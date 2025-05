Gesunde Ernährung in 4 Minuten auf den Kopf gestellt

Manuela Knorr holt sich den Speaker Award

Manuela Knorr ist der lebende Beweis für ihr Thema: Krank durch gesunde Ernährung!

Wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht, gibt es viele unterschiedliche Meinungen und noch viel mehr Mißverständnisse. „Vollkorn“ sagen die einen, „Hülsenfrüchte“ meinen die anderen. Doch was ist nun richtig?

Manuela Knorr ist auf diesem Gebiet die Expertin. Seit ihrem 12. Lebensjahr lebt sie für gesunde Ernährung und hat schon weitreichende Erfahrungen mit den verschiedenen Ernährungsformen gemacht.

Sie sagt mittlerweile: Wir werden krank durch unsere gesunde Ernährung!

Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt. Beim internationalen Speaker Slam, der am 15.05.2025 stattfand, hat Manuela Knorr einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Niedernhausen statt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Die persönliche Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Als Heilpraktikerin mit 15 Jahre Erfahrung und vielen hunderten Patienten weiß Manuela Knorr genau worauf es ankommt.

Sie untersucht ihre Patienten mit einer umfassenden Labordiagnostik und sieht so genau was funktioniert und was die Patienten krank macht. Das Besondere: Sie untersucht nach einer besonderen Strategie genau die Laborwerte die normalerweise in einer normalen Arztpraxis nicht untersucht werden.

Manuela Knorr hat in den letzten Jahren erkannt, dass ihre eigene Autoimmunerkrankung und auch die Autoimmunerkrankung ihrer Tochter von ihrer eigenen sehr gesunden Ernährungsweise ausgeht.

Aus diesem Grund unterstützt sie jetzt ihre Patienten um ihnen einen Weg aus dem Ernährungsdschungel aufzuzeigen.

Denn eines kann Manuela Knorr mit Überzeugung behaupten:

Die gesunde Ernährung gibt es nicht – Ernährung ist immer individuell.

