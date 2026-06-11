Gesundheit und Stress betreffen jeden

Wissensvortrag und Austausch des Managerbund Reutlingen e.V. in der Gesundheitspraxis Emrich

Reutlingen. Der Managerbund Reutlingen hat sich eine ganzheitliche Informationsvermittlung auf die Fahnen geschrieben. „Unsere Mitglieder sollen tiefe Einblicke in Praxen, Unternehmen und vielfältige Themen erhalten“, betonen die Vorstände Hansjörg Schühle, Volker Feyerabend, Karl Frick und Dieter Wetzel. Zu einem Gesundheitsvortrag zum Thema „Stress und Gesundheit“ sowie einem anschließenden Austausch luden sie in die Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen ein. Volker Feyerabend führte gemeinsam mit Tobias Emrich durch den Abend.

Der freundschaftliche Umgang bei den Treffen sowie der rege Wissensaustausch auf allen Ebenen werden von den Mitgliedern sehr geschätzt. Anregungen und neue Ideen für das eigene Unternehmen, die Mitarbeitenden und die persönliche Weiterentwicklung zu erhalten, stellt jedes Mal einen echten Mehrwert der Mitgliedschaft dar. Der Reutlinger Managerbund ist ein Netzwerk aus Managern, Unternehmern, Freiberuflern und Selbstständigen unterschiedlichster Fachrichtungen in der Region Reutlingen – von Tübingen über Reutlingen und Metzingen bis auf die Schwäbische Alb.

Anregende Diskussionen sowie der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sind stets bereichernd. Ganz im Sinne der Philosophie „Gemeinsam entwickeln wir uns weiter“ wurde daher ein besonderes Veranstaltungsformat angeboten. Der Osteopath, Physiotherapeut und Heilpraktiker Tobias Emrich blickt auf langjährige Erfahrung in der Behandlung stressbedingter Beschwerden zurück. Aus seiner täglichen Praxis kennt er die vielfältigen Auswirkungen von Stress auf den menschlichen Körper. „Bleiben die teils sehr komplexen Ursachen von Beschwerden unentdeckt, können diese langfristig zu Unwohlsein und Erkrankungen führen“, erläuterte Emrich. In seine Praxis kommen viele ratsuchende Patientinnen und Patienten mit langen Krankheitsgeschichten. Daher legt er besonderen Wert auf eine genaue und ganzheitliche Diagnostik. Dabei konzentriert er sich unter anderem auf häufig übersehene Faktoren im Bewegungsapparat sowie auf stille Entzündungsprozesse. In seinem Vortrag erläuterte er die zugrunde liegenden Wirkungsweisen und Prozesse im Körper und zeigte auf, wie diese Zustände Stress, Beschwerden und Schmerzen verursachen können. Die Anwesenden folgten seinen Ausführungen mit großem Interesse und erfuhren, welche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sowie Lösungsansätze bei unterschiedlichen Beschwerdebildern zur Verfügung stehen.

Die Symptome bei den Betroffenen sind vielfältig und werden oft nicht immer eindeutig zugeordnet. Wer denkt denn schon bei Themen wie Müdigkeit, Gehirnnebel, Zahn-, Rücken-, Kopfschmerzen, Leistungsschwäche oder Übergewicht gleich an das Thema Stress im Körper? Für Tobias Emrich ist es wichtig, den Menschen ganzheitlich zu betrachten und regelmäßige Prävention zu betreiben. So konnten die Teilnehmer Anregungen für ein gesundheitsförderndes Verhalten sowie Antworten auf viele ihrer Fragen mitnehmen.

Regelmäßig wird in den Medien über den Managerbund, die Zusammenarbeit und das soziale Engagement des Netzwerkes mit mehr als 40 Unternehmen berichtet. So wurde der Verein unter anderem im Rahmen des Lea-Mittelstandspreises Baden-Württemberg als „sozial engagiert“ ausgezeichnet. Darüber hinaus unterstützt der Managerbund Initiativen wie „Unternehmer des Jahres in der Regional Reutlingen“ sowie „Unternehmer entwickeln Unternehmer“. Die Mitglieder engagieren sich in gemeinsamen Ausbildungs- und Kooperationsprojekten. Durch persönliche Empfehlungen, einen intensiven Austausch und geschäftliche Zusammenarbeit entsteht ein intensives Vertrauen zwischen den Mitgliedern. Veranstaltungen wie dieser Themenabend wecken Interesse am Verein, fördern den aktiven Austausch und stärken die gemeinsamen Initiativen der Mitglieder.

Weitere Informationen:

www.Managerbund-Reutlingen.com

www.Gesundheitspraxis-Emrich.de

Wir unterstützen Sie dabei, sich aktiv für Ihre Gesundheit einzusetzen.

In unserer Praxis verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Unser Fokus liegt auf der Identifikation und gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten.

Wenn Ihr Körper unter Belastungen leidet und Ihnen Signale sendet, ist es entscheidend, diese Signale zu verstehen. Ignorieren oder bloßes Bekämpfen von Symptomen kann im schlimmsten Fall zu chronischen Erkrankungen führen.

Wir vereinen Osteopathie und Funktionelle Medizin in unserer integrierten Herangehensweise mit dem Ziel gemeinsam mit Ihnen den Weg zu Ihrer optimalen Gesundheit zu gestalten.

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