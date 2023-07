Gesunder Schlaf ist der aktuellste Trend

Steigende Bedeutung in der Health- & Wellnessszene

Gesunder Schlaf ist mehr als nur eine Notwendigkeit. Er ist eine Quelle der Erholung, der Schönheit und der Gesundheit. Immer mehr Menschen erkennen die Bedeutung von optimiertem Schlaf für ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit. Es ist DER neue Trend in der Health & Wellness Szene.

Viele bekannte Persönlichkeiten berichten über ihre Erfahrungen mit Schlafoptimierung und bekräftigen die positiven Effekte. Andrew Huberman, der Host des wohl bekanntesten Podcast für Biohacker und Selbstoptimierer, hat bereits mehrere Episoden dem Thema Schlaf gewidmet. Auch „Longevity-Athlete“ Bryan Johnson spricht über seinen Schlaf stets als „non-negotiable“, also eine nicht verhandelbare Notwendigkeit seines Alltags. Der Unternehmer und Biohacker Tim Ferriss nutzt verschiedene Techniken, um seinen Schlaf zu optimieren, wie Meditation, Atemübungen oder Nahrungsergänzungsmittel. Und natürlich auch Größen in der Szene wie Dave Asprey, dem Urvater des Biohacking, oder Ben Greenfield, räumen ihrem Schlaf einen enormen Stellenwert ein.

Doch viele Selbstoptimierer vernachlässigen die wichtigen Stunden in der Nacht, in denen tatsächlich mehr als 90% unserer körperlichen und geistigen Regeneration stattfinden. Sie glauben, dass sie mit weniger Schlaf auskommen oder ihn durch andere Maßnahmen kompensieren können. Das ist ein fataler Irrtum, denn Schlafmangel kann zu zahlreichen gesundheitlichen Problemen führen, wie Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Depressionen. Kurzfristiger verhindert ineffizienter Schlaf auf jeden Fall, dass ein Großteil der Maßnahmen zur Selbstoptimierung wirklich greifen. So führen Ansätze für Muskelaufbau oder Fettabbau, sowie Protokolle für Langlebigkeit und mentaler Leistungssteigerung, ohne gesunden Schlaf mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum gewünschten Ergebnis.

Wer wirklich gesund schlafen will, braucht mehr als nur eine gute Matratze. Es braucht ein ganzheitliches Konzept, das alle Aspekte des Schlafs berücksichtigt: Die richtige Umgebung, die passende Ernährung, die optimale Schlafroutine und die beste Hardware. In allen anderen Bereichen der Gesundheitsoptimierung steht die Materialqualität im Vordergrund: Bei Fitnessgeräten, Trainingsbekleidung, Nahrungsergänzung und vielem mehr. Und dennoch greifen viele gesundheitsbewusste Menschen für die Ausstattung ihres Schlafzimmers auf billige Kunststoffware zurück. Ein Fehler, der sehr viele positive Bemühungen, wie eine gesunde Ernährung, Vermeidung von EMF-Strahlung, und regelmäßigen Sport, während der Schlafenszeit sabotieren könnte.

Dabei hat sich ausgerechnet ein Familienunternehmen aus Vorarlberg, Österreich, als Geheimtipp unter Biohackern, Heilpraktikern und Therapeuten etabliert, wenn es um gesunden Schlaf geht. Die Rede ist von SAMINA. Das Unternehmen, welches sich den Claim „The Science of Sleep“ auf die Fahnen geschrieben hat, bietet natürliche Schlafsysteme an, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und individuell an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Die Schlafsysteme bestehen aus hochwertigen Naturmaterialien, die für ein gesundes Schlafklima sorgen. Der orthopädische Aufbau passt sich individuell an die Körperkonturen an und fördert eine korrekte Wirbelsäulenhaltung. Die Zudecken und Kissen sind atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, was für einen erholsamen Schlaf unerlässlich ist.

SAMINA hat zudem mit der Produktlinie Lokosana® ein Konzept des „Grounding“ im Schlaf entwickelt, das auf dem Prinzip der Erdung basiert. Durch eine spezielle Auflage wird der Körper zusätzlich mit dem natürlichen Erdmagnetfeld verbunden, was zu einer Harmonisierung des Herzrhythmus, einer Reduktion von Entzündungen und einer Verbesserung der Durchblutung führen könnte. Weitere Forschung in diesem Gebiet ist nötig, aber erste Erkenntnisse deuten auf ein großes Potenzial der Erdungstechnologie hin.

Doch es geht um mehr als nur die Herstellung von gesunden Schlafsystemen. SAMINA lebt eine Philosophie des gesunden Schlafs, die von renommierten Medizinern und Therapeuten unterstützt wird. Das Unternehmen bietet seinen Kunden bei jedem Kauf eine umfassende Beratung zum Thema „Regeneration in der Nacht“, sowie Schulungen und einen rundum gelungenen Service an. Es kommt nicht selten vor, dass mit der Lieferung des Schlafsystems auch gleich das Schlafzimmer mit optimiert wird, sofern das vom Kunden gewünscht ist. Außerdem veranstaltet SAMINA regelmäßig Workshops, Seminare und Webinare zum Thema gesunder Schlaf. Man spürt, dass es hier um mehr geht als das schnelle Geschäft. Vielmehr scheint es eine Art Mission zu sein, die das Team bei SAMINA antreibt. Das Unternehmen selbst sagt: „Es ist unsere Mission, aus möglichst vielen schlechten Schläfern gute zu machen und aus den Guten noch Bessere. Denn nur ausgeschlafene Menschen treffen für sich und andere gute Entscheidungen. Sie sind glücklicher, geduldiger und zufriedener. Je mehr Menschen diesen Zustand erreichen, desto besser wird die Welt, in der wir leben.“

SAMINA bietet individuelle Beratung, Schulung und Service. Weitere Informationen über SAMINA und das Konzept des gesunden Schlafs finden Sie unter www.samina.com oder kontaktieren Sie uns gerne unter +43 (0) 5522 / 53 500 oder info@samina.com.

Hinter der Erfolgsgeschichte von SAMINA steht vor allem ein Name: Günther W. Amann-Jennson. Dass der visionärer Firmengründer eine Unternehmer-Karriere anstreben würde, war nicht von Anfang an abzusehen. 13 Jahre führte er eine psychologische Heilpraxis in Feldkirch in Vorarlberg. Sein Fachgebiet: Schlafpsychologie. Er sah im Schlaf einen Indikator für das Befinden des Schläfers. Die Erfahrungen in der Praxis bestätigten ihn: Patienten, die psychische Probleme hatten, schliefen in der Regel auch nicht gut. Ursache und Wirkung ließen sich aber nur schwer abgrenzen. Deshalb beschloss Günther Amann-Jennson, den Schlaf seiner Patienten zu verbessern und ihn therapeutisch zu nutzen. Dazu entwickelte er ein ganzheitliches „Schlaf-Gesund-Konzept“ zur Optimierung der Schlafqualität und baute den Prototypen eines Schlafsystems. Im Jahr 1988 gründete er SAMINA.

