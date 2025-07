Gesundes Sonnenlicht für Architektur, Medizin und Alltag

Wissenschaftliche Studie bestätigt: Sunexx-Verglasung inaktiviert Viren durch natürliches Sonnenlicht

Sonnenlicht gegen Viren

Wie Sunexx-Verglasung Räume gesünder macht

Eine Studie des Universitätsklinikums Regensburg bestätigt die antivirale Wirkung des Sonnenlichts durch Sunexx-Spezialverglasung.

In einer Zeit, in der Gesundheit und Hygiene im Lebens- und Arbeitsumfeld wichtiger denn je sind, rückt eine oft übersehene Quelle gesundheitlicher Stärkung in den Mittelpunkt: natürliches Sonnenlicht – gefiltert durch Glas, das die entscheidenden Wellenlängen durchlässt.

Genau hier setzt die Sunexx-Verglasung an. Ihre innovative Glas- und Folientechnologie lässt gezielt die biologisch relevanten UVB- und Infrarot-Anteile des Sonnenlichts durch – Anteile, die sonst von modernen Wärmeschutzverglasungen blockiert werden.

Wissenschaftlich bestätigt: Sonnenlicht durch Sunexx-Glas wirkt antiviral.

Eine im März 2025 veröffentlichte Studie des Universitätsklinikums Regensburg, durchgeführt unter Leitung von Prof. Dr. med. Mark Berneburg und Dr. rer. nat. York Kamenisch, belegt:

UVB-Strahlung, gefiltert durch Sunexx-Verglasungen, reduziert signifikant die Virusaktivität in einem Bakteriophagen-Modell.

Die Ergebnisse zeigen, dass selbst nach Filterung durch Sunexx-Glas noch ausreichend wirksame UVB-Strahlung vorhanden ist, um Viren (in diesem Fall MS2-Bakteriophagen, RNA-Viren ähnlich dem Coronavirus) unschädlich zu machen.

Verglichen mit Kontrollgruppen ohne UV-Behandlung, verringerte sich die Anzahl infektiöser Viren signifikant, was durch moderne Plaque-Assays eindeutig sichtbar wurde.

Was macht Sunexx-Verglasung einzigartig?

-Hohe Transmission gesundheitswirksamer Wellenlängen im UVB- und NIR-Bereich (Infrarot)

-Reduktion schädlicher UV-Anteile, die zu Hautalterung oder Zellschäden führen können

-Brillante optische Qualität – klarere Sicht als herkömmliches eisenhaltiges Isolierglas

-Wissenschaftlich nachgewiesene Schutzwirkung gegen virale Belastungen in Innenräumen

Diese Glasinnovation vereint damit drei wichtige Anforderungen an modernes Bauen:

1.Lichtdurchflutete, ästhetisch hochwertige Räume

2.Passiver Beitrag zur Gesundheit – durch Stärkung des Immunsystems und Virusinaktivierung

3.Technologische Kompatibilität mit den Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Relevanz für Bauherren, Architekten, Planer und Betreiber

Ob Wohnhaus, Bürogebäude, Klinik, Pflegeheim oder Schule – in allen Gebäuden, in denen Menschen sich täglich aufhalten, bringt Sunexx-Verglasung nachweislich einen gesundheitlichen Mehrwert. Sie verwandelt Fensterflächen in aktive Gesundheitsquellen – ganz ohne Technik, Strom oder Wartung.

Gerade in Zeiten, in denen Infektionsschutz, psychisches Wohlbefinden und Tageslichtarchitektur zunehmend gefordert werden, liefert Sunexx eine Lösung, die auf wissenschaftlicher Evidenz basiert und weltweit einzigartig ist.

Wissenschaftlicher Bezug:

„Investigation of the antiviral qualities of UVB irradiation filtered with Sunexx filter foils or Sunexx filter glasses in a bacteriophage bacteria system“,

Universitätsklinikum Regensburg, Leitung: Prof. Dr. Mark Berneburg, Dr. York Kamenisch, März 2025

Die Sunexx GmbH ist ein Pionierunternehmen im Bereich gesundheitswirksamer Verglasungen und innovativer Sonnenschutztechnologien. Mit Sitz in Empfingen entwickelt Sunexx seit über zwei Jahrzehnten hochspezialisierte Lösungen, die das natürliche Sonnenlicht – das „Lebenselixier Sonne“ – gezielt und wirksam für den Menschen nutzbar und verträglich machen.

Sunexx verfolgt die Vision, gesundes Wohnen und Arbeiten im Einklang mit der Natur zu ermöglichen. Ziel ist es, Gebäuden wieder jene Sonnenlichtanteile zurückzugeben, die moderne Architektur und Bautechnik zunehmend ausblenden – dabei aber gerade jene Wellenlängen blockieren, die für Gesundheit, Immunfunktion, Psyche und Leistungsfähigkeit entscheidend sind.

Sunexx arbeitet seit vielen Jahren eng mit führenden Forschungsinstituten und Universitätskliniken zusammen. Studien belegen hocheffiziente Schutzwirkung vor Hautschäden sowie antivirale und photobiologische Effekte.

Die Innovationen sind:

-Photobiologisch wirksame Glaslösungen, die UVB-, sichtbares und Infrarotlicht in idealer Balance durchlassen

-Sonnenschutzsysteme, die nicht nur Hitze abhalten, sondern gezielt biologisch wirksames Licht erhalten

-Hochreine, eisenarme Gläser mit brillanter Durchsicht und selektiver Spektralfilterung

