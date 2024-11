Glückscoaching inspiriert weltweit

Niederuzwil, 15. November 2024Heike Adami stellt beim 20. Internationalen Speakerslam in Mastershausen ihr innovatives Glückscoaching vor, das Menschen mit Parkinson und ihre Angehörigen unterstützt. Dank ihrer bewegenden Präsentation erreicht sie ein breites Publikum und fördert ein neues Verständnis für den Umgang mit der Krankheit.

Eine weltweite Bühne für neue Perspektiven

Am 7. November 2024 fanden in den Scherer Studios in Mastershausen der 20. Internationale Speakerslam statt, bei dem über 140 TeilnehmerInnen aus 18 Nationen zusammenkamen, um ihre Themen vorzustellen. Zu den prominenten Sprechern gehörte Heike Adami, deren Beitrag ‚Glücklich leben mit Parkinson‘ besonders hervorhob, wie man trotz der Herausforderungen der Krankheit Lebensfreude bewahren kann. Sie inspirierte das Publikum, bestehende Überzeugungen zu hinterfragen und ermutigte zu einer positiven Neubewertung ihrer Situationen.Der kraftvolle Ansatz des Glückscoachings

Heike Adami teilt ihre eigene Geschichte und Erfahrungen, die sie mit ihrem verstorbenen Ehemann sammeln konnte, um zu zeigen, dass man auch in schwierigen Zeiten Glück empfinden kann. Ihr Konzept des Glückscoachings, das auf Akzeptanz und Dankbarkeit basiert, bietet Menschen die Möglichkeit, ihre Lebensqualität zu stabilisieren und zu verbessern. Adami betont, dass es dabei nicht um Schönreden geht, sondern um das Annehmen der Situation und das liebevolle Loslassen.Bildung und persönliche Erfahrung als Fundament

Heike Adami kann auf einen reichen Bildungshintergrund im Bereich Schulmanagement, Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung zurückgreifen. Diese Erfahrungen fließen in ihre Arbeit als Coach ein. Sie engagiert sich als Botschafterin und Expertin in Selbsthilfegruppen und Reha-Zentren, um Menschen in ähnlichen Lebenslagen zu unterstützen. Ihr Wissen aus Schul- und Komplementärmedizin bereichert ihren Coachingansatz zusätzlich und ermöglicht es ihr, individuell und einfühlsam auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen.Eine Tanzveranstaltung als Ausdruck von Emotionen

Heike Adami ist zudem Initiatorin des jährlichen WeltTanzEvents, das seit 2021 am 10. Oktober um 10:10 Uhr stattfindet. Diese Veranstaltung wurde inspiriert von ihrem Mann, dessen Mimik und Gestik sich durch die Musik deutlich verbesserten. Das erste Liveevent dieser Art fand in diesem Jahr in der Tanzschule Hippmann in Wels, Österreich, statt und zog zahlreiche Teilnehmer an. Adami zeigt somit, wie Musik und Bewegung als Ausdrucksmittel eine positive Wirkung auf das gesundheitliche Wohlbefinden haben können. Heike Adami ist eine renommierte Coach und Expertin für Lebensfreude trotz körperlicher Einschränkungen. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz des Glückscoachings hat sie viele Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz inspiriert. Sie kombiniert fundiertes Wissen aus Bildung und Psychologie mit persönlichen Erfahrungen, um anderen Wege zu einem erfüllteren Leben aufzuzeigen.

Heike Adami ist Glückscoach und Autorin, Botschafterin und Expertin für Menschen mit Parkinson, mit Sitz in der Schweiz.

