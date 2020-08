Gestartet: Das neue estos Partnerprogramm

Mehr Zufriedenheit beim Endanwenderunternehmen – neue Kategorien für Partner

Starnberg, 06.08.2020

Langfristiger Geschäftserfolg durch eine überdurchschnittliche Zufriedenheit beim Endanwenderunternehmen, das möchte estos mit seinen Partnern im Rahmen des weiterentwickelten Programms erreichen. Dafür hat der Softwarehersteller zum einen Partnerkategorien, die sich am jeweiligen Geschäftsmodell des Partnerunternehmens orientieren, sowie eine Rezertifizierung eingeführt. Zum anderen unterstützt er den Partner in Phasen der Customer Journey: Für die Kundenberatung, -gewinnung und -bindung bietet estos ein passendes Maßnahmenpaket. Start des Partnerprogramms war Mitte Juli. Um den aktuell rund 2.500 Partnern in der DACH-Region einen sanften Umstieg zu ermöglichen, gibt es bis Ende des Jahres eine Übergangsphase.

Die Kategorien: Business, Expert und Competence

estos teilt seine Partner künftig nicht mehr in Stufen ein. Die Reseller ordnen sich jetzt selbst anhand ihres Geschäftsmodells einer der drei Kategorien zu: Der estos Business Partner unterstützt Endanwenderunternehmen bei der Auswahl von estos Produkten im Volumengeschäft. Er berät bei Fragen zu Lizenzierung und nimmt vorwiegend standardisierte Installationen vor. Der estos Expert Partner ist primär im Integrationsgeschäft tätig. Er realisiert Projekte in größeren Ausbaustufen. Beispielsweise setzt er Standortvernetzungen sowie die Anbindung von Datenbanken und Funktionserweiterungen um. Der estos Competence Partner wiederum ist im individuellen Lösungsgeschäft tätig: Er passt die estos Softwareprodukte individuell an die Bedürfnisse seiner Kunden an.

Schulungen, Webinare und Webseiten

Konsequent bietet estos zukünftig Schulungen an, die die erforderlichen Kenntnisse für das jeweilige Geschäftsmodell vermitteln. Zusätzliche Webinare sowie hilfreiche Informationen zu Technik, Vertrieb und Marketing unterstützen den Partner in den einzelnen Phasen der Customer Journey. estos hat zudem mit dem Launch des Partnerprogramms ein neues Partnerportal mit exklusiven Inhalten eingeführt: Unter my.estos.de finden die Partner beispielsweise kaufmännisch orientierte Materialien, können Schulungen buchen oder Softwarelizenzen überprüfen. Unter support.estos.de werden technische Artikel als Hilfe zur Selbsthilfe bereitgestellt, über die Partner ihr Knowhow laufend erweitern können.

Qualifizierung und Zertifizierung

Durch die Teilnahme eines Mitarbeiters an einer Schulungsmaßnahme inklusive Leistungsnachweis erhält dieser seine individuelle personengebundene Qualifizierungsurkunde. Diese berechtigt speziell in der Übergangsphase bereits zur Nutzung der neuen Partnerlogos sowie der Listung auf den estos Webseiten. Sobald das zugehörige Unternehmen alle Anforderungen des Programms erfüllt hat, wird es zertifiziert. So müssen die Partner beispielsweise Kunden benennen, die an Umfragen zur Zufriedenheit teilnehmen und Referenzberichte oder -videos erstellen. Die Zertifizierung ist zwei Jahre gültig. Danach erfolgt eine Rezertifizierung.

Die Hintergründe

Das bisherige Programm besteht seit mehr als sechs Jahren erfolgreich: estos konnte damit mehr als 2.500 registrierte und zertifizierte Partner in der DACH-Region aufbauen. Trotzdem ist es jetzt an der Zeit, das Programm zu erweitern, erläutert Hille Vogel, Bereichsleiterin Märkte und Kunden bei estos: “Seit der Einführung hat sich unser Portfolio im Funktionsumfang und den Anwendungsmöglichkeiten enorm erweitert. Unsere Partner verfolgen auf Basis unserer Produkte sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, die wir so bisher noch nicht berücksichtigt hatten.”

Weitere Informationen zum neuen Partnerprogramm von estos sind zu finden unter https://www.estos.de/das-neue-estos-partnerprogramm

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

