Gleitsichtbrille ade: Augenlasern bei Alterssichtigkeit

Bremen, Verden, Walsrode, 11. Dezember 2024 – Der Faden findet seinen Weg nicht mehr durchs Nadelöhr, die Zeitung muss zum Lesen weiter weggehalten werden, oder die WhatsApp-Nachricht verschwimmt vor dem Auge. Dies sind erste Anzeichen von Alterssichtigkeit – einem natürlichen Alterungsprozess, der in der Regel Anfang bis Mitte 40 einsetzt. Betroffene legen sich in dieser Zeit häufig eine Lese- oder Gleitsichtbrille zu, um weiterhin in allen Entfernungen scharf sehen zu können. „Heute gibt es fortschrittliche Augenlaser- und Linsenbehandlungen, um Alterssichtigkeit schonend und sicher zu behandeln“, weiß Privatdozent Dr. med. Christian Ahlers, Facharzt für Augenheilkunde und Gründer des inhabergeführten Premiumanbieters Smarteye.

Weltweit führende Augenlaser-Technologie

Gemeinsam mit seinem Team leistet Dr. Ahlers in Nordwestdeutschland Pionierarbeit in Punkto Brillenunabhängigkeit und investiert in die weltweit führenden Technologien, mit dem Ziel, das bestmögliche Sehen mit der schonendsten Methode anbieten zu können. An mittlerweile drei Standorten in Bremen, Verden und Walsrode bietet Smarteye diese modernen Augenlaser- und Linsenbehandlungen an. Je nach Art der Fehlsichtigkeit und Beschaffenheit des Auges gibt es verschiedene Lösungen: „Welche Methode im Einzelfall die Richtige ist, um auch ohne Lesebrille oder Gleitsichtbrille scharf sehen zu können, wird durch sehr genaue Diagnostik und in einem ausführlichen Beratungsgespräch geklärt“, betont Dr. Ahlers.

Brillenunabhängig mittels Laser in nur wenigen Minuten

Laserbehandlungen werden ambulant durchgeführt und dauern lediglich wenige Minuten pro Auge – die reine Laserzeit häufig nur wenige Sekunden. Smarteye bietet gleich zwei bewährte Verfahren zur effektiven Korrektur von Altersweitsichtigkeit an: Presbyond und PresbyMax. Beide Verfahren nutzen die Vorteile der bewährten Lasik-Technologie und erweitern diese, indem ein Auge für die Nähe und das andere Auge für die Ferne optimiert wird. Durch ein individuelles Laserprofil wird zusätzlich die Tiefenschärfe angepasst. Bestehende Sehfehler – wie Kurzsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung – werden ebenfalls korrigiert. Nach der Behandlung können Patienten ihren Alltag ohne Lese- oder Gleitsichtbrille bestreiten.

Linsentausch bei fortgeschrittener Altersweitsichtigkeit

Ab Mitte 50 empfehlen die Experten häufig einen Linsentausch. Diese Behandlung wird auch bei Patienten mit Grauem Star durchgeführt und zählt zu den häufigsten Operationen weltweit. Bei diesem Verfahren wird die natürliche Linse durch eine Kunstlinse ersetzt. Dabei setzt Smarteye auf höchste Präzision und Sicherheit durch weltweit führende Lasertechnologie, Premium-Linsen-Systeme sowie sehr erfahrene Operateure. Der Linsentausch ermöglicht lebenslange Brillenunabhängigkeit.

Kostenfreie Beratungstermine

Interessierte können unter 04231 9706007 oder per E-Mail an info@smarteye.de einen kostenfreien und unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren.

Smarteye ist als refraktives Tochterunternehmen aus dem Ärzteverbund „Die Augenpartner“ entstanden, der seit über 30 Jahren Augenmedizin in Niedersachsen betreibt. Der Premiumanbieter für weltweit führende Laser- und Linsenbehandlungen mit Standorten in Bremen, Verden und Walsrode wurde 2020 von Privatdozent Dr. med. Christian Ahlers gegründet. Das Unternehmen hat sich auf besonders schonende Laserbehandlungen, modernste lasergestützte Linsentausch-Operationen und die Premiumlinsen-Beratung spezialisiert, um die individuelle Fehlsichtigkeit von Patienten komplett zu korrigieren. Unter dem Motto „DAS BESTE SEHEN“ setzt Smarteye auf modernste Verfahren wie SMILE®pro, SILK™, SmartSight, SmartSurfACE und Presbyond sowie auf implantierbare Kontaktlinsen (IPCL) und den klassischen Linsentausch (CLE). Gemeinsam mit seinem Team aus Spezialisten für Augenheilkunde, Optikern und medizinischen Fachangestellten arbeitet Dr. Ahlers herstellerunabhängig mit weltweit führenden Technologien und leistet damit deutschlandweit Pionierarbeit.

