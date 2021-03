Globe4all® ist der kostenlose allrounder für Bauplaner

Anmelden & Loslegen – so flexibel ist Globe4all®

Globe4all® ist aktuell eines der performantesten AVA-Programme am Markt. Seine Drag & Drop-Funktionen arbeiten unglaublich schnell und stabil, Lade- sowie Kopier- und Speicherprozesse in Leistungsverzeichnissen geschehen in Rekordzeit. Und das Beste daran: Globe4all® ist frei erhältlich und für bis zu 3 Lizenzen gratis und kostenlos. Dabei ist die Baubranche voll von “kostenlosen” Cloud-Lösungen. Aber die sind entweder zeitlich befristet, mit versteckten Kosten verbunden oder funktional stark reduziert, sodass man mit ihnen kaum über die Kostenschätzung hinauskommt. Globe4all® vom Innovationsführer SIDOUN International ist die vollumfängliche und uneingeschränkt kostenlose AVA-Software, mit der Bauplaner in allen 9 Leistungsphasen professionell arbeiten.

Mit seiner modernen Software-Architektur ist Globe4all® eines der schnellsten und leistungsstärksten AVA-Programme in der Baubranche. SIDOUN International ist offizieller Microsoft-Partner. Deshalb sind die MS Office-Programme Excel und Word in der Globe4all® voll integriert. Das bedeutet, dass Excel-Sheets oder Word-Dokumente in der AVA-Software in der Office-Version geöffnet werden, die der Anwender auf seinem Rechner installiert hat. Globe4all® erkennt dabei alle Versionen ab Office 2003. Mit dem Modul Excel-inside lassen sich Excel-Sheets mit der AVA-Software bidirektional verknüpfen. Änderungen in Excel führen echtzeitsynchron zu Änderungen in der Ausschreibung, neue Werte in der Ausschreibung aktualisieren sich mit ihren Verknüpfungen in den Excel-Sheets.

Und als zusätzliche Besonderheit: Wer mit Globe4all arbeitet, kann sich die ausführbare Datei auf jeden USB-Stick ziehen. So lassen sich die laufenden Projekte von jedem Rechner aus bearbeiten und speichern. Hat der aktuelle Rechner kein Internet, lässt sich das Projekt lokal auf dem USB-Stick speichern und beim nächsten Programmstart von einem Internetfähigen Rechner auf dem Server aktualisieren.

“Wir wollen, dass auch StartUps und kleinere Planungs-Büros die Vorteile unserer etablierten AVA-Software kennenlernen”, erläutert CEO Karoline Diegelmann von SIDOUN International. ” Deshalb stellen wir insbesondere für diese Unternehmen unser Produkt kostenfrei zur Verfügung. So lassen sich all unsere Spezialfunktionen auch von denen nutzen, die nur selten an Ausschreibungen teilnehmen.” Um den Einstieg in die AVA-Software so einfach wie möglich zu gestalten, genügen ein paar Klicks auf der Webseite von SIDOUN International.

Globe4all® ist intuitiv und der auf Highspeed-Prozesse optimierte Workflow so flexibel, dass Effizienz und klare Wettbewerbsvorteile nicht lange auf sich warten lassen.

Worauf warten Sie noch? Überzeugen Sie sich: https://globe4all.info

Die SIDOUN International GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde 1977 von Gerard Sidoun gegründet und ist spezialisiert auf AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation für Architekten, Ingenieure, Baufirmen, Städte, Kommunen, Rechenzentren bis hin zu großen Industriekonzernen. Seit 1. Juli 2020 ist Karoline Diegelmann Geschäftsführerin der SIDOUN International GmbH. Als studierte Architektin ist sie schon seit 18 Jahren im Unternehmen beschäftigt und hat die AVA-Software SIDOUN Globe über viele Jahre mit- und weiterentwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

Firmenkontakt

SIDOUN International GmbH

Frank-Arne Knoth

Obere Hardtstraße 18

79114 Freiburg

+497613850672

+497613850638

marketing@sidoun.de

https://sidoun.de

Pressekontakt

SIDOUN International GmbH

Mike Karmann

Obere Hardtstraße 18

79114 Freiburg

+497613850677

+497613850638

marketing@sidoun.de

https://sidoun.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.