Ihre digitale Rechnungmanagement-Software

Sind Sie und Ihre Buchhaltung am Monatsende auch immer ewig damit Beschäftigt, sämtliche Rechnungen aus den Portalen von Amazon, Google adwords, Facebook Werbeanzeigen, Tankstellenbelege, Apple Store, Postbelege, E.ON, PayPal usw. … zusammenzusuchen?

GetMyInvoices ruft Rechnungen und andere Dokumente aus nahezu jedem Rechnungsportal und Ihren eMails automatisch ab. Sämtliche Belege befinden sich dann an einem Ort und lassen sich von dort aus bequem und einfach an den Steuerberater oder Ihre Buchhaltungssoftware sowie weitere Anwendungen übertragen. Außerdem werden Ihre Dokumente automatisch Zugeordnet. So kann man mit der praktischen Volltextsuche nach jedem Detail auf dem Dokument suchen.

Die funktionsweise GetMyInvoices überzeugt durch den automatischen Import aus vielen Rechnungsquellen sowie nützlichen Funktionen, die Ihren Umgang mit Rechnungen effektiver gestalten und Ihnen eine Zeitersparung bringt.

Schnelles finden:

– Sie können Beispielsweise nach der Rechnungsnummer, dem Verkäufer oder ähnlichen Kriterien suchen und die gewünschte Rechnung binnen Sekunden finden

Abholung und automatische Zuordnung:

– Ihre Rechnungen und Kontoauszüge werden von über 10.000 Online-Portalen abgeholt, und automatisch zugeordnet

Scan App:

– mit der Scan App für iOS und Android können Sie Papierrechnungen einfach per Smartphone erfassen

eMail Import:

– GetMyInvoices erkennt automatisch ob sich in Ihren eMails Rechnungen befinden und importiert diese dann automatisch

Import:

– Von bekannte Cloud Anbietern wie Dropbox, Google Drive usw. können Ihre Daten ebenfalls importiert werden und finden sich nun bequem an einem übersichtlichen Ort

API:

– Mit API und API-Schlüsseln können Rechnungen samt Metadaten sicher über Drittanwendungen abgefragt werden

GetMyInvoices verwendet fortschrittliche Technologien, um Daten sicher zu

übertragen, abzulegen und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei uns melden, wir beraten Sie gerne und nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

https://www.crmpro.de/kontakt

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

