Getek bringt mobiles Luftreinigungssystem ACU für industrielle, gewerbliche und Reinraumanwendungen auf den Markt

Über HEPA hinaus: Nachfüllbare molekulare Filtration für gezielte Entfernung von AMC und VOCs

Tainan, Taiwan – GE Technology Inc. (Getek) kündigt die Markteinführung der mobilen Luftreinigungseinheit ACU an. Die ACU kombiniert hocheffiziente Partikelfiltration mit anpassbarer molekularer Filtertechnologie in einem autarken, mobil einsetzbaren Gerät. Damit bietet Getek eine Lösung für Innenraumluftqualität und Kontaminationskontrolle in kontrollierten Umgebungen – sowohl im industriellen als auch im gewerblichen Bereich.

Über den HEPA-Standard hinaus – gezielte molekulare Kontrolle

Im Gegensatz zu herkömmlichen mobilen Luftreinigern, die auf HEPA-Filter und Standard-Aktivkohle beschränkt sind, bietet die ACU optional ULPA-Filter für eine Filtrationsleistung über den HEPA-Standard hinaus ermöglichen, sowie nachfüllbare, standortspezifische CHEMSORB™ Medienmischungen. Diese Kombination entfernt gezielt molekulare Luftverunreinigungen (Airborne Molecular Contamination, AMC), die mit herkömmlichen Adsorbentien nicht erfasst werden können. Gleichzeitig wird der Verbrauch von Materialien reduziert und die Erfüllung von ESG-Zielen unterstützt.

Mobile Lösung für den flexiblen Einsatz

Dank des kompakten, mobilen Designs der ACU kann sie schnell verlagert und dort eingesetzt werden, wo lokale Kontaminationen auftreten. Die Luft wird von unten angesaugt, vertikal durch das Gerät geführt und oben wieder ausgeblasen, was eine effiziente Luftverteilung gewährleistet. Vier Lenkrollen mit Feststellern sorgen für einfache Beweglichkeit und einen sicheren Stand. Die Konfigurationsmöglichkeiten reichen von der allgemeinen Raumluftreinigung bis hin zu ultrahohen Filtrationsstufen für Reinräume und prozesskritische Produktionsbereiche.

Hocheffiziente Partikelfiltration (HEPA/ULPA)

Die ACU unterstützt HEPA H13 und optional ULPA-Filterstufen und erreicht dabei bis zu 99,999 % Abscheideleistung bei MPPS. Damit eignet sich das Gerät für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, zur Reduzierung von Infektionsrisiken sowie für höchste Reinheitsanforderungen in sensiblen Prozessen.

Molekulare Filtration mit CHEMSORB™ Technologie

In der unteren Kammer befinden sich nachfüllbare Trays (CHEMSORB-R) mit CHEMSORB™ Medien von Getek, Plissierte Medien (CHEMSORB-P) oder Schwammformate (CHEMSORB-S). Abhängig von der Mischung entfernt CHEMSORB™ Säuren, Basen, molekulare Gase, flüchtige organische Verbindungen (VOC), Ozon, reaktive Verbindungen sowie bor- und phosphorhaltige Gase.

Vielfältige Einsatzbereiche

Gewerbliche und öffentliche Räume – Geruchs- und VOC-Kontrolle in Krankenhäusern, Schulen, Büros und stark frequentierten Bereichen; ergänzende Luftreinigung bei unzureichender Leistung bestehender Lüftungssysteme (z. B. Konferenzsäle, Restaurants, Veranstaltungsstätten).

Industrie und Fertigung – Abscheidung von Dämpfen und Lösemittel-Emissionen in Werkstätten, Druckereien und Produktionsbereichen; Kontrolle korrosiver Gase zum Schutz empfindlicher Elektronik und Steuerungssysteme.

Reinraum und prozesskritische Anwendungen – Entfernung von Formaldehyddämpfen in Laboren und F&E-Einrichtungen; Reduzierung von Wasserstoffperoxid- und Peressigsäuredämpfen nach Sterilisation oder Reinigung; Ozon- und Ethylenabbau zur Verlängerung der Haltbarkeit von Produkten in kontrollierter Lagerung.

Hinweis: Die ACU ist als Ergänzungslösung für die Innenraumluftqualität (IAQ) konzipiert und kein Medizinprodukt. Über die Filterleistung hinausgehende Aussagen zur Keimreduktion werden nicht getroffen.

Der TAFS Engineering Ansatz

Der TAFS-Ansatz von Getek kombiniert Vor-Ort-Diagnostik, molekulare Kontaminationsanalyse und die maßgeschneiderte Herstellung von Filtermedien. So wird die Filterleistung an das spezifische Kontaminationsprofil einer Einrichtung angepasst und gleichzeitig der Druckverlust am gewählten Betriebspunkt optimiert.

ESG- und Nachhaltigkeitsvorteile

Die ACU reduziert durch nachfüllbare Filtertrays den Abfall von Verbrauchsmaterialien, erhält die Energieeffizienz durch optimierte molekulare Medien und verlängert die Lebensdauer dank korrosionsbeständiger Bauweise (abhängig von Konfiguration und Betriebsbedingungen).

Normen und Materialien

Gefertigt unter den Managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001. CHEMSORB™ Medien und Filter sind mit Leistungsnachweisen gemäß ANSI/ASHRAE 145.1 erhältlich. Materialien sind in RoHS- und REACH-konformen Varianten verfügbar.

Technische Spezifikationen:

– Luftvolumenstrom (typische HEPA-Konfiguration): ca. 1.100 m³/h bei Anströmgeschwindigkeit 1,0 m/s

– Partikelstufe: HEPA H13

– Molekulare Stufe: CHEMSORB-R / -P / -S; Medienleistung gemäß ANSI/ASHRAE 145.1, sofern anwendbar

– Luftstromregelung: Manuelle Einstellung

– Leistung: 210 W @ 220 V, 60 Hz; einphasig (optional 100-240 V, 50/60 Hz)

– Abmessungen: 670 B 670 T 1240 H mm

– Mobilität: 4 Lenkrollen (4 mit Feststellern)

GE Technology Inc. (Getek) entwickelt Luftfiltersysteme zur gezielten Abscheidung von Airborne Molecular Contamination (AMC) – insbesondere für Reinräume und sensible Fertigungsbereiche. Als ODM-Anbieter mit vollständiger interner Fertigungskontrolle – von der Rohmaterialauswahl bis zum Endprodukt – bietet Getek maßgeschneiderte Filtrationslösungen, die auf Energieeffizienz und ESG-Konformität ausgelegt sind. Der TAFS-Ansatz von Getek sorgt für geringe Anfangsdruckverluste, minimiert den Energieverbrauch und reduziert den ökologischen Fußabdruck durch wiederverwendbare Systemkomponenten. Die Lösungen von Getek sind für verschiedene Branchen geeignet, darunter Halbleiter, Pharma, Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge, Elektronikfertigung sowie Anwendungen in der Lüftungs- und Klimatechnik – jeweils unter Berücksichtigung standortspezifischer Anforderungen und geltender Normen. Weitere Informationen: www.ge-tek.com

