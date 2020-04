Gibt es durch Corona eine Immobilienblase? Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Deutschland?

Immobilienmakler Insel Rügen Ostsee Glowe, Breege, Juliusruh, Wiek, Kap Arkona seit 25 Jahren !

Wie entwickeln sich die Immobilienpreise durch die Corona-Krise? Werden die Immobilienpreise fallen? Sicherlich wird die Corona Krise auch Auswirkungen auf Immobilien haben. Etwa auf die Möglichkeit der Mietstundung. Markiert Corona das Ende der Immobilienblase? Es hängt auch davon ab wie schnell die Wirtschaft wieder Tritt fast auch und insbesondere in den USA. Und je länger die Wirtschaft in diesem Zustand bleibt desto massiver wird der Schock werden. Und dann werden auch unter Umständen die Immobilienpreise fallen. Umgekehrt kann es sein, dass die Immobilie als sicherer Hafen angesehen wird und der Wahlspruch gilt: Grundbuch statt Sparbuch. Dann ist eine Wertsteigerung bei Immobilien gerade in 1 A Lagen sehr wahrscheinlich.

Wenn Sie auf der Insel Rügen, in Glowe, Breege, Juliusruh, Wiek oder Kap Arkona eine Immobilie verkaufen möchten, dann sind Sie beim Rügenspezialisten genau richtig. Die Sonneninsel Rügen GmbH besteht seit 25 Jahren und hat schon unterschiedliche Zeiten erlebt.

Bleiben Sie Gesund !

