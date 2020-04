Gewerbeflächen an perfekter Lage in Basel zu vermieten

Jetzt das Business nach Corona planen

Die Corona-Krise geht wieder vorbei. Da heisst es, bereit sein für den Re-Start. Entweder durch Reduktion der Produktionsfläche auf ein gesünderes Mass, oder durch Expansion für einen neuen Aufschwung. Die idealen Räumlichkeiten dazu stehen derzeit im Gewerbegebiet Auf dem Wolf bei Basel zur Verfügung. Werkstatt-, Studio-, Büro- und/oder Lagerflächen? Ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und obendrein eine gute Verkehrsanbindung machen den Weg zum Erfolg frei.

Das Quartier liegt über den Dächern von Basel und in Bezug auf Europa absolut zentral. Die Nähe zum Autobahnzubringer in alle Richtungen begünstigt einen reibungslosen Waren- und Kundenverkehr. Der Autobahnanschluss ist ca. 3 km entfernt. In Gehdistanz verfügt das Areal über Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Die Nähe zum EuroAirport und zu den Rheinhäfen Basel und Birsfelden begünstigt eine Vielzahl an Business-Ideen. Das Quartier ist auch mit Buslinie oder Tram gut erschlossen.

Der Mietpreis ist der Lage und dem Objektzustand entsprechend sehr moderat. Je nach Grösse der Mietflächen stellen wir Ihnen sehr gerne eine auf Ihre Wünsche angepasste Offerte zu. Nebenkosten können bei einer ganzen Anmietung komplett direkt abgerechnet werden. Bei Teilvermietung gehen wir von CHF 35,-/m2/p.a. aus. Die Mietdauer beträgt fünf Jahre. Optionen auf Vertragsverlängerung werden individuell und auf Anfrage gerne besprochen.

Vorteile auf einen Blick:

– Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

– Gute Lage und Verkehrsanbindung

– Flexible Aufteilung

– Mieterausbau mit Investitionen des Vermieters möglich

– Langfristiger Mietvertrag möglich

– Unkomplizierte Vermietung

Sehr gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Besichtigungstermin.

Basel ist eine Stadt am Rhein im Nordwesten der Schweiz, direkt an den Grenzen zu Frankreich und Deutschland. Das heutige Basel ist einer der weltweit wichtigsten Standorte der Pharma-Industrie. In der Peripherie der Altstadt sind entsprechend viele Firmen und Konzerne aus diesem Bereich oder als Zulieferer angesiedelt. Durch die europäisch zentrale Lage als Verkehrsknotenpunkt entstand vor den Toren von Basel in den letzten Jahrzehnten auch ein wichtiger Standort für Logistik-Unternehmen. Das heutige Basel ist einer der weltweit wichtigsten Standorte der Pharma-Industrie. In der Peripherie der Altstadt sind entsprechend viele Firmen und Konzerne aus diesem Bereich oder als Zulieferer angesiedelt.

Peter Straub Immobilienmanagement ist unter anderem der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Das Immobilienmanagement ist für Peter Straub Leidenschaft auch in komplexen Fällen.

