Gesund führen: Führungskräfte mit einem Blended Learning Programm hierbei unterstützen

In modernen Gesundheitsmanagement-Systemen spielen die Führungskräfte eine Schlüsselrolle, denn: Sie prägen mit ihrem Verhalten die Arbeitsatmosphäre in ihrem Bereich. Deshalb sensibilisieren Unternehmen ihre Führungskräfte für eine gesundheitsorientierte Führung – zunehmend auch mit Hilfe der Digitaltechnik.

Die meisten Unternehmen spüren bereits die Folgen des demografischen Wandels – unter anderem in Form eines steigenden Fachkräftemangels und alternder Belegschaften. Zugleich steigt in ihnen der Effizienz- und Veränderungsdruck – aufgrund der technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in ihrem Umfeld vollziehen.

Die jährlichen Berichte der Krankenkassen zeigen, dass diese Entwicklungen Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten haben. Besonders auffällig ist dabei der Anstieg der psychischen und chronischen Erkrankungen, die oft zu langen sowie regelmäßigen Fehlzeiten führen.

Ziel: Präventiv aktiv sein

Deshalb verfolgen viele Unternehmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung bereits seit Jahren einen proaktiven Ansatz. Ihr betriebliches Gesundheitsmanagement orientiert sich nicht mehr allein am Ziel, Krankheiten zu vermeiden, sondern zunehmend an der Frage: Wie können wir die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden langfristig fördern und bewahren?

Entsprechend vielfältig ist inzwischen die Palette der Maßnahmen, die Unternehmen ihren Mitarbeitenden und Führungskräften anbieten – von Bewegungs- und Präventionsangeboten bis hin zu Programmen zur Stressbewältigung sowie zur Förderung gesunder Arbeitsgewohnheiten.

Dabei zeigt sich jedoch: Inwieweit die Mitarbeitenden diese Angebote real nutzen und ihr Verhalten tatsächlich ändern, hängt stark davon ab, ob sie dies auch als einen persönlichen Gewinn erfahren – beruflich wie privat. Und dies wird unter anderem davon beeinflusst, inwieweit auch ihre Führungskräfte ein gesundheitsförderndes Verhalten praktizieren, also dieses vorleben und unterstützen.

Ziel: ein gemeinsames Gesundheitsbewusstsein

Dies setzt wiederum voraus, dass die Führungskräfte ein Verständnis dafür entwickeln,

– welche Rolle sie selbst beim Fördern und Bewahren der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden spielen und

– welche Bedeutung dabei ihre eigene Selbstführung hat.

Deshalb entwickelte MTI im Auftrag eines global tätigen Automobilunternehmens im Rahmen eines internationalen Führungskräfteentwicklungsprojekts ein modernes Blended-Learning-Programm zum Thema „Gesundheit und Führung“. Sein Ziel war es, die Führungskräfte weltweit dafür zu sensibilisieren,

– ihre eigene Gesundheit sowie ihre Vorbildfunktion für ihr Team stärker im Blick zu haben und

– ein gesundheitsorientiertes (Führungs-)Verhalten im Alltag zu zeigen.

Blended Learning als nachhaltiger Entwicklungsansatz

Statt auf einzelne Trainings zu setzen, wurde hierfür ein integriertes Lernkonzept entwickelt, das unterschiedliche Lernformen verbindet. Das Programm kombinierte digitale Lernformate mit virtuellen Trainings sowie Präsenz- und Reflexionsphasen und erstreckte sich über mehrere Monate.

Den Einstieg in das Programm „Gesundheit und Führung“ bildete ein webbasiertes Training, das den Führungskräften einen kompakten Überblick über die zentralen Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Führungsverhalten vermittelte. Hierauf aufbauend folgten virtuelle Trainingsmodule, in denen die Führungskräfte ihr gesundheitsrelevantes Wissen vertiefen und konkrete Herausforderungen aus ihrem Führungsalltag reflektieren konnten.

Eine vertiefende Trainingseinheit, die – abhängig von der Zahl der Führungskräfte in der jeweiligen Region – mal als Präsenzveranstaltung, mal als Online-Veranstaltung durchgeführt wurde, diente dazu, das Gelernte anhand praktischer Beispiele in den Führungsalltag zu übertragen und für diesen neue, konkrete Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Das mehrstufige Konzept ermöglicht es den Führungskräften nicht nur neues, gesundheitsrelevantes Führungswissen zu erwerben, sondern dieses auch schrittweise in ihrem Arbeitsalltag anzuwenden.

Microlearnings unterstützen den Transfer in den Führungsalltag

Ein zentrales Element des Programms „Gesundheit und Führung“ waren digitale Microlearning-Impulse, die die Führungskräfte parallel zu den Trainings nutzen konnten. In kurzen Learning-Nuggets von wenigen Minuten erhielten sie praktische Hinweise zu Themen wie

– Stressregulation und Resilienz,

– Schlaf und Regeneration,

– gesunde Arbeitsgewohnheiten sowie

– Umgang mit Belastungssituationen im Team

Diese leicht zugänglichen Lernformate ermöglichen es den Führungskräften, sich auch im Arbeitsalltag regelmäßig mit gesundheitsrelevanten Themen zu befassen. Zudem fördern sie den Transfer in die Praxis, da die Impulse unmittelbar ausprobiert und reflektiert werden können.

Wissenschaftlich fundiert und international skalierbar

Ergänzt werden diese Lerninhalte durch Experteninterviews mit Wissenschaftlern und Praktikern. In ihnen werden aktuelle Erkenntnisse aus der Gesundheitsforschung verständlich aufbereitet – etwa dazu, wie das menschliche Gehirn Entscheidungen über ein gesundheitsrelevantes Verhalten beeinflusst.

Um eine hohe Qualität und Aktualität der Inhalte zu sichern, wurden die Lernmodule auch wissenschaftlich validiert. Zudem wurde das Programm so konzipiert, dass es international einsetzbar ist. Alle Lerninhalte und -module stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung und wurden so gestaltet, dass sie an die verschiedenen kulturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen angepasst werden können. Dadurch wurde es dem international tätigen MTI-Kunden ermöglicht, das Förderprogramm für seine Führungskräfte weltweit auszurollen und zugleich lokal zu verankern.

Gesundheitsorientierte Führung als Teil moderner Leadership-Entwicklung

Das Beispiel zeigt, dass das Thema „Gesundheitsorientierte Führung“ von den Unternehmen heute zunehmend als ein Bestandteil moderner Leadership-Programme verstanden wird. Ihnen wird zunehmend bewusst, dass ihre Führungskräfte nicht nur für die Performance ihrer Bereiche verantwortlich sind, sondern auch eine zentrale Rolle beim Erhalt der Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden bzw. Teams spielen. Förderprogramme, die wie das Programm „Gesundheit und Führung“

– Präsenztraining,

– virtuelle Lernformate,

– Praxisreflexion und

– digitale Lernimpulse wie Microlearnings

zu einer organischen Einheit verbinden, ermöglichen es den Führungskräften, die hierfür erforderlichen Kompetenzen zu erwerben und diese in ihrem Verhalten zu verankern.

Dies ist gerade in dynamischen Arbeitsumgebungen sehr wichtig, denn in ihnen entwickelt sich die Fähigkeit, sich selbst und andere Menschen gesundheitsorientiert zu führen zu einer Schlüsselkompetenz von Führungskräften. Entsprechend wichtig ist es, ihnen die hierfür erforderlichen Einstellungen und Fähigkeiten mit System zu vermitteln.

Anna-Maria Hollmann, Sandra Backhaus

Zu den Autorinnen:

– Sandra Backhaus arbeitet als Head of Business Development für die Unternehmensberatung Machwürth Team International (MTI), Visselhövede. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Steuerung des Projekts „Gesundheit und Führung“. Sie koordinierte die Abläufe und stellte sicher, dass die Inhalte fachlich fundiert und didaktisch gut aufbereitet waren.

– Anna-Maria Hollmann arbeitet als Marketing-Managerin und Grafik-Designerin für MTI. Sie war eine der zentralen Ansprechpartnerinnen in dem Projekt und entwickelte mit dem Kunden die Microlearnings (E-Nuggets) sowie das Web Based Training.

Das Machwürth Team International (MTI Consultancy), Visselhövede, ist ein international agierendes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Es unterstützt mit seinen 450 Beratern und Trainern weltweit Unternehmen beim Umsetzen ihrer Strategien. Dabei verknüpft das 1989 gegründete Beratungsunternehmen die hierfür erforderlichen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen so, dass die Unternehmensziele erreicht werden.

Das Machwürth Team International (MTI) stellt seinen Kunden zudem Online- und digitale Instrumente (wie Lernplattformen) zur Verfügung, die diese zum Managen der Strategieumsetzungsprojekte sowie des hieraus resultierenden Change- und Lernbedarfs brauchen – so zum Bespiel die Coachingplattform MTI CoachingPRO. Außerdem vermittelt es den Mitarbeitern – wie Führungskräften, Verkäufern und Servicemitarbeitern – die Skills, die diese für ein erfolgreiches Arbeiten in dem veränderten Unternehmensumfeld benötigen. Der geschäftsführende Gesellschafter des Beratungsunternehmens ist Hans-Peter Machwürth.

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