GIC International Catering und Fluggesellschaft Cubana schließen genussvolle Partnerschaft

Ab Dezember zwei wöchentliche Flüge von Frankfurt nach Havanna – Aktuell produziert GIC täglich bis zu 5.000 Mahlzeiten für 21 Airlines – Familiengeführtes Unternehmen feiert 25-jähriges Jubiläum

Ab Anfang Dezember 2025 erweitert GIC International Catering (GIC), Spezialist für maßgeschneiderte Bordverpflegung am Flughafen Frankfurt für aktuell 21 Airlines, sein Kundenportfolio um Cubana de Aviacion, die nationale Airline Kubas. Diese wird dann zwei wöchentliche Verbindungen zwischen Frankfurt und Havanna anbieten – mittwochs (mit Zwischenstopp in Holguín) sowie samstags – und dafür einen Airbus A330-200 mit 287 Sitzplätzen einsetzen. Es handelt sich um die einzige Direktverbindung zwischen Deutschland und Kuba im Winter 2025/2026. An Bord dürfen sich die Passagiere auf frisch zubereitete und kreative Speisen freuen, beispielsweise auf Sous-vide gegarte Beef Short Ribs mit getrüffeltem Kartoffelgratin, Kabeljau mit einer Walnuss-Senfkruste und Babygemüse oder Steinpilz-Ravioli mit cremiger Pestosauce.

„Seit 25 Jahren verbinden wir höchste Qualität mit individueller Betreuung und freuen uns, unser internationales Netzwerk weiter auszubauen“, erklärt Göksel Yildirim, Geschäftsführer bei GIC International Catering. „Ab Dezember dürfen sich auch die Cubana-Fluggäste auf authentische Menüs mit kubanischem Flair freuen, die wir mit viel Liebe zum Detail kreieren werden. Unser Ziel ist es, nicht nur Mahlzeiten zu liefern. Wir wollen Momente des Genusses schaffen, auch in 10.000 Metern Höhe.“

Von Kelsterbach in die Welt

Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Kelsterbach nahe dem Frankfurter Flughafen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist es ein Garant für erstklassige kulinarische Erlebnisse. GIC produziert täglich bis zu 5.000 Essen für die Passagiere von internationalen Fluggesellschaften sowie Anbietern von Businessjets und privaten Flugchartern. Darüber hinaus sorgt der Caterer in Schulen für eine gesunde und ausgewogene Ernährung und kümmert sich auch bei privaten Feierlichkeiten um das leibliche Wohl.

Mit 170 Mitarbeitern, einer Produktionsfläche von 2.500 Quadratmetern und modernster Logistik bereitet das Unternehmen Köstlichkeiten zu, die vom Gourmetmenü für die Business Class oder VIP-Gäste über warme Speisen in der Economy Class bis zu budgetfreundlichen Snacks reichen. Auch prominente Fluggäste wie Naomi Campbell, Beyonce, die Red Hot Chili Peppers und die saudische Königsfamilie wurden schon von GIC an Bord verköstigt.

Weitere Informationen über GIC International Catering gibt es unter www.gic-international.com

Die GIC International Catering GmbH (GIC) mit Sitz in Kelsterbach am Flughafen Frankfurt ist seit 25 Jahren ein verlässlicher Partner für Airline-Catering, sorgt aber auch in Schulen und auf privaten Feiern für erstklassige Verpflegung. Als familiengeführtes Unternehmen verbindet GIC exzellente Küche mit maßgeschneiderten Lösungen, Nachhaltigkeit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Mit modernsten Produktions- und Logistikprozessen sowie strengen internationalen Sicherheits- und Hygienestandards steht GIC für Verlässlichkeit und höchste Qualitätsstandards.

