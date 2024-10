Gesundheitspraxis Emrich Reutlingen: Die verborgenen Ursachen von Schmerzen

Schmerzen sind oft ein komplexes Signal, das auf verschiedene Ursachen wie Verspannungen, Umweltgifte oder psychischen Stress zurückzuführen ist. Die Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um diese Ursachen zu erkennen und zu behandeln.

Akute und chronische Verspannungen sind längst als Schmerzauslöser bekannt. Sie entstehen oft durch schlechte Körperhaltung, Bewegungsmangel, langes Sitzen oder stressbedingte Anspannungen. Bei einer Behandlung werden jedoch oft weniger offensichtliche Ursachen übersehen. Tobias Emrich, Osteopath und Heilpraktiker in Reutlingen, betont die Bedeutung einer umfassenden Ursachenforschung und nachhaltigen Veränderung. „Die umfassende Suche, eine nachhaltige Veränderung und anhaltende Beseitigung der Ursachen sollte das Ziel einer jeden Behandlung sein“.

Schmerzen können durch vielfältige und individuelle Faktoren verursacht werden. Eine häufig unterschätzte Ursache sind aufgenommene Gifte. Diese gelangen z.B. über Luft, Nahrung und Körperpflegeprodukte in den Körper und sammeln sich dort an, was zu Störungen der Zellfunktionen und Schmerzen führen kann. Auch Nebenwirkungen von Medikamenten, sogar von solchen die zur Schmerzbehandlung eingesetzt werden, können bei längerer Anwendung selbst Schmerzen verursachen. Ein weiteres zentrales Element ist der Stoffwechsel und das Immunsystem. Wenn diese Körpersysteme gestört sind, können sie zu chronischen Schmerzen führen.

Die Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen legt bei der Behandlung besonderen Wert auf die Erkennung und Beseitigung stiller Entzündungen, die oft lange unbemerkt im Körper schwelen. „Beispielsweise können Entzündungen im Darm, möglicherweise ausgelöst durch eine gestörte Darmflora oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, zu diffusen Schmerzen im gesamten Körper führen“, erklärt Emrich. Psychischer Stress darf als Schmerzursache ebenfalls nicht unterschätzt werden. Er kann das Schmerzempfinden verstärken oder selbst Auslöser sein. Deshalb integriert die Praxis auch Methoden wie Meditation, Yoga und Stressmanagement in ihre Behandlungen. „Ein ganzheitlicher Ansatz ist entscheidend für eine erfolgreiche Schmerzbehandlung“, sagt der Therapeut dazu. Die Gesundheitspraxis Emrich Reutlingen kombiniert daher vielfältige Therapieansätze wie Entgiftung, entzündungshemmende Ernährung, und Osteopathie, um ihren Patienten zu helfen.

Weitere Infos: www.gesundheitspraxis-emrich.de

Wir unterstützen Sie dabei, sich aktiv für Ihre Gesundheit einzusetzen.

In unserer Praxis verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Unser Fokus liegt auf der Identifikation und gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten.

Wenn Ihr Körper unter Belastungen leidet und Ihnen Signale sendet, ist es entscheidend, diese Signale zu verstehen. Ignorieren oder bloßes Bekämpfen von Symptomen kann im schlimmsten Fall zu chronischen Erkrankungen führen.

Wir vereinen Osteopathie und Funktionelle Medizin in unserer integrierten Herangehensweise mit dem Ziel gemeinsam mit Ihnen den Weg zu Ihrer optimalen Gesundheit zu gestalten.

