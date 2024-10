Gewinner des Fotowettbewerbs zum Europäischen Klimapakt 2024 stehen fest

Der Europäische Klimapakt gibt die Gewinner seines Fotowettbewerbs 2024 bekannt, mit dem die Vielfalt der Klimaschutzmaßnahmen in ganz Europa präsentiert werden soll. Mit über 300 inspirierenden Beiträgen aus der ganzen EU zeigt der Wettbewerb, wie vielfältig und wirkungsvoll die Menschen in ihren eigenen Häusern, Gemeinden und Städten Klimaschutz betreiben und sich für Nachhaltigkeit einsetzen können.

Die Beiträge reichten von subtilen Veränderungen im Alltag, wie der Reduzierung des Energieverbrauchs, bis hin zu groß angelegten Gemeinschaftsprojekten, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Die Gewinner wurden von einer Jury aus fünf Experten der Europäischen Union und des Klimapakts ausgewählt. Zudem wurde ein weiterer Gewinner durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt.

Zu den herausragenden Gewinnern gehört Andreas Neumann aus Deutschland, der den zweiten Platz in der Kategorie „Climate Action in Your City“ belegte. Neumanns Beitrag zeigte den innovativen Bio-Energiepark in Saerbeck, Nordrhein-Westfalen, ein Projekt, das die gemeinsamen Bemühungen der Gemeinde um nachhaltige Energielösungen widerspiegelt. Er porträtierte die Nordlichter, die den Nachthimmel erleuchteten, und schuf damit eine atemberaubende Kombination aus Natur und Technologie vor dem Hintergrund einer nachhaltigeren Zukunft.

Neumann brachte seinen Stolz auf das Projekt zum Ausdruck und betonte, dass der Park den Bürgern vor Ort und nicht einem großen Unternehmen oder der Regierung gehöre. Er steht seit 2013 als Symbol für gemeinschaftlich betriebene Energieerzeugung und regionale Wertschöpfung.

„Die Kraft der Sonne und der Natur ist hier offensichtlich“, sagte Neumann, dessen Foto unterstreicht, wie lokale Initiativen einen tiefgreifenden Einfluss auf die Umwelt und die Wirtschaft haben können.

Weitere namhafte Preisträger

Neben Neumann wurden im Rahmen des Wettbewerbs Gewinner in verschiedenen Kategorien geehrt, die Klimamaßnahmen aus verschiedenen Teilen Europas vorstellten:

-Reinhard Bimashofer und Peter Maier, Österreich – Gewinner der Kategorie „Climate Action at Home“ für ihr Plus-Energie-Holzhaus, das mehr Energie produziert, als zum Wohnen, für ein Büro und für den Elektroantrieb benötigt wird.

-Angeliki Charalampidou, Griechenland – Gewinnerin in der Kategorie „Klimaschutz in Ihrer Stadt“ für ihre Initiative „Walls of Kindness“, die die Wiederverwendung von Materialien in Kastoria fördert.

-Nika Veger, Slowenien – Gewinnerin in der Kategorie „Klimaschutz in Ihrer Gemeinde“ für das Strandreinigungsprojekt ihrer Familie auf einer abgelegenen Adriainsel, das das Bewusstsein für die Plastikverschmutzung schärfte.

Die Gewinner veranschaulichen, dass eine Verstärkung kleiner Einzelaktionen zu einer Steigerung der Umweltwirkung führen kann. Dies entspricht dem Auftrag des Klimapakts: Innovationen fördern und das Bewusstsein für Klimalösungen verstärken.

Simone Padovani, Jurymitglied, EU-Klimapakt-Botschafterin und internationale Fotoreporterin, erklärt hierzu: „Die Wirkung des Fotowettbewerbs ist enorm. Die Bilder vermitteln Botschaften, die zum Nachdenken anregen und die jeder verstehen kann, ohne dass man sie übersetzen muss. Die Geschichten sind kraftvolle und inspirierende Beispiele dafür, wie jeder mit kleinen Taten kleine Wunder bewirken kann!“

Die Gewinnerfotos des EU-Klimapakt-Fotowettbewerbs 2024 können hier abgerufen werden.

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

Bildquelle: @EU Climate Pact