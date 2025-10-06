Gewürzt zum Erfolg: „Salz und Pfeffer auf dein Glück“ steigt in die SPIEGEL-Bestsellerliste (Ratgeber – Leben & Gesundheit) ein

Mentoren-Verlag Titel erreicht SPIEGEL-Bestsellerstatus: Ein Rezept für persönliches Glück

Ingelheim am Rhein, 2. Oktober 2025.

Der Mentoren-Media-Verlag feiert einen besonderen Erfolg: „Salz und Pfeffer auf dein Glück – Entdecke dein persönliches Glücksrezept“ von Wahid Rahimi und Jürgen Wulff ist in der SPIEGEL-Bestsellerliste Ratgeber – Leben & Gesundheit (Ausgabe 10/2025) auf Platz 9 eingestiegen. Damit platziert der Verlag einen weiteren starken Ratgeber in einem der sichtbarsten Rankings des deutschen Buchmarkts.

Das Buch setzt auf eine klare Idee: Glück ist individuell – und lernbar. Statt allgemeiner Patentrezepte bietet das Buch ein Baukastensystem, das Leserinnen und Lesern hilft, ihr eigenes, persönliches Glücksrezept Schritt für Schritt zu entwickeln.

Vier Bereiche strukturieren den Weg: Grundlagen des Glücks, „Salz“ als stabile Basis (u. a. Achtsamkeit, Dankbarkeit, Sinn), „Pfeffer“ als würzende Erlebnisse und Herausforderungen sowie die Umsetzung in zentralen Lebensfeldern – Arbeit, Finanzen, Beziehungen. Übungen, Reflexionsfragen und Erkenntnisse aus Hunderten von Interviews machen das Konzept unmittelbar anwendbar.

Die Autorenduo-Perspektive ist Teil der DNA des Buches: Wahid Rahimi, Unternehmer und Beauty-Experte, und Jürgen Wulff, Führungscoach, bringen östliche und westliche Sichtweisen zusammen – stets mit Fokus auf Alltagstauglichkeit und persönliche Verantwortung. Das Ergebnis ist ein Ratgeber, der Menschen inspiriert, ihr Glück aktiv in die Hand zu nehmen, statt es dem Zufall zu überlassen.

Für den Mentoren-Media-Verlag zahlt der Erfolg direkt auf das Verlagsprofil ein: Bücher mit klarer Haltung, die Selbstwirksamkeit stärken und zu einer aufgeklärten, freien und verantwortungsvollen Gesellschaft beitragen. Salz und Pfeffer auf dein Glück zeigt exemplarisch, wie zugängliche Inhalte und wissenschaftlich fundierte Ansätze breite Leserschaften erreichen – und nun auch die SPIEGEL-Bestsellerliste.

Buchdaten: Klappenbroschur, 294 Seiten, 18,00 EUR, ISBN 978-3986412227, Ersterscheinung 01.09.2025, Mentoren-Media-Verlag GmbH. Subtitel: „Entdecke dein persönliches Glücksrezept“.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

