Spielerisch Vokabeln lernen und mit Ferienkursen fit fürs neue Schuljahr werden

Goal! Studienkreis verschenkt Fußball-Sprachguide

Spielerisch Vokabeln lernen und mit Ferienkursen fit fürs neue Schuljahr werden

Wenn im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko der Ball rollt, wird es international – auf dem Platz genauso wie auf den Rängen und vor den Bildschirmen. Passend dazu verschenkt das Nachhilfeinstitut Studienkreis jetzt eine neue Broschüre mit dem Titel „Goal! Dein Fußball-Sprachcoach“. Das 64 Seiten starke Heft mit witzigen Illustrationen des bekannten Zeichners Michael Holtschulte liegt ab sofort in den Studienkreis-Nachhilfeschulen kostenlos zur Abholung bereit – solange der Vorrat reicht. Digital gibt es den Sprachguide auf www.studienkreis.de/can-you-english/.

Vom „opening game“ bis zum „final“

Das Heft vermittelt typische Begriffe und Redewendungen aus der Welt des Fußballs – und das gleich in fünf Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Von „goal“ bis „offside“ lernen Schülerinnen und Schüler Vokabeln am besten genau dort, wo sie gebraucht werden: im Gespräch über Spiele, Spieler und Teams. Ergänzt wird der Sprachguide durch kleine Dialoge und anschauliche Übersichten rund um das Spielfeld, Spielregeln und Spielsituationen. So wird Lernen lebendig und direkt anwendbar – nicht nur im Unterricht, sondern auch beim Mitfiebern mit Freunden oder beim eigenen Training.

Englisch lernen mit Leidenschaft

Dass sich Sprache besonders gut lernen lässt, wenn sie mit persönlichen Interessen verknüpft ist, zeigt sich gerade beim Fußball. „Kinder und Jugendliche lernen nachhaltiger, wenn sie sich für ein Thema begeistern. Fußball bietet dafür unzählige Anknüpfungspunkte – vom Gespräch über Lieblingsspieler bis zur Analyse eines Spiels. So wird aus Vokabellernen echte Kommunikation“, erklärt Thomas Momotow von Studienkreis. Auch im internationalen Fußball ist Englisch die gemeinsame Verständigungsbasis – sei es bei Turnieren, im Training oder im Austausch mit anderen Fans.

Online weiterlesen und entdecken

Wer den Sprachguide digital nutzen möchte, kann ihn auch online abrufen oder direkt am Smartphone lesen. Auf der Aktionsseite www.studienkreis.de/can-you-english/ finden Schülerinnen und Schüler darüber hinaus viele weitere Inhalte rund um die englische Sprache – hilfreiche Erklärungen genauso wie unterhaltsame Videos und witzige Redewendungen.

Lernen in den Ferien

Unterstützung – nicht nur in Englisch – bietet Studienkreis auch mit seinen Sommerferienkursen. Sie helfen Schülerinnen und Schülern dabei, Lernlücken zu schließen und sicher ins neue Schuljahr zu starten. Die Kurse sind bereits ab 4,90 Euro pro Unterrichtsstunde flexibel buchbar. „So verbinden wir in den Ferien gezielte Förderung mit ausreichend Zeit für Erholung“, erklärt Thomas Momotow.

FIFA-World-Cup-26-Fußball gewinnen

Wer Fußballvokabeln lernen zu theoretisch findet, kann jetzt mit etwas Glück einen von zehn FIFA-World-Cup-26-Fußbällen gewinnen. Dazu einfach bis zum Endspiel am 19. Juli 2026 eine E-Mail mit dem Betreff „Fußball“ an can-you-english@studienkreis.de senden.

Der Studienkreis gehört als Teil der GoStudent Gruppe zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland – vor Ort und online. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Dies stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen mehr als 900 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kundinnen und Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 111 12 12. Kontakt via Social Media: Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, YouTube.

Kontakt

Studienkreis GmbH

Thomas Momotow

Universitätsstr. 104

44799 Bochum

0234/9760-122



http://www.studienkreis.de

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