Power und das für weniger Geld. Aber die günstigen Preise sind nicht der einzige Vorteil unserer neuen Root Server. Die Wahl zwischen NVMe- und HDD-Festplatten ermöglicht es unseren Kunden ab sofort, genau den Server zu finden, der perfekt zu ihrem Webprojekt passt. NVMe-Festplatten sind eine recht neue Technologie, bei der der Fokus vor allem auf einer Sache liegt – Geschwindigkeit. Mit einem Root Server mit NVMe-Festplatte profitieren Sie also von pfeilschnellen Ladezeiten. Das besonders dann wichtig, wenn Sie einen Onlineshop oder eine sonstige kommerzielle Webseite betreiben. Denn über schnelle Ladezeiten freuen sich sowohl Ihre Kunden als auch Suchmaschinen wie Google. Im Gegenzug werden Sie als Webseiten-Betreiber dann mit einer geringen Absprungrate und einem guten Suchmaschinenranking belohnt. Der große Vorteil von Root Servern mit HDD-Festplatten ist dagegen, dass man hier viel Speicherplatz für wenig Geld erhält. Auch das kann bei Webprojekten von Bedeutung sein, beispielsweise wenn es um das Hosting einer Cloud-Lösung geht. Hier müssen oftmals viele Daten gespeichert werden und es muss dafür dementsprechend viel Speicherplatz zur Verfügung stehen. Neben frei wählbaren Festplatten hat unser Root Server Angebot aber noch ein weiteres Upgrade erhalten. Denn ab sofort ist sowohl bei unseren NVMe Servern als auch bei unseren HDD Servern in allen Tarifen ein 1 Gigabit Netzanschluss vorhanden.“, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions https://www.dmsolutions.de/ .

Webhosting made in Germany – nicht nur leistungsstark, sondern auch grün

DM Solutions bietet allerdings nicht nur leistungsstarkes und günstiges Webhosting https://www.dmsolutions.de/webhosting.html mit Serverstandort Deutschland, sondern legt auch großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So werden sowohl das Bürogebäude als auch sämtliche Server des Webhosters, wozu natürlich auch die Root Server zählen, komplett mit Ökostrom betrieben. Außerdem ist der Webhoster offizieller Partner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jede verkaufte Domain und jeden verkauften Webhosting Account mindestens einen Baum.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

Kontakt

DM Solutions e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

06181 – 5023010

presse@dmsolutions.de

https://www.dmsolutions.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.