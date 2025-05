GlobalOnomie – Die Rettung der Welt – Der Astronomie-Clou

Aus der astronomischen „Vogelperspektive“ steuert die Welt auf eine Katastrofe zu. GlobalOnomie kann retten.

GlobalOnomy – Die Rettung der Welt – DIE Keynote-Speech von: Albert Bright

(A.) Ausgangslage

1.Was sind Bezeichnungen für folgende Aspekte:

1. New-Economy-Blase, 2. Hypotheken-Blase, 3. KFZ-Kredit-Blase, 4. Finanz-Krise, 5. Cash-Flow-Krise, 6. Bad-Bank-Krise, 7. 10 Mrd./Monat-EZB-Geld-Flut, 8. Null-Zins-Politik, 9. Sonder-Vermögen-Politik, 10. Spekulations-Blasen-Wirbel-Sturm, 11. Überschuldungs-Todes-Strudel, …

SYSTEM-VERSAGEN !

SCHWACHE REGEL-BASIS !

2.Was sind Bezeichnungen für folgende Aspekte:

Verschlechterung(!) aller 17-UNO-Nachhaltigkeits-Ziele, 1. Keine Armut, 2. Kein Hunger, 3. Gute Gesundheit und Wohlbefinden, 4. Qualitative Ausbildung, 5. Geschlechter-Gleichheit, 6. Sauberes Wasser und Sanität, 7. Günstige und Saubere Energie, 8. Dezente Arbeit und Wirtschafts-Wachstum, 9. Industrie, Innovation und Infrastruktur, 10. Reduzierte Ungleichheiten, 11. Nachhaltige Städte und Gemeinden, 12. Verantwortungsvolle/r Produktion und Konsum, 13. Klima Aktion, 14. Leben unter Wasser, 15. Leben auf dem Land, Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen, 17. Partnerschaften für die Ziele.

SYSTEM-VERSAGEN !

KOLLEKTIVE REGEL-IGNORANZ !

3.Was sind Bezeichnungen für folgende Aspekte:

1. Kapital-Konzentration nimmt seit Jahrzehnten zu, 2. Mittelschichten brechen immer weiter weg, 3. Spekulations-Modelle wachsen in Anzahl und Volumen, 4. Spekulations-Kapital verdrängt „Real“-Kapital, 5. (Staats-)Schulden steigen immer weiter (auch versteckt) an, 6. Automatisierungen (Roboting, KI, …) tendieren zu Massenarbeitslosigkeit, 7. Immer weniger Arbeiter versus immer mehr Rentner vergrößern Finanzierung-Lücken 8. Sozial-Systeme tendieren zu kollabieren, 9. Machtkämpfe zwischen Systemen nehmen zu, 10. Wirtschaftspolitische Kämpfe (Zölle, Währungsabwertungen, Subventionen, Schikanen, …) nehmen zu 11. Diktaturen/Macht-Konzentrationen nehmen zu, 12. Kriegerische Auseinandersetzungen nehmen zu, 13. Umweltkatastrophen nehmen zu, 14. Die „Macht“ der „normalen“ Menschen (Demokratie, Gleichberechtigung, Absicherung, …) nimmt ab, 15. Die Weltweite Kaufkraft nimmt durch Kapital-Konzentration ab, 16. Kapital-Krisen nehmen zu, 17. Kapital droht zu kollabieren (starker Kaufkraft-Verlust, Massenarbeitslosigkeit, Spekulations-Blasen, Schulden, Umweltprobleme, Kriege …).

SYSTEM-VERSAGEN !

FALSCHER REGEL-FOKUS (MATERIELLER STATT ENERGETISCHER FOKUS) !

SEIN ZUM HABEN

statt

HABEN ZUM SEIN

MATERIELLE ORIENTIERUNG

o(HABEN, BESITZEN, MACHT-FÜR-WENIGE)

statt

ENERGETISCHE ORIENTIERUNG

o(SEIN, WEISHEIT, FREIHEIT-FÜR-ALLE)

(B.) Perspektiven aus astronomischer Sicht

Der letzte Aspekt (Falscher Regel-Fokus) ist ein Klasse Übergang zu Astronomie-Lösungen, denn

Im Universum / in der AstroNomie tendieren …

A. Kurzfristig:

oMATERIE ZU MATERIE-WACHSTUM und IMPLOSION;

– Unsere Sonne ist in 5 Mrd. Jahren 400% materiell größer

– Unsere Sonne wird in 5 Mrd. Jahren in einer Super-Nova implodieren

oENERGIE ZU ENERGETISCHEN-INITIAL-ZÜNDUNGEN und EXPANSION

– Entstehung neuer Sterne aus Staub-Nebeln durch „energetische Winde“

– Auseinanderstreben von Galaxien

B. Mittelfristig:

oMATERIE ZU DESTRUKTION

– In „schwarzen Löchern“ wird alle (schwache) Materie angezogen und zerstört

oENERGIE ZU EXPANSION

– In „schwarzen VOIDs“ existiert keine Materie mehr, nur noch freier(!) RAUM

C. Langfristig:

oMATERIE zu ENERGIE

Gestern:

-Nach Urknall: 12% Materie, dunkle Materie 63%; dunkle Energie ca. 0%

Heute:

-4,6% Materie, dunkle Materie 23%; dunkle Energie 72%

Morgen:

-Fast 0% (dunkle) Materie, fast 100% Energie

Übermorgen:

-Neustart, Perpetuum-Mobile

All diese Aspekte sind mit (auch von uns erfundenen) mathematisch-physikalisch-astronomischen Astronomie-Regeln – d.h. Formeln – untermauert!!! Und diese können nicht willkürlich, je nach Macht, Interessen, Gesinnung, usw. verändert werden.

Auf dieser Basis weisen das Universum und die Astronomie die beste Nachhaltigkeit auf, die es gibt. Warum also nicht ein neues Welt-System auf Basis der Astronomie entwickeln und einführen? Gedacht, getan:

(C.) Lösung zu den ZENTRALEN Aspekten

In (A.) haben wir dargestellt, dass das aktuelle IST der Welt in vielen Punkten Sub-Optimal ist.

In (B.) haben wir dargestellt, warum der andere Fokus des Universums das All so erfolgreich macht.

Hier, in (C.), möchten wir auf bereits ausgearbeitete Optimierungen hinweisen: Unsere Bücher:

AstronZeitOnomie, ISBN 978-3-7439-0186-5

AstronRaumOnomie, ISBN 978-3-7497-1696-8

AstronEffizienzOnomie, ISBN 978-3-7497-9467-6

In u.a. der Keynote-Speech „GlobalOnomie“ informieren wir komprimiert über zentrale Optimierungs-Aspekte.

Nähere Informationen gibt es auch unter www.world-wide-wealth.com .

In world-wide-wealth entwickeln wir Lösungen für eine bessere Welt. Hierzu erfinden wir neue Wege und Formeln. Die Erfindungen der Formeln für u.v.a. die ZEIT, den RAUM und der DYNAMISCHEN RELATIVITÄT waren Durchbrüche, nicht nur für die Astronomie, sondern, bei deren Nutzung, nun auch im Rahmen von GlobalOnomie für u.v.a. Wirtschaft & Währung, Wissen & Weisheit, Frieden & Freiheit, Wohlstand & Gesundheit, Gemeinwohl & Nachhaltigkeit und Klima & Umwelt – weltweit- und damit auch für die 17 UN-SDGs, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Und unsere Ergebnisse können alle derzeitigen Krisen relativieren, mildern und lösen.

Kontakt

world-wide-wealth

Helmut Rasch

Heubergredder 14A

22297 Hamburg

017643376540



https://www.world-wide-wealth.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.