Zweiter Wildwasser Charity Cup: 23.000 Euro für Opfer sexualisierter Gewalt und Präventionsarbeit

Darmstadt/Traisa, 1. Juli 2025 – Ein neues Rekord-Ergebnis hat am vergangenen Samstag die zweite Auflage des „Wildwasser Charity Cup“ auf der Anlage des Golfclubs Darmstadt-Traisa unter Schirmherrschaft der ehemaligen Bundesjustizministerin Brigitte Zypries gebracht: 23.000 Euro für den Förderverein Wildwasser Darmstadt e.V. zugunsten von Mädchen und Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind.

„Vom Ergebnis des ersten Benefiz-Turniers waren wir schon überwältigt – aber dieses Jahr haben wir es mit Unterstützung der vielen Spenderinnen und Spender noch getoppt“, sagte nach der Benefizveranstaltung Susanne Hachmann vom Vorstand des Fördervereins Wildwasser Darmstadt, die das Event mit Ulrike Lösch und Ina Biehl-v.Richthofen auf die Beine gestellt hatte. „Es war wieder ein sehr gelungenes Turnier. Wir freuen uns, dass erneut bereits im Vorfeld regionale Unternehmen und Persönlichkeiten mehr als 10.000 Euro gespendet und uns hochkarätige Sachwerte für die Versteigerung zur Verfügung gestellt haben.“

Schirmherrin des 2. Wildwasser Charity Cup war wieder die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries – die auch die Schirmherrschaft des Fördervereins Wildwasser Darmstadt übernommen hat. „Gewalt gegen Mädchen und Frauen geht uns alle an“, sagte sie. „Fast jeden Tag gibt es einen Femizid in Deutschland. Alle drei Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen häusliche Gewalt. Jeden Tag werden mehr als 140 Frauen und Mädchen Opfer einer Sexualstraftat. Sie werden Opfer, weil sie Frauen sind. Das ist unerträglich und verlangt Handeln.“

Waltraud Heims von der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Wildwasser Darmstadt e.V., sagte zu den Teilnehmenden und Gästen des Benefizturniers: „Die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein und auch durch Sie leistet einen erheblichen Beitrag, damit unsere Beratungsstelle trotz wachsender Aufgaben die Vielfalt passender Hilfsangebote gewährleisten kann.“ Darunter falle auch das Projekt „Echte Schätze“, das auf Kindertagesstätten zugeschnitten ist. Mit dem Erlös des Charity-Cups kann die Beratungsstelle das Präventionsprojekt interessierten Kitas finanziell tragbar anbieten. Denn viele Einrichtungen können sich das aufgrund der gekürzter Etats selbst nicht leisten, berichtete Heims.

Weniger der individuelle sportliche Erfolg als das sozial-gesellige Engagement stand für die 60 am Golf-Turnier teilnehmenden Frauen und Männer im Vordergrund. So trug das Startgeld zur Spendensumme bei, ebenso wie zahlreiche Spenden im Vorfeld und am Tag selbst – und auch der Erlös der lebhaften Versteigerung, bei der am Abend 16 Spenden von Unternehmen und Privatleuten aus Darmstadt und der Region unter den Hammer kamen. Höhepunkte waren heiße Bietergefechte um ein E-Bike von Riese & Müller und Werke der Darmstädter Künstler Matthias Will, Gerd Winter und aus dem Nachlass von Heinrich Keller.

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: „Wir haben schon viele schöne Ideen für den 3. Wildwasser Charity Cup gesammelt und freuen uns auf 2026“, sagt Susanne Hachmann.

Über Wildwasser Darmstadt e.V.

Der gemeinnützige Verein bietet im Raum Darmstadt und Darmstadt-Dieburg sowie Bergstraße kostenlose Hilfsangebote und Präventionsarbeit an. Von sexualisierter Gewalt betroffene Mädchen und Frauen erhalten schnelle, kostenfreie und unbürokratische Hilfe. Mit Veranstaltungen und Fortbildungen tragen die professionellen Mitarbeiterinnen des Vereins zur Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema bei.

www.wildwasser-darmstadt.de

Über den Förderverein Wildwasser Darmstadt e.V.

Der Verein wurde im Herbst 2023 gegründet und ist seit Januar 2025 als gemeinnützig anerkannt. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Beratungsstelle Wildwasser Darmstadt e.V. durch Einwerben und Bereitstellen finanzieller Mittel zu unterstützen und damit gezielt Präventions- und Beratungsprojekte zu ermöglichen, für die sonst kein Geld da wäre. Zudem möchte der Verein eine Unterstützer-Community aufbauen, um Wildwasser Darmstadt langfristig mehr Planungssicherheit zu geben.

www.foerdervereinwildwasserdarmstadt.de

