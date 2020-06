Gesunde Lebensräume und schönes Wohnen nach Wasser- und Schimmelschäden

Mit einem Team aus Bauwerksdiagnostikern, Trocknungstechnikern, Schimmel- und Sanierungsfacharbeitern in Burgau und Stuttgart/Ditzingen trägt das Unternehmen mit fachgerechten Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen nach Schadensereignissen zur Werterhaltung Ihres Gebäudes bei. Dabei sorgen die erfahrenen Leckorter der Tronex GmbH dafür, dass die Ursache schnell gefunden wird, so dass die Facharbeiter aus Trocknung und Sanierung das Problem schnell beheben können. So stellt das Unternehmen sicher, dass Wohn- und Lebensräume gesund bleiben.

“Ein Wasser- oder Schimmelschaden ist für den Eigentümer und die Bewohner immer sehr ärgerlich. Daher freuen wir uns ganz besonders über die vielen positiven Rückmeldungen unserer Kunden!”, zeigt sich Geschäftsführer Mario Oberschmid zufrieden.

Die Leckortung als Startpunkt

Wenn es tropft, der Boden sich wellt oder die Tapete von der Wand fällt, ist schnelles Handeln gefragt. Das Team Leckageortung der Tronex ist im Aufspüren der verzwicktesten Ursachen erfahren und kann so zügig die mögliche Schadensursache finden und zur Behebung für einen Fach- bzw. Sanitärbetrieb kennzeichnen. Leckagen können durch defekte Rohrleitungen im Innenbereich entstehen. Aber auch von außen wie z. B: vom Dach kann Wasser eintreten. So kann die Suche zur Detektivarbeit werden. Dabei kommen verschiedenste Verfahren zum Einsatz. Für die kleinsten Kunden der Tronex sind vor allem Heizungsrohre auf der Wärmebildkamera besonders spannend und aus einem Technikerbesuch der Tronex wird ein kleines Erlebnis. Die Mitarbeiter der Tronex sind immer bemüht die Abwicklung für alle Beteiligten einfach und angenehm zu gestalten.

Trocknung ist Profi-Aufgabe

Ist die Ursache durch den Fachbetrieb behoben, kommen die Trocknungsspezialisten und installieren individuell geplante Trocknungsaufbauten, die sicherstellen, dass die Trocknung schnell und effizient verläuft. Manchmal müssen dafür aber auch an Bad oder Küche Teile demontiert werden. Hier stehen die Facharbeiter der Tronex GmbH den Bewohnern auch zur Seite und führen die Arbeiten fachgerecht aus. Nach Aufbau muss man schon ca.14 Tage rechnen, damit ein nachhaltiges Ergebnis erreicht werden kann

Der Fortschritt wird kontrolliert und dokumentiert, so dass die Betroffenen mehrere Besuche durch die Trocknungsspezialisten bekommen. Die gut geschulten Mitarbeiter des Unternehmens beantworten dabei gerne und verständlich die Fragen der Bewohner.

Sanierung und Renovierung – individuell aus einer Hand

Ist die Trocknung dann zufriedenstellend verlaufen und kann abgebaut werden, kommen auch schon zeitnah die Sanierungsfacharbeiter der Tronex GmbH, um die Räume wieder in einwandfreien Zustand zu bringen. Auch spät erkannte Schäden, die bereits eine Schimmelbildung nach sich ziehen, können fachgerecht behoben und wieder instandgesetzt werden. Hier kann die Tronex durch erfahrenes und fest angestelltes Fachpersonal, verschiedene Optionen der Sanierung und Renovierung anbieten. Regionale Mitarbeiter sind dabei schnell im Raum München und Stuttgart sowie zwischen Kempten und Donauwörth vor Ort und realisieren geplante Arbeiten zuverlässig mit Kosten- und Terminsicherheit.

“Tronex und unsere Leistungen sind stark auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Das macht Tronex überaus flexibel und leistungsstark”, freut sich Herr Mayer, der Leiter des operativen Projektservice.

So vielseitig wie das Leistungsspektrum der Tronex GmbH sind auch ihre Kunden. Von privaten Auftraggebern bis hin zu öffentlichen Trägern und Hausverwaltungen steht das Unternehmen als zuverlässiger und kompetenter Partner zur Verfügung.

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. “Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus”, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

