Gewa präsentiert innovative Solarbalkone: Die perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik im Solar-Balkongeländer

Endlich gibt es die Möglichkeit, Ästhetik und Funktionalität bei der Stromerzeugung auf dem Balkon zu vereinen!

Die GEWA GmbH, ein Anbieter innovativer Lösungen im Bereich Balkonbau und Balkongeländer, freut sich, die Einführung ihrer neuen nachhaltigen Solar-Balkongeländer bekannt zu geben. Diese Innovation ermöglicht es Nutzern, Funktionalität und Ästhetik im Solar-Balkongeländer zu vereinen. Das neuartige Geländer nimmt keinen zusätzlichen Platz weg, ist ästhetisch ansprechend und lässt sich nahtlos in das Stromkonzept jedes Haushalts integrieren.

Das Solar-Balkongeländer von Gewa ist eine innovative Lösung für umweltfreundliche Energiegewinnung direkt auf dem Balkon. Die Photovoltaikmodule sind elegant und sicher in das Balkongeländer integriert und können Sonnenlicht in effizienten Strom umwandeln. Die spezielle Konstruktion ermöglicht eine optimale Ausnutzung der verfügbaren Fläche, ohne dabei Kompromisse bei der Ästhetik und Funktionalität einzugehen.

Mit den GEWA-Solarbalkonen können Kunden nicht nur ihren Balkon als erneuerbare Energiequelle nutzen, sondern auch ihr Zuhause umweltfreundlicher gestalten und ihren Stromverbrauch reduzieren.“

Die Solarbalkone von Gewa bieten eine Vielzahl von Vorteilen für umweltbewusste Verbraucher. Der wichtigste Vorteil ist die Platzersparnis, da das Balkongeländer als Solarmodul gleichzeitig als Stromquelle fungiert, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen. Darüber hinaus integriert sich das elegante Design harmonisch in die Architektur des Gebäudes und verleiht dem Balkon eine moderne Ästhetik.

Interessierte Kunden und Fachbesucher haben die Möglichkeit, die Solarbalkone von Gewa auf den Messen Offerta in Karlsruhe und Heim und Handwerk in München näher kennenzulernen. Die Offerta findet in Karlsruhe vom 28.10.23 bis 05.11.23 statt (Halle 2 am Stand G38). Die Messe Heim und Handwerk wird in München vom 29.11.23 bis 03.12.23 abgehalten (Halle B5 Stand 378). Zusätzlich veranstaltet GEWA eine Hausmesse direkt am Firmensitz in Simmersfeld. Vom 18.11.23 bis 19.11.23 von 10.00 bis 17.00 lädt die Firma Interessierte nach Simmersfeld in die Poststraße 5 ein.

Die Messen bieten eine einzigartige Gelegenheit, innovative Solarbalkone zu erkunden, sich mit den Experten von Gewa auszutauschen und individuelle Angebote zu erhalten. Das Gewa-Team wird vor Ort sein, um alle Fragen zu beantworten und Kunden bei der Integration der Solarbalkone in ihr Stromkonzept zu unterstützen.

Mit der Einführung der Solarbalkone setzt die GEWA GmbH ein Zeichen für ihr Engagement im Bereich erneuerbare Energien. Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, sowohl ökologisch als auch ökonomisch von diesem innovativen Produkt zu profitieren und somit aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Über GEWA GmbH:

GEWA ist ein renommierter Anbieter für wartungsfreie Balkonsysteme aus hochwertigem Aluminium. Die Produkte zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen aus. Mit modernem Design und hoher Qualität bietet GEWA-Balkonsysteme die Möglichkeit Gebäude zu verschönern und die Ästhetik mühelos durch die wartungsfreien Paneele auch auf lange Zeit zu erhalten.

Die Firma GEWA Balkonsysteme GmbH fertigt Balkone, Balkongeländer, Sichtschutzelemente, Gartenzäune und Balkonböden aus Aluminium. Mehr als 40 Jahre Erfahrung und zufriedene Kunden sprechen für sich. Schon im Jahr 1992 hat die Firma von herkömmlichen Holzbalkonen auf Aluminiumbalkone umgestellt. Aluminium-Balkone sind absolut witterungsbeständig in Material und Farbe. Das Potential des Werkstoffs Aluminium liegt darin, dass er absolut wartungsfrei ist. GEWA garantiert Balkone und Aluminium Sichtschutz Elemente mit hoher Funktionalität für Neu- und Altbau sauber und schnell in ansprechender Qualität.

