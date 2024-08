Gleich zwei neue Vorstände für die Raiffeisenbank Südhardt eG

Timo Brunner und Lukas Kopp übernehmen die Geschäftsführung zum 01. August 2024

Wenn ein Traditionsunternehmen einen Generationenwechsel in der Geschäftsführung vornimmt, schauen alle genau hin.

Wird die neue Leitung alles anders machen? Alles besser? Alles schlechter? Zum 01. August 2024 bestellt der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Südhardt zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten in den Vorstand, denen man nach einhelliger Meinung aus ihrem Umfeld nur das Beste zutrauen darf und deren bisherige Leistungen auch ein klares Versprechen abgeben, einen hervorragenden Job im Vorstand zu machen.

Mit Timo Brunner, 38, kommt ein Controller und Gesamtbanksteuerer in den Vorstand, der Genauigkeit und Pragmatismus auf das Beste verbindet.

Der freundliche Ur-Bietigheimer hat die Raiffeisenbank Südhardt in den über zehn Jahren seiner Zugehörigkeit zum Management-Kreis stets in ihrem Erfolg unterstützt und weitergebracht.

„Mir ist es wichtig, dass unsere Kunden sich immer sicher sein können, dass all unsere internen Prozesse genauso exzellent laufen, wie unsere Beratung in den Geschäftsstellen auf der persönlichen Ebene. Ebenso ist weiterhin ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis für die Gesamtbank anzustreben.“, sagt Brunner.

Er muss auf jeden Fall wissen, wovon er redet. Er wollte immer schon Banker werden, schließlich stammt er aus einer Bankerfamilie. Sein Vater war Führungskraft bei der damaligen Volksbank Pforzheim eG. Im Rahmen des Hauptstudiums an der Dualen Hochschule in Karlsruhe legte Timo Brunner bereits den Fokus auf das Risikomanagement einer Bank. Nach fünf Jahren in der Gesamtbanksteuerung wurde Timo Brunner mit 28 bereits in die Bereichsleitung Unternehmenssteuerung berufen. Nach der Erteilung der Gesamtprokura wurde er auch Leiter des Innendienstes und schließlich zum Generalbevollmächtigten des Hauses.

Im Juli dieses Jahres schloss er als Drittbester seines Lehrgangs das GBF auf der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur ab.

Der vorherige Vorstand, Reiner Lachenmeier und sein damaliger Amtskollege Frank Bischoff, hatten sich zu ihrer Nachfolge stets festgelegt – „Aufstieg vor Einstieg“ – und waren der festen Überzeugung, für den Überwachungsvorstand niemand besseren als Timo Brunner finden zu können.

Brunner hat mit noch nicht 40 Jahren ein nicht unkompliziertes Erbe in der Bank anzutreten. Doch er macht es ja nicht allein.

Zusammen mit ihm wird Lukas Kopp (36) ebenfalls am 02. August in den Vorstand berufen; er wird die Marktseite der Raiffeisenbank Südhardt verantworten.

Kopp, auch ein Bietigheimer, war sich seit seiner Kindheit sicher, dass er zur Bank wollte. Auch bei ihm gab es familiäre Vorbilder. Die Faszination des Kindes wurde irgendwann zur Berufswahl des jungen Erwachsenen. Kopp, der seit zwei Jahren als Bereichsleiter der Firmenkundenabteilung die Erfolgsgeschichte der Raiffeisenbank Südhardt weiterentwickelt, ist trotz junger Jahre ein wahres Urgestein im Hause.

Als Betreuer der Auszubildenden, im Immobilienbereich, als Baufinanzierungsspezialist – wenn jemand die Marktseite einer Bank von der Pike auf gelernt hat, dann ist es Lukas Kopp. Seit zwei Jahren vertritt er als Prokurist den Gesamtvorstand.

Sein gewinnendes und offenes Wesen macht es dem Gegenüber leicht, zu ihm Vertrauen zu fassen.

Seine engagierte Genauigkeit beweist, dass er meint, was er sagt: „Mir geht es darum, die Menschen in unserer Region erfolgreich zu machen. Egal ob private Träume oder geschäftliche Pläne, wir haben für jeden Kunden die richtige Lösung. Wir Genossenschaftsbanken funktionieren nur, wenn es den Menschen in unserer Region gut geht. Dazu möchten wir jeden Tag beitragen. Und wir werden für unsere Kunden noch in diesem Jahr neue Wege gehen. Der Bereich private Wohnbaufinanzierung wird hierbei eine wichtige Säule sein.“ Kopp, der seine Wurzeln in der Landwirtschaft hat, setzt auf die Politik der kleinen Staaten, sowohl, was den privaten Wohnungsbau angeht, als auch in der Betreuung ortsansässiger Firmen- und Gewerbekunden.

Auch Kopp hat vor ein paar Wochen auf der Akademie in Montabaur seine Lizenz der genossenschaftlichen Bankführung mit sehr guten Ergebnissen erworben.

Die beiden Führungskräfte haben die zwölf Wochen im Westerwald gemeinsam durchlebt.

„Timo und ich kannten uns ja schon sehr lange“, sagt Lukas Kopp, „doch die Zeit dieser intensiven Weiterbildung zusätzlich zu unserer fortdauernden beruflichen Belastung hat uns noch einmal mehr zusammengeschweißt.“

Überaus engagiert und zu jeder Arbeit bereit sind sie beide, das Wissen im Hause der Raiffeisenbank alle.

Timo Brunner sieht der offiziellen Zusammenarbeit mit seinem Kollegen in der Geschäftsführung überaus freudig entgegen:

„Wir wissen, was wir aneinander haben. Die aktuelle Zeit ist reich an Herausforderungen. Da ist es gut, wenn man sich aufeinander verlassen kann.“

Tatsächlich gilt es, die Raiffeisenbank Südhardt bald in neue und zukunftsfähige Gewässer zu steuern. Exzellenz am Kunden und effiziente digitale Prozesse sind Herausforderungen, denen sich genossenschaftliche Institute jeder Größe mit hoher Veränderungsbereitschaft stellen müssen. Die Raiffeisenbank Südhardt als personalstarke Präsenzbank muss jeden Weg ausschöpfen, Kosten zu steuern, ohne zulasten von Qualität zu gehen. Digitalisierung ist das Zeichen der Zeit, ebenso wie das Mittel der Wahl.

„Innovation, Motivation und die Zusammenarbeit der Generationen, das ist unsere dringlichste Aufgabe für den Rest dieses Jahres“, sagt Brunner. Es gibt ab diesem Herbst bereits erste Programme zur Förderung der neuen Auszubildenden und dualen Studenten.

Kopp ergänzt: „Wir kennen unsere Kunden und unsere Kunden kennen uns. Sie wissen die kurzen Wege und schnellen Entscheidungen des Hauses ebenso zu schätzen, wie unsere Akkuratheit und Verlässlichkeit. Dennoch leben wir in einer zunehmend digitalen Welt, in der wir immer neue, auch hybride Lösungen finden müssen, unsere Existenzberechtigung als Genossenschaftsbank unter Beweis zu stellen.“

Constantin Braun, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Bürgermeister von Bietigheim, ist als langjähriger Vollblutpolitiker die Art Kopfschmerzen gewohnt, für die es keine Tabletten gibt. Aber was die Raiffeisenbank Südhardt angeht, ist er voller Zuversicht:

„Mit Timo Brunner und Lukas Kopp haben wir den absolut richtigen Weg eingeschlagen. Zwei junge Männer, die dennoch schon über eine Menge Erfahrung verfügen und die genau den richtigen Ansatz finden werden, Tradition und Moderne zu verbinden.“

Brunner und Kopp gehen mit viel Besonnenheit und noch mehr Engagement in die ersten Monate ihrer Vorstandstätigkeit.

„Wir möchten die Erfolgsgeschichte des Hauses fortschreiben und weiterentwickeln und sind uns sicher, dass uns das gerade mit den Menschen in unserem Unternehmen und in der Region gemeinsam gelingen wird“, fassen es Timo Brunner und Lukas Kopp zusammen.

Man darf gespannt bleiben. Und entspannt.

Raiffeisenbank Südhardt eG in 76448 Durmersheim – Ihre persönliche Bank vor Ort. Gegründet im Jahr 1898 stehen unsere Kunden und Ihre individuellen Wünsche und Pläne im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.

Bilanzsumme 465 Mio. Euro

Mitarbeiter 74

Mitglieder 10.035

Kunden rund 20.000

