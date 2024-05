Gesundheitsparcours und Praeventionstag im Gesundheitszentrum Eningen 8. Juni 2024

Informationsveranstaltung zu gesundheitlichen Themen von Diabetes, Fettleber, Arthrose bis hin zu Reha-Sport

Die Betreiber des Gesundheitszentrum Eningen laden – in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsforum Eningen e.V. – zu einer Informationsveranstaltung ins Gesundheitszentrum Eningen (GZE), In der Raite 4, in Eningen ein. Bei der Veranstaltung am Samstag, den 08. Juni 2024 von 11.00 bis 15.00 Uhr, soll es, neben der Vorstellung von Gesundheitsangeboten, auch verschiedene Tests, Mitmachangebote und den Austausch mit den Fachspezialisten vor Ort geben.

Über das Jahr hinweg, veranstalten die Mitglieder des Gesundheitsforum Eningen e. V. mehrere Gesundheitsveranstaltungen und kooperieren bei fächerübergreifenden Themengebieten. Das Event im GZE soll den BesucherInnen einen Einblick in die ansässigen Praxen geben. Interessierte haben die Möglichkeit, Verschiedenes über Krankheitsbilder und Behandlungswege der klassischen Medizin und Physiotherapie zu erfahren.

„Am Event interessant könnte auch ein Austausch mit der hausärztlichen Betreuung sein“, so Dr. med. Alexander Rau als Inhaber und ärztlicher Leiter der Medizinzentren Dr. Rau & Kollegen. An der Veranstaltung soll ein allgemeiner Gesundheits-Check-Up Thema sein. So legt beispielsweise das Team um Dr. med. Matthias Rauschenbach als Leiter der Hausarztpraxis (mit der Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfallmedizin) und Frau Dr. Annette Braun Wert auf die Früherkennung von Krankheiten, wie Diabetes und mögliche Präventionsmaßnahmen. Neben Alltagserkrankungen werden in der Hausarztpraxis auch schwere Erkrankungen diagnostiziert und behandelt, sowie eine kontinuierliche Betreuung von chronischen Patienten gewährleistet. Auch die Feststellung von Komplikationen und eine sogenannte Sekundärpravention ist ein wichtiger Bestandteil der Betreuung des Medizinzentrum Dr. Rau & Kollegen.

Über den hausärztlichen Bereich hinaus, werden die Fachärztinnen der Diabetespraxis Dr. med. Barbara Klarl und Dr. med. Andrea Dustmann mit Team für Interessierte Labormessungen zur Bestimmung des spontanen „Zuckers“ anbieten. Vielleicht wollen die getesteten BesucherInnen vor Ort sogar, nach einem Snack im Cafe Akademie, einen erneuten Diabetestest machen, um ein Gespür über die Wirkung auf den Zuckerspiegel zu bekommen.

Ein angrenzendes Fachthema am Tag wird auch die Erkennung und Vermeidung einer „Fettleber“ sein. Das Team um Dr. Sebastian Bremer wird die Diagnostikmöglichkeiten des neuen Leberzentrum in Eningen vorstellen. Spannend könnte beispielsweise das Ultraschallgerät auf Uniklinikniveau sein. „Mit dem hochmodernen high-end Ultraschallgerät der neuesten Generation kann durch extrem hochauflösende Bilder eine sehr feine Diagnostik durchgeführt werden. Diese wird durch moderne Verfahren wie die Kontrastmittel-verstärkte Sonografie ergänzt. Das Gerät erlaubt auch die schmerzfreie Messung der Leberelastizität, wodurch wir bereits sehr frühe Stadien einer beginnenden Leberzirrhose erkennen können“, so Dr. Bremer.

Allgemein bekannt ist, dass Bewegung und Sport die Gesundheit fördern oder wiederherstellen kann. Daher soll vom Kardiologie Team um Bereichsleitung Frau Jana Liphardt den BesucherInnen auch die Möglichkeiten einer allgemeinen und kardiologischen Untersuchung aufgezeigt werden, um prüfen zu können, wie und in welchem Ausmaß eine sportliche Betätigung für sie ratsam ist.

Weiterführende Präventionsmöglichkeiten, beispielsweise durch Reha-Sport stellt die Physiotherapiepraxis van Rossenberg vor. BesucherInnen können an verschiedenen Stationen bei ausgewählten Gruppenübungen mitmachen oder die durch Physio- oder Sporttherapeuten begleitenden Physio-Fit Geräteübungen testen. Interessant zu wissen, das Reha-Sportmaßnahmen mit ärztlichem Rezept (ohne vorherigen Klinikaufenthalt) mit bis zu 50 Anwendungen in 18 Monaten in Anspruch genommen werden können.

Inhaber der Physiotherapiepraxen im GZE, Gerardus van Rossenberg, ist auch die Behandlung von Beschwerden bei Arthrose im Knie oder Hüfte wichtig. Daher soll Physiotherapeut Jörg Dollinger die Ergebnisse der GLA:D Studien aus Dänemark und das darauf basierte, neuromuskuläre Trainingsprogramm zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit einer Arthrose vorstellen.

An diesem Tag werden auch weitere interdisziplinäre Kooperationen der Spezialisten, wie zum Beispiel die Ansätze der Kopfweh-Konferenz Reutlingen vorgestellt. Mit ersten Tipps wird dadurch schon ein Ausblick auf eine separate Veranstaltung der Kopfweh-Konferenz Reutlingen im Oktober gegeben werden.

An dem informativen Tag sorgt das im Erdgeschoss ansässige Cafe Akademie, bei schönem Wetter auch im Terrassenbereich, für eine Bistro-Verköstigung der BesucherInnen. Und auch um die jüngeren Gäste der Veranstaltung wird sich gekümmert. So steht beispielsweise Kinderschminken auf dem Programm der Familienpraxis Eningen und der Physiotherapie für Kinder KidKG.

„Gemeinsam mit dem Gesundheitsforum Eningen wird mit der Veranstaltung von den Physiotherapiepraxen von Gerardus van Rossenberg, der Kopfweh-Konferenz Reutlingen und den Facharztpraxen des Medizinzentrum Dr. Rau & Kollegen das Gesundheitsthema in Eningen weiter vorangetrieben. Durch solche Kooperationen und die Vernetzung der Gesundheitsanbieter, können für die BürgerInnen interessante Veranstaltungen angeboten werden.“, so Volker Feyerabend, AK Gesunde Gemeinde Vorstand und Beirat im Gesundheitsforum. „Mit dem interaktiven Event, den Tests, Mitmachübungen, Informationen und dem aktiven Austausch mit den Spezialisten werden die BürgerInnen bei der Pflege und Wiedererlangung der Gesundheit und dem Wissen darüber unterstützt.“

Alle interessierten BürgerInnen sind am Samstag, den 08.06.2024 herzlich zum geplanten „Gesundheits- und Präventionstag“ im GZE eingeladen. Schauen Sie gerne In der Raite 4 ab 11 Uhr bis 15 Uhr vorbei!

Weitere Informationen:

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.facebook.com/ForumGesundeGemeinde.de

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

Firmenkontakt

Gesundheitsforum Eningen e.V.

Veronika Bittner-Wysk

Rathausplatz 8

72800 Eningen – Reutlingen

07121-820631



http://www.gesundheitsforum-eningen.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

07121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.