Glitter & GRIT: Kreative Stunden voller Farbe und Kraft

Kunst, Gemeinschaft und Empowerment

Köln, 22.10.2025 – Der divana Verlag lädt unter „Glitter und GRIT“ zu einem besonderen Event ein: einem kreativen Nachmittag für FLINTA*-Personen, der Kunst, Körperakzeptanz und Selbstbestimmung feiert.

Gemeinsam malen die Teilnehmenden im Vulvina Coloring Book von Natacha Jill Colin, das Vielfalt, Körperlichkeit und Empowerment in den Mittelpunkt stellt. Die Illustrationen laden dazu ein, mit eigenen Farben, Formen und Ideen lebendig zu werden. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um den individuellen Ausdruck und das gemeinsame Erleben.

Was die Gäste erwartet:

– Ein kreativer Nachmittag für FLINTA*-Personen

– Malen, Ausprobieren, Loslassen und Spaß

– Ein sicherer Raum für Selbstliebe, Austausch und Gemeinschaft

– Eine unterstützende, queer friendly Community, die Vielfalt sichtbar macht

Die Veranstaltung ist ausdrücklich offen für neurodivergente und queere Menschen. Jede*r kann im eigenen Tempo mitmachen, Pausen sind jederzeit willkommen.

Alle Materialien sowie ein eigenes Exemplar des Vulvina Coloring Book (Wert 14,90 EUR) sind im Eintrittspreis enthalten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Tee und Wasser stehen kostenfrei bereit, Softgetränke (2,50 EUR) und Kaffee (1,50 EUR) können vor Ort erworben werden.

Ort:

divana Verlag: Kreativraum

Wilhelm-Mauser-Straße 47

50827 Köln

Zeit:

Samstag, 01. November 2025

15:00 – 17:30 Uhr

Die Location ist barrierearm. Wer Hilfe beim Zugang benötigt, gibt dies bitte bei der Anmeldung an.

Glitter und GRIT steht für Kunst als Werkzeug für Verbindung, Selbstfindung und Empowerment. Ob allein oder mit Freund*innen – alle sind willkommen, gemeinsam Farbe in den Alltag zu bringen.

Anmeldung:

https://rausgegangen.de/events/glitter-grid-flinta-empowerment-kreativ-nachmittag-0

Kontakt:

0178 2950942

info@divana-verlag.de

www.divana-verlag.de

Instagram: @divana_verlag

Der divana Verlag ist ein junger Kleinverlag mit queerfeministischem Schwerpunkt. Wir veröffentlichen vor Allem Sachbücher und handeln nach dem Motto: Feminismus für alle.

