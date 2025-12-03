Glück passiert nicht einfach – Glück ist eine Wahl

Bucherscheinung April 2026: Die 3 großen G’s – wie man sein Leben lebt, statt gelebt zu werden

Im April 2026 wird das Buch ‚Die 3 großen G’s‘ von Dr. Andrea Hofbauer erscheinen. Die Autorin, bekannt für ihre Expertise in muskulären Zusammenhängen und Selbstermächtigung, kündigte das Buch auf dem Internationalen Expertenkongress, der am 28.11.2025 in Frankfurt stattfand, an. Dort hielt sie ihre Keynote mit dem Titel ‚Glück ist eine Wahl‘, in der sie betonte, dass Glück nicht zufällig passiert, sondern das Resultat bewusster Entscheidungen ist.

An dem Expertenkongress nahmen 150 Speaker aus verschiedensten Nationen teil, alle mit einer großartigen Message. Der Kongress wurde vom Expertenportal und dem Speaker Hermann Scherer veranstaltet und bot Dr. Hofbauer die ideale Bühne für ihre inspirierende Rede.

„Freiheit beginnt am Mund“, sagte Dr. Hofbauer in ihrer Rede, und hob die Bedeutung der bewussten Kommunikation für die persönliche Freiheit hervor. Diese Aussage unterstreicht die zentrale These ihres neuen Buches, das sich mit den Themen Glück, Gesundheit und Geld auseinandersetzt. Die Menschen sollen sich die Freiheit nehmen, nur das zu sprechen, was für ihr Leben Sinn ergibt und sie vorwärtsbringt. Mit unsinnigem Beschweren und Tratschen vergeuden Menschen nur ihre Zeit, die sie besser in ihre Ziele und Träume investieren sollten.

Diskussionen über persönliche Weiterentwicklung sind heutzutage weit verbreitet, die persönliche Lebensgestaltung wird immer relevanter, und die bevorstehende Veröffentlichung von Dr. Hofbauers Buch wird voraussichtlich das Interesse an diesem Thema weiter steigern. Der begleitende Online-Kurs soll den Lesern eine vereinfachte Umsetzung der Buchinhalte bieten.

Mit ‚Die 3 großen G’s‘ plant Dr. Hofbauer, eine breite Leserschaft anzusprechen, die an persönlicher Entwicklung interessiert ist. Der genaue Inhalt des Buches bleibt abzuwarten, aber es wird erwartet, dass es sich intensiv mit der Frage auseinandersetzt, wie Menschen durch bewusste Entscheidungen ihre Lebensqualität steigern können.

Die Veröffentlichung des Buches und der Online-Kurs könnten zu einem verstärkten Fokus auf persönliche Verantwortung und Selbstermächtigung in der öffentlichen Diskussion führen. Ein wesentliches Kriterium für die Idee, dieses Buch zu schreiben, laut Dr. Hofbauer. Denn – die Lebensqualität ist bei uns so hoch wie noch nie, trotzdem scheinen die Menschen weniger glücklich zu sein. „Mein Buch ist kurz, prägnant geschrieben und enthält Tools, die man instant umsetzen kann.“ Manchmal darf es auch einfach sein.

Praxis für Allgemeinmedizin, AHNF, muskuläre Zusammenhänge

Ausbildung für Myosophie

Mindsettraining

Kontakt

Dr. Andrea Hofbauer

Andrea Hofbauer

Pappelgasse 16

3426 Muckendorf

+4367764325703



http://www.medigetik.at

Bildquelle: Christina Pörsch