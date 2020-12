Gewerbeimmobilien-Makler.com legt weiter zu

Sinzheim, den 16.12.2020 – Der Geschäftsbereich Gewerbeimmobilien der Webmanager GmbH aus Sinzheim wächst weiter stark. Trotz der Corona-Pandemie vermittelte das Unternehmen über sein Portal “Gewerbeimmobilien-Makler.com” im aktuellen Jahr Produktions-, Lager- und Spezialimmobilien. Achim Kilgus, Gründer und CEO der Webmanager GmbH, machte Gewerbeimmobilien-Makler.com mithilfe von Internet-Marketing und gezielten regionalen Werbemaßnahmen so erfolgreich. “Hohes Vertriebsengagement, schnelles Handeln und die Fokussierung auf die Vermarktung von Gewerbeobjekten grenzen uns von anderen Immobilienmaklern ab”, äußerte sich Diplom-Betriebswirt Achim Kilgus zur Firmenstrategie von Gewerbeimmobilien-Makler.com.

Die über 20-jährige Erfahrung im B2B-Geschäft sowie fundiertes betriebswirtschaftliches Know-how für die Objektbetreuung und Käufersuche sind für Achim Kilgus weitere Faktoren, die eine wichtige Rolle für den Erfolg spielen. Vom Firmensitz Sinzheim aus agiert die Makleragentur weitläufig und zugleich regional. Hauptsächlich werden Kauf- und Mietobjekte in Südwestdeutschland mit Abstechern im Elsass, in Bayern, Ost- und Norddeutschland vermittelt. Gewerbeimmobilien-Makler.com organisiert den Verkauf, die Vermietung und Verpachtung insbesondere von Lagerhallen, Fertigungshallen, Bürogebäuden und Spezialimmobilien. Auch Anlageobjekte und Firmenverkäufe gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Dank der weitreichenden Erfahrung und der vielschichtigen Herausforderungen im Gewerbebereich erhalten Sie bei Gewerbeimmobilien-Makler.com die bestmögliche Leistung. Egal, ob Sie eine Industriehalle verkaufen, ein Bürogebäude vermieten oder eine Pflegeimmobilie verpachten wollen, das Team von Achim Kilgus steht für Sie jederzeit zur Verfügung. Dies gilt ebenfalls für kostenlose Marktwertermittlungen, Gebäudebesichtigungen und Kaufvertragsabschlüssen. Profitieren Sie von Gewerbeimmobilien-Makler.com.

Über die Webmanager GmbH

Die Webmanager GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und ist spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Kauf- und Mietobjekte sind Gebraucht- und Neuimmobilien wie Industriehallen, Logistikhallen, Bürohochhäuser oder Renditeobjekte in Deutschland sowie im Elsass. Eine weitere Dienstleistung des Unternehmens ist der Geschäftsbereich Internet-Marketing mit den Disziplinen Suchmaschinenwerbung (SEA) und Suchmaschinenoptimierung (SEO). Die Kunden von Webmanager sind Konzernunternehmen und mittelständische Betriebe und kommen vor allem aus dem Business-to-Business Bereich. Weiterhin betreibt Webmanager das Webportal strassburg.eu, die wohl führende Anlaufstelle im deutschen Netz für Touristen der elsässischen Metropole und EU-Hauptstadt Straßburg. Firmensitz der Webmanager GmbH ist Sinzheim bei Baden-Baden. Gründer, Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter von Webmanager ist Diplom-Betriebswirt (BA) Achim Kilgus.

Kontakt:

Gewerbeimmobilien-Makler.com / Webmanager GmbH

Herr Achim Kilgus

Diplom-Betriebswirt (BA)

Makler mit Erlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung (GewO)

Makler mit französischer Zulassung

Hauptstraße 19

D-76547 Sinzheim

Tel. +49 7221 991 944

Fax +49 7221 991 708

E-Mail: info@gewerbeimmobilien-makler.com

Web: https://gewerbeimmobilien-makler.com

