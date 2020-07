Gibt es die Partnerin, die zu einhundert Prozent zu Mason passt?

Port Lavaca, 27.07.2020 – Mason Wilson hatte mit seinen 31 Jahren keine Lust mehr, weiter auf den Zufall zu warten, dass er irgendwann und irgendwie die Frau trifft, die perfekt zu Mason passt. Mason ist von Beruf Mathematiker und lebt in Corpus Christi einer Hafenstadt im US-Bundesstaat Texas. Beruflich ist seine Welt die Welt der Zahlen. Die meisten Menschen verwechseln Mathematik mit Rechnen, doch das Hantieren mit Zahlen und Formeln macht nur einen minimalen Teil des Fachs aus. Mathematik bedeutet kreatives Denken. Es ist ein grosses Abenteuer für den Kopf, von dem wir in der Schule oft nur wenig mitbekommen. Mason setzt in seinem Beruf auf die Interpretation der Quantenmechanik statt auf Stochastik. Seit seiner Jungend leidet Mason durch einen Unfall an einer körperlichen Beeinträchtigung, welche so erheblich ist, dass Mason ein Disabled Parking Permits zuerkannt wurde.

Welche Partnervermittlung wählte Mason wohl aus?

Mason verbrachte viele Stunden im Internet und verglich mit mathematischer Akribie die Angebote sämtlicher online- und offline Partnervermittlungen. Insbesondere die Arbeitsweise von TTPCG ® mit mathematischen Algorithmen der menschlichen Persönlichkeit faszinierte den studierten Mathematiker. Dass es vermutlich keine weitere Partnervermittlung neben TTPCG ® gibt, welche die Vorteile der digitalen und der realen Welt perfekt miteinander verbindet, dazu Millionen Dienste Nutzer hat, faszinierte Mason. Der Entschluss daran, so seine Frau zu suchen, fesselte seine Gedanken. Auch gefiel Mason, dass Menschen mit Handicap bei TTPCG ® innerhalb bestimmter Aktionen einen Sonderpreis erhalten. Nachdem Mason ein Kontaktformular absandte, meldete sich zeitnah die Singlefachberaterin Aubrey Hall vom TTPCG dating services ®.

Fakten, die von der TTPCG ® Dienstleistung überzeugen

Singlefachberaterin Aubrey erstellte nach einer ebenso freundlichen wie herzlichen Begrüssung ein mathematisches Persönlichkeitsprofil von Mason. Mason war fasziniert, denn er erkannte darin seine Persönlichkeit und seine Wesenszüge. Für Mason war es zu diesem Zeitpunkt bereits klar, Nutzer der Dienste von TTPCG ® zu werden. Er entschloss sich, ein Angebot zu buchen. Im TTPCG ® Angebot Security package waren Module zusammengefasst, die jedes Risiko minimieren, dass etwas mit der schnellen Partnersuche nicht klappen könnte, insbesondere wegen seines Handicaps. Mason stellte eine Bedingung: Seine Partnerin, die ihm TTPCG ® vorschlagen soll, muss zu 100 Prozent zu seinem Matching Code, zu seinen Partnerwünschen passen und dazu seine körperliche Behinderung akzeptieren. Wenn seine künftige Partnerin ebenso über ein Handicap verfügt, würde Mason dies nicht stören. Über einen Live Chat fragte Singlefachberaterin Aubrey bei einem Entscheidungsträger nach, ob sie den Auftrag so annehmen kann und darf. Sie durfte, allerdings war die Bedingung, dass keine Einschränkung möglich sei, wo Masons Traumfrau derzeit lebt. Mason wäre auch bereit, zu seiner künftigen Frau zu ziehen, sollte die Lady seiner Wünsche ortsgebunden sein.

Miss 100 Prozent lebt in Portland, der grössten Stadt in Oregon

Portland liegt an den Flüssen Columbia und Willamette im Schatten des schneebedeckten Mount Hood. Der Name von Miss 100 Prozent ist Riley Torres. Die Partnerwünsche der bildhübschen 27-jährigen Informatikerin stimmten samt Matching Code mit denen von Mason zu 100 Prozent überein. Auch sind die Berufe von Riley und Mason artverwandt. Rund 5 Flugstunden oder über 2200 US Meilen liegen zwischen Corpus Christi in Texas und Portland in Oregon. Die Autofahrt geht dabei durch Texas, New Mexico, Utah, Idaho und Oregon. Die Entfernung störten weder Riley noch Mason. Jedoch ist Mason etwas schüchtern und bat TTPCG ®, dass der weltweit einzigartige Artificial Mediator Intelligence Agent den ersten Kontakt für Mason aufnimmt. Nach unzähligen E-Mails, Telefonaten und Unterhaltungen via Skype wurde ein Treffen verabredet. Riley und Mason konnten sich nicht einigen, wo das erste Treffen stattfinden soll. Auch aus Gründen der Vorsicht, wegen der COVID-19 Pandemie. Da haben Riley und Mason erneut auf den Artificial Mediator Intelligence Agent zugegriffen. Dieser schlug den beiden vor, sich im Kundencenter im Williams Tower zu verabreden. So konnten sich Riley und Mason sicher sein, dass alle COVID-19 Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden. Schliesslich sorgen Sicherheitskräfte dafür, dass in sämtlichen Taylor Büros die COVID-19 Sicherheitsmassnahmen genauestens eingehalten werden.

Beim Treffen in der Kundenlounge funkte es sofort

Der TTPCG ® Kundenbetreuerin Scarlett sagten die beiden, dass es schon bei den langen Unterhaltungen via Skype knisterte. Übrigens, auch Riley leidet seit ihrer Geburt an einem Gehfehler. Scarlett wollte wissen, was die frisch Verliebten als Nächstes planen. Da Menschen mit Behinderungen Wasserparks meist nicht oder nur bedingt nutzen können, möchten Riley und Mason Morgan’s Inspiration Island in San Antonio besuchen. Es handelt sich um den ersten speziell für körperlich eingeschränkte Menschen gestalteten Wasserthemenpark der Welt. Allerdings müssen sich Riley und Mason mit dem Besuch noch bis 2021 gedulden, da Morgan’s Inspiration Island wegen COVID-19 voraussichtlich für 2020 geschlossen bleiben wird. Aktuell sind Riley und Mason am Überlegen und am Planen, wo sie künftig gemeinsam leben werden. Das Team der TTPCG ® freut sich mit den beiden für deren Partnerglück und wünscht viel Glück für den gemeinsamen Lebensweg von Mason und seiner Miss 100 Prozent.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Remi Davis, 2202 TX-35 N, Port Lavaca, TX 77979 gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in der englischen Version im Magazin © 2020 – Love is limitless. Deutsche Übersetzung im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Cassy Young.

