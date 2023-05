Gesund schlafen mit dem mySheepi TRAVEL Nackenkissen

Rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung leidet unter Schlafproblemen. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von Stress über Alkoholkonsum bis zu seelischen Krankheiten. Möglicherweise jedoch verhindert schlicht ein ungeeignetes Kissen einen schmerzfreien, gesunden Schlaf. Für diese Fälle gibt es eine Lösung. Die ergonomischen Nackenkissen von mySheepi passen sich der individuellen Körperform an und entlasten so den Schulter- und Nackenbereich. Mit seiner aktuellen Produktneuheit geht das Berliner Start-ups noch einen Schritt weiter. Das mySheepi TRAVEL hat als weltweit erstes Reisekissen eine bewegliche Nackenrolle integriert.

Gut geschlafen?!

Gesunder Schlaf ist wichtig. Der Körper erholt sich, Abwehrkräfte werden gestärkt und Zellen erneuert. Ohne die erforderliche Erholung sinken Konzentrationsfähigkeit und Energielevel. Mit der individuell maßgeschneiderten Form und dem passenden Bezugsstoff des Kopfkissens lässt sich die Schlafqualität positiv beeinflussen. Gegenüber klassischen Kopfkissen entlasten hochwertige Nackenkissen nicht nur den Schulter-, Hals- und Kopfbereich. Sie halten auch die Wirbelsäule in neutraler Stellung.

Die Gründungsgeschichte

Das alles war auch Lars Reimann bekannt. Und so entschloss er sich 2017 zur Gründung seiner mySheepi GmbH. Mit ganzheitlichem Gesundheitsverständnis und wissenschaftlich fundierten Produktentwicklungen verfolgt er ein Ziel. Er möchte seinen Kunden zu einem erholsamen, gesunden Schlaf verhelfen. Bereits das mySheepi HOME entspricht hochwertigen Qualitätsstandards und wird von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Mit seiner aktuellen Produktneuheit geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter – und hat zugleich eine Weltneuheit auf den Markt gebracht. In das mySheepi TRAVEL ist eine bewegliche Nackenrolle integriert, die die Blutzirkulation fördert und dadurch zur Muskelentspannung führt. Die Füllmenge im innovativen Zweikammer-System kann nach persönlichen Vorlieben und medizinischen Empfehlungen angepasst werden. Wie bei allen Produkten der Berliner Firma besteht die weiche Füllung aus recyceltem, geruchsneutralem Material. Der Bezugsstoff ist mit dem ÖKÖ-TEX-Standard 100 zertifiziert. So müssen auch Allergiker nicht auf die ausgezeichneten Nackenkissen verzichten.

Ausgezeichnet gilt für mySheepi Produkte dabei im wahrsten Sinne des Wortes. Bereits nach drei Jahren konnte sich das eCommerce-Unternehmen über den Innovationspreis Ergonomie freuen. Es folgten weitere Gesundheits-Awards sowie Ehrungen für Servicequalität und Design. Und auch das konsequente Nachhaltigkeitskonzept wird von vielen Kunden und Experten begrüßt.

Inzwischen umfasst die mySheepi-Angebotspalette die Nackenrollen HOME, TRAVEL und KIDS sowie eine breite Auswahl an Füllungen, Bezügen und Zubehör. Wer möchte, kann eine kostenlose, telefonische Schlafberatung bei den Profis buchen. Und wer neugierig ist, sollte immer mal wieder auf die Webseite des Start-ups schauen. Denn weitere Produktneuheiten werden garantiert folgen.

Wir von mySheepi möchten Menschen wie Dir dabei helfen, glücklich aufzuwachen – und erholsamer, gesunder Schlaf ist die Grundvoraussetzung dafür. Doch was bedeutet „glücklich aufwachen“ genau? Richtig! – Für jede*n etwas anderes.

Und genau da setzen wir an: Wir stehen für ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis und glauben nicht an one size fits all. Mit unseren ausgeklügelten Produkten und erstklassigem Service, der den Menschen vor, während und nach dem Kauf beratend zur Seite steht, schaffen wir mehr Lebensqualität durch gesunden Schlaf. Angepasst an die Bedürfnisse jedes Einzelnen von uns, denn jede*r ist individuell.

Zudem sind wir uns als eCommerce-Unternehmen unserer Verantwortung bewusst und wollen einen nutzenstiftenden Beitrag für Mensch und Umwelt leisten. Ein nachhaltiges Unternehmenskonzept bildet unsere Grundlage und geht über ein engagiertes Kerngeschäft hinaus. Dabei handeln wir in jedem unserer Arbeitsschritte nach unseren Kernwerten: Qualität, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Fortschritt.

