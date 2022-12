Giving-Domain: Landrush Period beginnt am 20. Dezember

Die Landrush-Period der Giving-Domain startet am 20. Dezember. Die Landrush Period liegt zwischen der Sunrise Period und der Allgemeinen Verfügbarkeit (General Availability).

Mit anderen Wort: Sie benötigen nicht mehr wie in der Sunrise Period eine Marke, um eine Giving-Domain bevorzugt registrieren zu können, aber Sie können dennoch vor der Allgemeinen Verfügbarkeit sich Ihre Wunschdomain sichern.

Die Giving-Domain ist eine neue Domain für gemeinnützige Organisationen aus der ganzen Welt, die ihre Online-Präsenz ausbauen möchten.

Jede Giving-Domain ist ein spezieller Ort, in dem sowohl gewinnorientierte als auch gemeinnützige Organisationen ihre spezifischen Spendenaktionen und andere Formen des Engagements präsentieren können. Als neueste Ergänzung der .ORG-Domain-Familie ermöglicht die Giving-Domain missionsorientierten Organisationen, sich in ihren Gemeinschaften zu engagieren und positive Veränderungen in der Welt zu fördern.

Die Giving-Domain ermöglicht es interessierten Parteien, dem Publikum klar und unmittelbar zu signalisieren, dass die Website zu einer Organisation gehört, die sich für die Veränderung der Welt einsetzt. Zu den Interessenten für eine Giving-Domain können unter anderem gehören:

– Unternehmen, die sich der Corporate Social Responsibility verpflichtet haben

– gewinnorientierte Unternehmen, deren Hauptzweck die Erzielung von Einnahmen ist, die aber auch ihre Arbeit in der Gemeinschaft hervorheben möchten

– Gemeinnützige Organisationen jeder Größe

– Organisationen, deren Ziel es ist, einen direkten Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben, anstatt Gewinne zu erzielen. Dazu gehören unter anderem politische Organisationen, Schulen, Wirtschaftsverbände, Kirchen und soziale Vereine.

– Etablierte und neue soziale Unternehmen

– Unternehmen mit spezifischen sozialen Zielen, die ihrem Hauptzweck dienen.

Die Giving-Domain kann als Online-Heimat einer gemeinnützigen oder missionsorientierten Organisation genutzt werden, um deren spezifischen Zweck klar zu kommunizieren.

Websites für spezifische Initiativen und Kampagnen

Unternehmen und Non-Profit-Organisationen können sich eine Giving-Domain für kampagnenspezifische Websites, Fundraising-Initiativen, Advocacy-Bemühungen oder das Freiwilligenmanagement sichern.

In unserer zunehmend digitalen Welt kann die Registrierung eines Domain-Namens sehr anspruchsvoll sein.

Wenn der von einer Organisation gewünschte Name bereits unter der größeren Org-Domain vergeben ist, bietet die neue, erweiterte .ORG-Domainfamilie, einschließlich der Giving-Domain, gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen mehr Möglichkeiten, sich ihren bevorzugten Domainnamen zu sichern.

Defensive Registrierung

Gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen, die ihr Markenzeichen und ihren Markennamen schützen wollen, können sich Domainnamen in der gesamten .ORG-Domainfamilie – einschließlich der Giving-Domain – sichern, um zu verhindern, dass andere Organisationen in Zukunft eine ähnlich klingende Website registrieren.

Die Giving-Domain ist eine neue Domain für missionsorientierte Organisationen auf der ganzen Welt, die das Engagement ihrer Organisation für eine bessere Welt deutlich machen wollen. Die Giving-Domain eignet sich sowohl für Non-Profit-Organisationen als auch für Unternehmen, die sich im Bereich der sozialen Verantwortung engagieren und deutlich machen wollen, wie sie etwas zurückgeben. Als Teil der .ORG-Domain-Familie ermöglicht die Giving-Domain gemeinnützigen und missionsorientierten Organisationen, sich zu engagieren und positive Veränderungen zu fördern.

Die Giving-Domain ist auch eine großartige Option für alle Organisationen, die Spenden sammeln wollen und dafür eine geeignete, seriöse Domain suche. Zahlreiche Umfragen haben gezeigt, dass Verbraucher von der Seriösität der Domains aus der Org-Familie überzeugt sind.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/giving-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/org-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/giving-domain.html (Englisch)

https://www.domainregistry.de/org-domain.html (Englisch)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

Bildquelle: Myriams-Fotos