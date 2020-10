Gesunde Baeume durch Baumpflege. Ohne Risiko fuer ein schoenes Zuhause

Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH aus Nürtingen. Ausgebildete Spezialisten für Baumschnitt, -pflege und – kontrolle

Fällt ein Baum um, auf Haus oder Straße, ist der Ärger groß. Regelmäßige Kontrolle dessen, was der Baumbesitzer eventuell nicht sehen kann – Schäden im Holz, Trockenheit, Unterversorgung durch Nährstoffe etc.. Baumpflege und -kontrolle lohnt sich immer, ist sich Albrecht Bühler sicher: “Eine rechtzeitige, fachgerechte Baumpflege ist durch nichts zu ersetzen. So spart der Baumbesitzer oft und kann ruhig schlafen”

Die Baum und Garten GmbH mit Ihren 60 Mitarbeitern ist von der Gartengestaltung über die Baum- und Gartenpflege bis hin zu Beratung und Betreuungsservices in der Region Nürtingen, Reutlingen bis Stuttgart unterwegs. “Der direkte Kontakt mit den Menschen und die Arbeit mit der Natur stehen im Vordergrund. Es geht um die Lebensräume der Menschen.” Albrecht Bühler ist von seinem Beruf überzeugt. Das erst kürzlich gefeierte 25-jährige Jubiläum zeigt, die Dienstleistung kommt auch bei den Kunden gut an. Seine Firma ist als zertifizierter Top-Arbeitgeber und für ihre Fachkräfte mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Gartengestaltung, Gartenpflege und Baumpflege bekannt.

Erst seit 1993 gibt es die Fachfrau, bzw. den Fachmann, in der Baumpflege. Eine der jüngsten, aber wichtigen Fortbildungen der Gartenbauer. Man hat eben gelernt, wie wichtig dieses Thema ist. Die regelmäßige Überprüfung und Pflege der Bäume auf dem eigenen Grund können essenzielle Vorteile für die eigene Sicherheit und die Sicherheit auf der Straße haben. Durch die konsequente Boden-, Baumkontrolle und -pflege können solche Probleme genauso konsequent vermieden werden.

Und muss ein Baum gefällt werden, stehen bei der Baum und Garten neben den geeigneten Hilfsmitteln auch ausgebildete und meisterschaftserprobte Baumkletterer zur Verfügung. Das Baumpflege- Team zeigt vollen Einsatz für die Kundschaft und setzt sich an sieben Tagen in der Woche für die Kunden ein – bei großen und kleinen Projekten. Es wird jedem geholfen.

Fachgerechte Baumpflege beginnt aber bereits bei der Jungbaumpflege, geht über die regelmäßigen Schnittmaßnahmen der Kronenpflege bis hin zum Einbau von Kronensicherungen und der Sanierung von Baumstandorten. Zum Aufgabengebiet der Spezialisten gehört auch die Baumpflanzung, durch die die Grundlage für das gesunde Wachstum des Baumes geschaffen wird – beispielsweise durch eine gute Bodenvorbereitung und ein spezielles Baumsubstrat.

Bäume sind für das Wohlbefinden der Menschen enorm wichtig. Gerade in Zeiten des Klimawandels spielen sie eine essentielle Rolle bei der Regulierung des Klimas. Nicht umsonst ist das sogenannte Einheitsbuddeln, das seither an jedem 03. Oktober in Deutschland stattfindet, ins Leben gerufen worden – noch sind zu wenige Bäume im Laufe dieser Aktion gepflanzt worden, aber der richtige Weg ist da. Bundesweit müssten es noch deutlich mehr werden. Doch mehrere hunderttausend Bäume sind schon gepflanzt worden.

Bäume sind Schattenspender, sie nehmen aus der Luft das CO2 auf und geben Sauerstoff wieder ab, sie verdunsten Wasser und fangen Staub auf. Sie sind so für das Klima unerlässlich. Nicht umsonst suchen wir an heißen Tagen die Nähe von Bäumen oder des Waldes. Es ist einfach angenehmer für das eigene Wohlbefinden.

Trockenheit oder sonstige Umwelteinflüsse schädigen die Bäume nachhaltig, der Besitzer merkt es vielleicht nicht rechtzeitig. Eine regelmäßige Baumkontrolle kann hier Gefahren aufdecken. Ob lediglich ein Schnitt, Düngung, Behandlung oder gar die Fällung notwendig sind können die Fachleute gut beurteilen.

Es gibt Baumarten, die auch im Winter Wasser benötigen, wie beispielsweise alle Immergrünen wie Kiefer, Eibe oder die Fichte. Auch für die richtige Pflege solcher Bäume bietet Bühler das passende Material und eine persönliche Anleitung zur korrekten Nutzung an.

Bleibt zu hoffen, dass die Baumbesitzer ihre Pflanzen rechtzeitig überprüfen lassen, pflegen und so sicher und gesund halten. Wie heißt es so schön? Eigentum verpflichtet!

Weitere Informationen: www.baum-und-garten.de

Gartengestaltung

Eine solide Planung Ihres Gartens vereinfacht den Weg von der Idee zur Umsetzung. Ein detaillierter Plan vermittelt Ihnen einen guten Eindruck davon, welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihr Grundstück bietet.

Baumpflege

Pflege- und Schnittarbeiten an Bäumen führen unsere speziell ausgebildeten und von der Berufsgenossenschaft zertifizierten Mitarbeiter sicher und baumschonend mit der Seilklettertechnik oder der Hebebühne aus.

Gartenpflege

Damit sich Ihr Garten jederzeit von seiner besten Seite zeigt, pflegen, beschneiden und ergänzen wir nach Bedarf passend zum Standort Ihre Pflanzungen, natürlich mähen, düngen, wässern und belüften wir auch Ihre Rasenflächen.

Firmenkontakt

Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH

Albrecht Bühler

Hindenburgstr. 67

72922 Nürtingen

07022 36060

07022 37270

info@APROS-Consulting.com

https://www.baum-und-garten.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://aprosconsulting.com

