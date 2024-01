Das neue Buch der Keynote Speakerin Daniela Landgraf

In ihrem neuesten Buch “ Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi“ offenbart Daniela Landgraf, renommierte Rednerin und Expertin, eine inspirierende Transformation. Einst zurückhaltend und von Selbstzweifeln geplagt, steht sie heute als Keynote Speakerin selbstbewusst auf den unterschiedlichsten Vortragsbühnen. Ihr Buch, das am Montag, den 8. Januar 2024, erscheint, ist nicht nur eine Sammlung inspirierender Anekdoten, sondern vor allem ein Leitfaden für alle, die ihre Ängste überwinden und ihre wahre Stärke entdecken möchten.

Daniela Landgraf, bekannt für ihre mitreißenden Vorträge über Resilienz, Selbstwirksamkeit und mentale Stärke, teilt in „Gestern schüchtern – heute Bühnenprofi“ persönliche Erlebnisse und Wendepunkte ihrer Speakerkarriere. Ihr Weg auf die Bühne war alles andere als einfach. Ihre Geschichte ist geprägt von Herausforderungen, darunter der Umgang mit ihrem Tourette-Syndrom und ein dramatischer Unfall, der ihr Leben veränderte. Doch anstatt sich von diesen Erfahrungen unterkriegen zu lassen, nutzte sie sie als Sprungbrett, um sich neu zu erfinden und anderen Mut und Inspiration zu vermitteln. Doch ihr Weg auf die Bühne war alles andere als einfach uns selbstverständlich. Zu sehr war sie im Perfektionismus und in ihren Selbstzweifeln gefangen. Doch Stück für Stück wurden ihre Vorträge und Keynotes besser. Manchmal waren es ganz simple Tipps und Tricks, die einen mäßig guten Vortrag in einen brillanten Vortrag verwandelt haben. Genau diese Erfahrungen und Tipps teilt sie in diesem Buch und in ihren Vorträgen. Ihre motivierenden Keynotes sind sowohl für Firmenveranstaltungen als auch für Messen und Kongresse ein echter Mehrwert. Weitere Informationen zu Daniela Landgraf und ihren Vorträgen, die Motivation und Inspiration pur bieten, finden Sie HIER.

Das Buch „Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi“ bietet eine faszinierende und inspirierende Mischung aus praktischen Tipps und anregenden Geschichten. Daniela Landgraf erläutert, wie man innere Blockaden überwindet, Selbstvertrauen aufbaut und die eigene Stimme findet. So finden interessierte unter anderem Informationen zu folgenden Themen:

Bühnenbewegung: Tipps und Tricks, wie man sich selbstbewusst auf der Bühne bewegt und dabei das Publikum einbezieht.

Körpersprache: Hier sei als Beispiel das Thema Hände genannt. Gerade ungeübte Redner und Rednerinnen fragen sich in vielen Fällen, was man mit seinen Händen macht, um eine natürliche und überzeugende Präsenz zu erzeugen.

Powerpoint-Präsentationen: Fluch oder Segen? Eine Frage, die im Buch erörtert wird. weiterhin gibt es Informationen darüber, wie wirkungsvolle und ansprechende Präsentationen gestaltet werden können, die die Botschaft klar und effektiv vermitteln.

Die Botschaft der Keynote Speakerin Daniela Landgraf ist klar und kraftvoll: Jeder hat das Potenzial, sich selbst neu zu erfinden und über sich hinauszuwachsen.

„Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi“ ist ein Weckruf für all jene, die nach Inspiration und praktischen Wegen suchen, um souverän und selbstsicher auf den verschiedenen Bühnen zu wirken – sei es die Vortragsbühne, die Workshop-Bühne oder auch einfach nur die kleine Bühne im Dialog mit anderen. Daniela Landgraf zeigt auf, dass aus Schüchternheit Stärke erwachsen kann und dass jeder seine eigene Bühne im Leben finden kann.

Das Buch ist ab dem 8. Januar 2024 in allen Buchhandlungen und online erhältlich.

Daniela Landgraf ist freie Redakteurin und Autorin von aktuell 18 Büchern, die sich mit den Themen Finanzen, Selbstwert, mentale Stärke, Resilienz und Change beschäftigen. Zuvor war sie 25 Jahre in der Finanzbranche tätig. Als Keynotespeakerin spricht sie über die Bedeutung von Selbstwert und mentaler Stärke im Firmenumfeld, damit Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte langfristig leistungsfähig und erfolgreich sind.

