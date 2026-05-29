GÖDE Gruppe erwirbt Verlag DAS BESTE GmbH (Reader’s Digest DACH)

Die GÖDE Gruppe übernimmt den Verlag DAS BESTE / Reader’s Digest und sichert damit den Fortbestand einer der traditionsreichsten Medienmarken im deutschsprachigen Raum.

Die GÖDE Gruppe übernimmt den Verlag DAS BESTE / Reader’s Digest und sichert damit den Fortbestand einer der traditionsreichsten Medienmarken im deutschsprachigen Raum. Die Verlag DAS BESTE GmbH ist Herausgeber der renommierten Magazine „Reader’s Digest“ und „daheim“ und hält die Exklusivlizenz für den DACH-Raum an der weltweit bekannten Marke Reader’s Digest.

Der Erwerb gelang im Wege eines Insolvenzplanverfahrens in der Insolvenz des Verlags DAS BESTE GmbH. Die Gläubigerversammlung hat dem Insolvenzplan zugestimmt und das Insolvenzgericht hat den Insolvenzplan daraufhin am gleichen Tag bestätigt. Der Beschluss über die Bestätigung des Insolvenzplans ist rechtskräftig; der Erwerb ist damit abgeschlossen. Das Insolvenzverfahren soll Ende Juni 2026 aufgehoben werden.

Die 1948 gegründete Verlag Das Beste GmbH verlegt das monatlich erscheinende Magazin „Reader’s Digest“ – eines der meistgelesenen Magazine Deutschlands mit Themen aus Wissen, Gesundheit, Gesellschaft und Unterhaltung. Reader’s Digest war einst das meistgelesene Magazin der Welt und zählt bis heute zu den bekanntesten Medienmarken global. Daneben erscheint das Heimat- und Naturmagazin „daheim“ sechsmal jährlich und bringt seinen Lesern traumhafte Landschaften, Traditionen und regionale Rezepte näher. Ergänzt wird das Portfolio durch Bücher sowie ausgewählte Versandhandelsangebote aus den Bereichen Gesundheit, Genuss und Lifestyle.

Auf rechtlicher Seite wurde die GÖDE Gruppe von PwC Legal begleitet, unter Federführung von Herrn Rechtsanwalt Dr. Sebastian Zeeck. Als Insolvenzverwalter hat Herr Rechtsanwalt Dr. Philipp Grub aus der renommierten Kanzlei Grub Brugger mit seinem Team das Verfahren geführt.

Mit dem Erwerb sichert die GÖDE Gruppe den Fortbestand beider Magazintitel und des gesamten Produktportfolios für die treue Leserschaft im DACH-Raum.

RENOMMIERTER KÄUFER AUS DEM VERSANDHANDEL

Die 1978 von Dr. Michael Göde gegründete GÖDE Gruppe ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Schwerpunkten in den Bereichen Sammlerartikel, Gesundheit und Unternehmensbeteiligungen. Die Gruppe beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und beliefert weltweit über 10 Mio. Kunden.

„Mit dem Erwerb von Verlag DAS BESTE GmbH führen wir unseren Expansionskurs konsequent fort und bereichern unser Portfolio um eine der bekanntesten Medienmarken im deutschsprachigen Raum. Wir sind überzeugt, dass wir den Kunden auch künftig hervorragende Inhalte und einen exzellenten Service bieten können.“

Dr. Michael Göde, Eigentümer der GÖDE Gruppe

„Die Gespräche mit dem Insolvenzverwalter, dem Management und den Mitarbeitern von Verlag DAS BESTE GmbH waren von großem Vertrauen und einem gemeinsamen Blick nach vorne geprägt. Diese Übernahme ist ein weiterer konsequenter Schritt in unserer strategischen Expansion – wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft dieses traditionsreichen Unternehmens zu gestalten.“

Sebastian Seitz, Geschäftsführer der GÖDE Gruppe

„Wir freuen uns sehr, mit der GÖDE Gruppe den idealen Partner gefunden zu haben. Die Gespräche waren ab der ersten Sekunde von Vertrauen, Wertschätzung und großer Lösungsorientierung geprägt. Mit ähnlichen Zielgruppen, vergleichbaren Geschäftsmodellen und vielen gemeinsamen Ideen sehen wir grosses Potenzial für die Zukunft – ‚Das Beste‘, was uns passieren konnte.“

Andreas Karl, Geschäftsführer der Verlag Das Beste GmbH

ÜBER VERLAG DAS BESTE GMBH (READER’S DIGEST DEUTSCHLAND)

Die 1948 gegründete Verlag Das Beste GmbH verlegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter Exklusivlizenz die weltweit bekannte Marke Reader’s Digest. Das Unternehmen gibt monatlich das Magazin „Reader’s Digest“ heraus – mit Themen rund um Wissen, Gesundheit, Menschen und Unterhaltung – sowie das Heimat- und Naturmagazin „daheim“ mit sechs Ausgaben im Jahr. Ergänzt wird das Angebot durch Bücher sowie Versandhandelsangebote aus den Bereichen Gesundheit, Genuss und Lifestyle. Mit über 75 Jahren Verlagsgeschichte zählt die Verlag Das Beste GmbH zu den traditionsreichsten Medien- und Versandhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Mehr Informationen unter www.readersdigest.de

ÜBER GRUB BRUGGER

GRUB BRUGGER ist eine auf das Insolvenz-, Sanierungs- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit Standorten in Stuttgart, München, Frankfurt am Main und Freiburg im Breisgau. Die Kanzlei berät bei Insolvenzverwaltung, Sachwaltung und Eigenverwaltung und gehört laut JUVE-Handbuch zu den führenden Kanzleien in der Insolvenz- und Sanierungsberatung. Mehr unter www.grub-brugger.de

ÜBER PWC LEGAL

PwC Legal ist die auf Rechtsberatung spezialisierte Gesellschaft im PricewaterhouseCoopers-Netzwerk und zählt zu den führenden Wirtschaftskanzleien in Deutschland. PwC Legal bietet umfassende rechtliche Beratung in sämtlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts, insbesondere bei Unternehmenstransaktionen, Restrukturierungen und Sanierungsverfahren. Mehr unter www.pwclegal.de

ÜBER DIE GÖDE GRUPPE

Die 1978 von Dr. Michael Göde gegründete GÖDE Gruppe ist in den Branchen Versandhandel, Dienstleistungen, Unternehmensbeteiligungen und Forschung tätig. Die Unternehmensgruppe umfasst neben dem Sammlerbereich mit den seit über 40 Jahren international bekannten Marken Bayerisches Münzkontor, American Mint und der HMK-Gruppe auch DIEMER, eine etablierte Schmuck- und Uhrenversandmarke, sowie die Gesundheitsmarken AuraNatura und Vita Balance. Die GÖDE Gruppe hat ihren Hauptsitz im bayerischen Waldaschaff bei Aschaffenburg sowie in Kreuzlingen, Schweiz, und beschäftigt weltweit über 500 Mitarbeiter. Weitere Standorte liegen u.a. in Österreich, Tschechien, Polen und den USA. Weitere Informationen unter www.goede.com

Die GÖDE Gruppe mit Sitz in Waldaschaff ist eine international tätige Unternehmensgruppe. Seit der Gründung im Jahr 1978 durch Dr. Michael Göde hat sie sich zu einem der führenden internationalen Versandhändler entwickelt – mit den Schwerpunkten Sammeln, Gesundheit und Schmuck.

Kontakt

Göde Holding GmbH & Co. KG

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Am Heerbach 5

63857 Waldaschaff

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