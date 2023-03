GFOS verstärkt Management für die Business Unit MES mit Andreas Kirsch

Die GFOS verstärkt sich im Management, so hat die Geschäftsführung der GFOS-Group mit Wirkung zum 1. März 2023 Herrn Andreas Kirsch, Betriebswirt BBA Industrial, ins Management der Business Unit MES des Unternehmens berufen.

Andreas Kirsch verfügt neben herausragender Expertise in der MES-Branche auch über ausgewiesene Führungserfahrung auf Executive Ebene. So war Herr Kirsch von 2002 bis 2006 als Aktionär und Mitgründer im Aufsichtsrat der GUARDUS Solutions AG. In den darauffolgenden Jahren 2006 bis 2018 war Andreas Kirsch in der Funktion als Vorstand und Hauptaktionär der GUARDUS Solutions AG für Finance & Controlling und für die Softwareproduktstrategie des erfolgreichen GUARDUS MES verantwortlich. Unter seiner Federführung hat sich die Standardsoftwarelösung GUARDUS MES zu einem weltweit renommierten Manufacturing Execution System entwickelt, das von Unternehmen der diskreten Fertigung in über 22 Ländern eingesetzt wird. Nach der Übernahme der GUARDIS Solutions AG an den ZEISS Konzern im Jahre 2018 begleitete Andreas Kirsch als Geschäftsführer der ZEISS MES Solutions GmbH den Post Merger Integration Prozess bis Mitte 2020. Zuletzt war Andreas Kirsch für weitere zwei Jahre bis Mitte 2022 in leitender Position als Head of Software Regulatory Affairs bei der ZEISS Industrial Quality Solutions zuständig für die strategische Konzeption zur Umsetzung von integrativen Softwarelösungen für regulierte Märkte (Pharmaceutical Industry, Medical Device, Aerospace and Defense) unter Berücksichtigung von Normen und Standards u.a. wie GxP und FDA.

Darüber hinaus initiierte Andreas Kirsch im April 2007 die Gründung des etablierten DIN-Arbeitskreises für MES. Des Weiteren leitet Andreas Kirsch als Convener die internationale Working Group für die ISO- Standardisierung von KPIs für Manufacturing Operations Management kurz MOM, die als eines der wichtigsten Arbeitsergebnisse die Standardisierung von Kennzahlen für MOM hervorbrachte. Diese wurden mit der ISO 22400-2 im Januar 2014 publiziert und damit als erster internationaler Standard für Produktionskennzahlen

in der Fertigungsindustrie anerkannt. Durch seine zahlreichen Mitgliedschaften in verschiedenen Standardisierungsgremien ist Andreas Kirsch darüber hinaus auch stark in das aktuelle Thema Industrie 4.0 involviert.

So setzt GFOS für die Zukunftsstrategie auf die Expertise von Andreas Kirsch, der in idealer Kombination über Erfahrung auf Executive-Ebene in der MES-Branche und darüber hinaus von Standardisierungsprozessen verfügt.

Bereits im letzten Jahr stellten die CO-CEOs, Katharina Van Meenen-Röhrig und Dr. Ignace Van Meenen, die entsprechende Unternehmensstrategie unter dem Motto „Growth for Future“ einer breiten Öffentlichkeit vor. Als wichtiger Meilenstein im Rahmen der Zukunftsstrategie wurde bereits damals weiteres Wachstum der Businessunit MES sowie deren Standardisierungsprozesse angestrebt. „Die GFOS ist sicher im MES-Markt positioniert: 35 erfolgreiche Jahre sprechen für sich. Ich freue mich, gemeinsam mit dem GFOS-Team die nächste Stufe des Wachstums sowie der Produktstandardisierung der Business Unit MES voranzubringen und danke der Geschäftsführung und dem Beirat, dass sie mir diese wichtige Schlüsselrolle des Wachstums und der strategischen Geschäftsentwicklung anvertrauen.“, so Andreas Kirsch.

„Andreas Kirsch hat bereits erfolgreich Wachstum in mittelständischen und großen Unternehmen der MES-Branche gestaltet. Er verknüpft auf ideale Weise breites Know-how in den für GFOS relevanten Software-Bereichen mit tiefer fachlicher Kenntnis des MES-Marktes. Dies ist eine hervorragende Basis, um gemeinsam die Zukunftsstrategie der GFOS erfolgreich umzusetzen.“, sagt Katharina Van Meenen-Röhrig, CEO der GFOS-Group.

Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung (GFOS) mbH ist ein führender Anbieter innovativer Softwarelösungen und IT-Infrastrukturen in den Bereichen Workforce Management, Manufacturing Execution Systems, Security und Hosting sowie IT-Infrastructures – modular aufgebaut und branchenunabhängig sowohl in großen Konzernen und in kleinen und mittelständischen Unternehmen. GFOS unterstützt mehr als 4.500 Kund*innen in 30 Ländern mit umfassenden Systemen und intelligenten Tools. Das Unternehmen liefert Module von der Zeiterfassung und Personalplanung über die Betriebs- und Maschinendatenerfassung bis hin zur Zutrittskontrolle mit Besuchermanagement – in der Cloud oder On-Premise. Im Bereich der SAP-Anbindung profitieren Kund*innen von umfassendem Know-how und Beratungskompetenz, denn 65 Prozent der GFOS-Kund*innen nutzen SAP. Als ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen liefert GFOS höchste Standards im Bereich IT- und Cyber-Sicherheit. Neben den Co-CEOs Katharina Van Meenen-Röhrig und Dr. Ignace Van Meenen gehören der Geschäftsleitung des Unternehmens auch Dr. Olaf Zwintzscher (Software Technology & Development) und Mischa Wittek (Market) an.

Kontakt

GFOS mbH

Miriam Czepluch-Staats

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

+49 201 61 30 00

https://www.gfos.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.